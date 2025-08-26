手搖飲推「七夕限定飲品」　御私藏連4天第2杯10元喝

▲御私藏七夕限定推戀愛莓好第2杯10元。（圖／御私藏Cozy Tea Loft提供）

記者蕭筠／台北報導

周五是七夕情人節，手搖飲業者祭出七夕限定飲品和優惠，包括御私藏推粉色系「戀愛莓好」飲品，且可享限時第2杯10元，大苑子全門市則開賣「葡萄玫瑰」，1門市更推浪漫愛心小餅乾搭配霜淇淋。

御私藏全門市將於8月28日至8月31日推出浪漫粉色系飲品「戀愛莓好第2杯10元」七夕優惠，2杯特價100元，每杯只要50元，現省40元；戀愛莓好是選用清爽酸甜莓果綠茶做為基底，加入滑嫩的鮮奶酪增添口感，頂層再淋上濃郁草莓奶蓋。

▲大苑子全門市於七夕推出浪漫限定飲品「葡萄玫瑰」。（圖／大苑子提供，下同）

▲市府夢想店還有限定愛心小餅乾搭配霜淇淋。

大苑子全門市將於8月29日推出浪漫限定飲品「葡萄玫瑰」，嚴選彰化大村因氣候影響而產出的「不紫葡萄」製成，儘管外觀顏色不均，但果實依舊香氣濃郁、酸甜適中，再加入屏東大花農場的有機玫瑰花泥，每一口都能喝到花果香，每杯售價90元。

至8月31日前大苑子市府夢想店更推出限定愛心造型小餅乾，搭配每周五、六、日販售的葡萄玫瑰霜淇淋，只要任選一飲品加購價每支只要89元。