玩花蓮海洋公園「學生最低0元」　9月起軍人憑證免費

▲花蓮遠雄海洋公園。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／綜合報導

花蓮遠雄海洋公園宣布，學生優惠加碼延長至9月14日為止。13歲至22歲學生只要憑「動滋券」全額支付購票，即可享0元入園，若動滋券不足500元，現場補差價即可入園；另持有效學生證也能直接享門票500元優惠。

▲海底王國園區。（圖／記者蔡玟君攝）

花蓮遠雄海洋公園這個暑假推出一系列活動吸引親子旅客，如水花派對、哥吉拉大型氣偶等，並推出一系列優惠。除了學生優惠外，為迎接93軍人節，9月1日至14日為止，現役軍人、退役軍人、軍校生及軍中行政人員，只要持有效證件，即可享「本人免費」優惠，並須搭配一人購買699元票價。在9月3日軍人節當天，軍人本人憑證件現場驗證後可免費入園，同行親友最多4人皆可享優惠票399元。

而從9月6日至11月2日為止，園區將換上詭譎繽紛的萬聖氛圍，推出限定遊行「幽靈小鬼的狂歡舞會」，並搭配萬聖限定搞怪餐點，營造奇幻沉浸式體驗。人氣角色「骷髏MAN」更將突襲探險島水族館，帶來每日兩場的「萬聖骷髏MAN餵食秀」，讓遊客驚呼連連。此外，超人氣的「親親海洋夜未眠」夜宿活動，也將同步推出萬聖、聖誕、跨年等主題版，帶來全方位的節慶體驗。

▲六福村墓碑鎮將於9月6日起正式回歸。（圖／業者提供，下同）



而六福村每年備受期待的萬聖節活動「墓碑鎮」將從9月6日起正式回歸，關西六福莊順勢推出三款「墓碑鎮系列住房專案」。學生族6人同行一人最低2000元起，含六福村2日手環、早餐、導覽等，早鳥周五至周日入住免加價。

▲萬聖節系列專案可入住剛果系列房型。



其中，六福莊「墓碑鎮－抓鬼哈囉營」住房專案，限定學生入住（每房需至少1位高中職以上學生入住），含活力早餐、六福村兩日暢遊入園手環、非洲探險遊戲島與淺山農場導覽，更能使用2小時斑馬號多媒體娛樂車。

▲抓鬼哈囉營學生專案，6人成行可入住人氣肯亞藍天房型。

房型部分，入住剛果藍天客房專案價9999+10%起，可入住2-4人，換算下來一人最低2500元起；入住肯亞藍天客房1萬1999+10%起，可入住2至6人，若6人同行換算下來一人最低2000元起。9月5日前預訂周五至周日入住免加價、交通補貼250元／人（於結帳時直接折抵房價）等早鳥優惠。