北市隱藏版花鐘「天使花毯盛放」搭車能到！她驚喜：一人包場

▲台北萬華青年公園花鐘周圍天使花8/25花況。（圖／網友蔡麗媛提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲萬華青年公園花鐘周圍天使花盛開，昨（25日）花況十分迷人。（圖／網友蔡麗媛提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

記者彭懷玉／台北報導

不只陽明山，台北萬華青年公園有座隱藏版花鐘，周圍種植粉色的天使花，近日開出滿滿的花朵，令無意間發現的民眾大感驚喜。網友蔡小姐說，昨天碰巧看到天使花海整個包住花鐘，而現場只有她一人包場。公園處表示，花海預計美至9月下旬。

▲台北萬華青年公園花鐘周圍天使花8/25花況。（圖／網友蔡麗媛提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲青年公園的花鐘周圍，粉色系天使花不畏豔陽綻放。（圖／網友蔡麗媛提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

雖已過處暑，意味夏季暑氣到此終止，但持續高溫讓人無法久待。不過，位在青年公園的花鐘周圍，近日種植粉色系天使花毯，白色、 粉色、 粉紫色花朵不畏烈日，開出茂盛花朵，放射狀花海妝點花鐘，為景致增色不少。

網友蔡麗媛說，因為常去植物園，會順道步行去青年公園，碰巧昨天看到天使花毯大肆盛放，但現場竟只有她一人包場，可以盡情拍照，之所以沒人，她推估因為艷陽高掛，大家都躲在室內避暑。美照分享引來近500人按讚，有其他網友表示「這幾天都是晚上去散步，還不知道青年公園這麼美。」甚至有遠在宜蘭的網友求問要如何搭車過去。

▲台北萬華青年公園花鐘周圍天使花8/25花況。（圖／網友蔡麗媛提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

▲搭捷運到小南門站或西門站再轉搭公車皆可達。（圖／網友蔡麗媛提供，請勿隨意翻拍，以免侵權）

對此，蔡麗媛不吝分享，她是搭捷運到「小南門站」3號出口到植物園，從植物園-和平西路出口步行約10分鐘到青年公園；也可搭捷運到「西門站」， 中華路方向換20號公車到青年公園（車程約10分鐘），或是轉搭212公車到青年公園站下車，交通相當便利。

實際上，這片花海是由北市府工務局公園處種植。公園處表示，青年公園花鐘草花工程已規劃種植多年，花鐘栽植面積約450平方公尺，每年會依照植栽的花期更換5-6期不同色彩的草花，此次7月底種植選用天使花，因其喜歡溫暖的氣候，以及充分的全日照，能展現出優秀的抗旱能力，即便是近期的高溫也能良好生長，目前屬盛花期，預計美至9月下旬。

前身為球場的青年公園，規劃表演舞台、萬華親子館、各式球場與遊憩設施。入口處的花鐘，承載了許多在地居民的共同回憶；而九曲橋與涼亭，則替公園點綴出濃厚的中式古典氛圍。拍完花海，還可順道走訪馬場町紀念公園與南機場夜市，一次感受歷史人文與庶民美食的魅力。

關鍵字： 台北市旅遊 賞花旅遊 花海旅遊 萬華青年公園 青年公園花鐘 天使花 天使花海

