私房景觀平台盡收「大稻埕壓軸煙火」　還能賞夕陽、玩水

▲迪化污水處理廠跨堤景觀平台欣賞2025大稻埕煙火。（圖／迪化污水處理廠提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

賞大稻埕煙火再添一處私房據點！除了從劍潭山上眺望煙火美景，迪化污水處理廠內的跨堤景觀平台，擁有「河岸第一排」的位子，北市衛工處分享拍攝的煙火視角，30日即將迎來最終場煙火，不妨提早赴現場，從夕陽餘暉待到晚間8點，一次收進煙火、淡水河與台北城黃昏和夜景。

▲迪化污水處理廠跨堤景觀平台無遮蔽視角，可清楚俯瞰整個煙火施放區域，並能避開擁擠人潮。

2025大稻埕夏日節壓軸煙火場將在本周六開演，800公尺寬、480秒煙火為今年夏夜劃下完美句點，其中看得到「千輪煙火」升空，照亮淡水河岸夜空，令人引頸期盼。對此，衛工處分享迪化污水處理廠跨堤景觀平台無遮蔽視角，可清楚俯瞰整個煙火施放區域，並能避開擁擠人潮，為煙火的隱藏版觀賞點。

▲▼跨堤景觀平台為一座拱門造型；夕陽餘暉時的風光也很迷人。

衛工處迪化污水廠長黃邰聰表示，為增加淡水河堤內至迪化公園與景觀平台的便利性，以及提升設施品質，預計將於10月啟動「跨堤景觀設施平台」優化，並增設連接平台與淡水河堤內的自行車牽引道，方便自行車族和行人安全通行，提升整體通達性與使用舒適度。

▲▼預計10月啟動「跨堤景觀設施平台」優化，並增設連接平台與淡水河堤內的自行車牽引道；園內設有噴水設施。

迪化污水處理廠地面空間規劃出4.6公頃的休閒運動公園，園內設有噴水設施、多項球類、健身空間與親子活動區，是民眾休閒好去處。

交通資訊：

地址：北市大同區延平北路4段200號，或直接使用GOOGLE MAP導航「迪化污水處理廠附設休閒運動公園」。

公車：建議搭乘2、9、206、215、255、669、811及紅33號公車至「污水處理廠」站下車，步行3分鐘即可到達。

捷運：於捷運紅線「圓山站」2號出口出站，可搭215、9、811號公車至「污水處理廠」站下車；或於「圓山站」2號出口往延平北路方向步行，約15分鐘可抵達；公園附近設有YouBike站，民眾可多加利用。

自行開汽／機車：位於延平北路四段及酒泉街交叉路口附近，公園內設有「24小時汽車收費停車場」及「免費機車停車格」。另亦可停放於啟聰學校地下收費停車場或廠區周邊道路路邊停車格。

