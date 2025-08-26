ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
養心茶樓周日推晚鳥優惠　「山牛將」開幕首2日買1送1

▲養心茶樓周日推晚鳥優惠「買5送5」。（圖／取自養心茶樓官網）

▲養心茶樓「老皮嫩肉」。（圖／取自養心茶樓官網）

記者黃士原／台北報導

蔬食品牌「養心茶樓」松江店首次祭出超值優惠，9月30日前推出「週日晚鳥收心操」，活動時段點選A組至少5道餐點，即可免費獲得B組任選5道，最高可享52折優惠。另外，活動期間還有「包廂6688起方案」，精選經典桌菜、招牌小吃與人氣港點一次享用。

▲養心茶樓周日推晚鳥優惠「買5送5」。（圖／取自養心茶樓官網）

▲養心茶樓「老皮嫩肉」。（圖／取自養心茶樓官網）

即日起至9月28日，養心茶樓松江店每周日19:30至21:30推出「週日晚鳥收心操」，凡於活動時段點選A組至少5道餐點，即可免費獲得B組任選5道，最高可享52折優惠，點越多送越多，每道餐點最多可重複2次。A組包含川味吉絲拉皮、老皮嫩肉、八寶芋香拌飯、玉葉吉祥鬆、天香腐皮卷、南洋椰汁綠咖哩、雪影菠蘿包及爆漿芝麻球等精緻美點，每周開放10組名額。

▲養心茶樓周日推晚鳥優惠「買5送5」。（圖／取自養心茶樓官網）

▲9月30日前，養心茶樓推出「包廂6688起方案」。（圖／取自養心茶樓官網）

此外，9月30日前，養心茶樓還推出「包廂6688起方案」，精選經典桌菜、招牌小吃與人氣港點，兩大方案分別是六六大順（6人桌菜）方案，6600元起，加人每位600元+10%（最多10位）；八方好運（8人桌菜）方案8800元起，加人每位800元+10%（最多12位）。

▲丸亀製麵跨足燒肉丼，新品「山牛將」首店落腳台南。（圖／丸亀製麵提供）

另外，日本人氣燒肉丼品牌「山牛將」台灣首店，將於8月29日新光三越台南小北門店試營運，首兩天祭出買一送一，只要先成為山牛將的LINE好友，每日前50名單筆消費滿300元的好友，每人贈送5張「丼飯買一送一券」。

山牛將的燒肉丼飯159元起，選用越光米飯上澆淋靈魂醬湯，燒肉部分除了招牌原味，也可選擇添加蔥鹽或麻辣配料，原味炭燒牛肉丼（169元），加價升級蔥鹽風味（179元）或麻辣風味（189元），另有牛肉咖哩丼（189元），不吃牛的朋友可點購原味炭燒豬肉丼159元、同樣可加價升級蔥鹽風味（169元）或麻辣風味（179元），各式丼飯升級大碗另加60元。

▲八色烤肉mini主打專為單人設計的韓式烤肉。（圖／八色烤肉提供）

新光三越台南小北門店預計8月29日試營運，進駐餐飲品牌之一的「八色烤肉mini」，8月31日前點購人氣商品「醬淋烤牛肉」，即享免費增量50% ，每日限量30份；9月4日前到店消費任一主餐，即贈韓式小菜兌換券1張，價值50元，數量有限，送完為止。

