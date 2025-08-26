戶外咖集合！「舊市凹逗」50品牌挖寶去　還有講座、親子工作坊

▲「舊市凹逗」將於8月30日至31日在南港瓶蓋工廠台北製造所登場。（資料照／主辦單位提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

Outdoor界盛事回歸！第四屆「舊市凹逗 JUST OUTDOOR 2025」將於8月30日至31日在南港瓶蓋工廠台北製造所登場，集結50家品牌與個人攤主參與，提供二手折扣、瑕疵品或展示品出清，同時還有知名藝人玖壹壹洋蔥、小豬黃沐妍等四場深度對談。

▲透過戶外用品的實體交易市集，促成新舊用品的交易，達到物盡其用、永續交流之理念。

去年舊市凹逗活動共吸引近萬人入場，今年以「探索永續，遇見美好戶外生活」為核心，結合 ART、GREEN、FUN、INSPIRE、EXPLORE五大策展元素，兩日活動匯聚近50家品牌與個人攤主，帶來露營、登山健行、衝浪、潛水、戶外運動等領域的循環市集，推廣永續交流。

▲知名旅日YouTuber阿倫也將參與跨界對談，帶領觀眾穿梭台日之間，深入比較兩地的露營風景與生活態度。



▲在海裡悠遊的大海旅人吳威毅，將帶來海人生活的觀察與日常，讓我們重新認識衝浪。



▲宜蘭知名YouTuber頭城小夫妻小量，他將分享日常到戶外旅途中的減塑與永續觀念。



最大亮點為首次推出的 「OutTalk：跨界對談」，以減塑行動、山林探索、戶外生活、友善海洋四大主題展開，共邀10組講者陣容，包括玖壹壹洋蔥、小豬黃沐妍、FXT極限鐵人賽冠軍泰神吳承泰、旅日YouTuber阿倫、頭城小夫妻小量、大海旅人吳威毅與專家同台分享觀點，從運動表現到海洋保育，帶來多元對話，拓展民眾戶外領域的視野。

▲FXT極限鐵人賽冠軍泰神吳承泰，將分享參賽經驗與攻略跑步運動的職人精神。



現場還有 「野地漫遊趣」動靜態工作坊，規劃跑酷闖關、走繩挑戰、滑步車、直排輪等課程，邀請專業教練帶領親子走出3C世界，與自然互動。市集部分，S’more、OWL CAMP、愛露愛玩、露露村、黑化裝備團隊「壞野雞」等品牌，將推出二手與展示品優惠出清，另有COOCEAN、MuiiSwim、RE.PACK等永續品牌響應，讓裝備物盡其用。

▲集結露營、登山健行、衝浪、潛水、戶外運動等五大領域。



主辦單位表示，期望透過跨界合作與永續實踐，讓更多人以友善方式親近山林與海洋，體驗「走入自然，美好就在你身邊」的真諦。其中，跨界對談和工作坊須提前預約付費，更多活動資訊可至「舊市凹逗」官網或 ACCUPASS 活動通查詢。

▲來自各領域的專業教練，規劃跑酷闖關、走繩挑戰、滑步車、直排輪等課程，帶孩子遠離3C。

舊市凹逗 JUST OUTDOOR 2025

時間：8月30日至31日上午11點至下午7點

地點：瓶蓋工廠台北製造所（台北市南港區南港路二段13號）