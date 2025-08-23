ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

台北大直7家星級餐廳「全台密度最高」　態芮蟬聯米其林三星

▲La Vie by Thomas Bühner睿麗法式餐廳今年摘星。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

「台灣米其林指南2025」上周公布了完整名單，合計有53家摘星，其中8家新進榜的一星餐廳，有3家都在台北市大直商圈，再加上原本的三星餐廳態芮，一星餐廳欣葉．鐘菜、米香與斑泊，成為全台星級餐廳密度最高的地區。

台北市大直地區從米其林指南登台以來，一直都是星光閃閃，RAW、祥雲龍吟、態芮、教父牛排搶先摘星，後來RAW、祥雲龍吟升二星，態芮持續從一星、二星升到三星，之後還有欣葉．鐘菜、米香與斑泊接力拿星。

▲心宴夏季菜單「無錫杜洛克．菊花炭」。（圖／心宴提供）

雖然祥雲龍吟、RAW相繼結束營業，去年教父牛排也掉了星，不過今年8家新進榜的一星餐廳中，有3家也在台北市大直地區，分別是aMaze心宴、La Vie by Thomas Bühner睿麗法式餐廳及FRASSI，再加上原本的4家餐廳，大直商圈合計有7家星級餐廳、9顆星星，成為全台星級餐廳密度最高的地區。

▲欣葉．鐘菜招牌菜─煎豬肝。（圖／記者黃士原攝）

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，大直商圈已形成水岸豪宅聚落，加上臨近內科園區，匯集大量高收入消費族群，因此高階商務宴客與私人宴會招待的需求厚實，知名餐廳也無不在服務水準、食材品質、料理設計上精益求精，吸引想在餐飲界一展拳腳的業者深入耕耘，成為國內最具指標性的米其林商圈。

Taïrroir 態芮（三星）

地址：台北市中山區樂群三路299號6樓
電話：02-8501-5500

La Vie by Thomas Bühner（一星）

地址：台北市中山區樂群三路200號1樓
電話：0937-857-869

aMaze 心宴（一星）

地址：台北市中山區明水路598號
電話：02-8501-5980

FRASSI（一星）

地址：台北市中山區樂群三路299號1樓
電話：02-8502-6383

斑泊（一星）

地址：台北市中山區樂群二路265巷38號
電話：02-8502-9168

米香台菜餐廳（一星）

地址：台北市中山區樂群二路55號3樓
電話：02-7722-3391

欣葉．鐘菜（一星）

地址：台北市中山區樂群二路199號
電話：02-2532-7373

關鍵字： 美食雲 米其林指南 星級餐廳 台灣米其林指南

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

Zespri 奇異果｜中元吉利拜起來，健康好運一起來！

推薦閱讀

苗栗客家合菜餐廳懶人包！

苗栗客家合菜餐廳懶人包！

高雄絕美日式庭院定食！

高雄絕美日式庭院定食！

台北大直7家星級餐廳「全台密度最高」

台北大直7家星級餐廳「全台密度最高」

不二坊蛋黃酥今開搶！電話忙線擁塞中　

不二坊蛋黃酥今開搶！電話忙線擁塞中　

速食店月底省荷包最新優惠

速食店月底省荷包最新優惠

盤點瑞豐夜市必吃TOP8！

盤點瑞豐夜市必吃TOP8！

冰品買1送1、咖啡買2送2！4大超商周末優惠來了

冰品買1送1、咖啡買2送2！4大超商周末優惠來了

「2025北海潮與火」今火光舞最後一天

「2025北海潮與火」今火光舞最後一天

TITE秋季展日月潭館推參觀回饋吸人潮

TITE秋季展日月潭館推參觀回饋吸人潮

南投縣推文旅集章趣　可抽Apple Watch SE

南投縣推文旅集章趣　可抽Apple Watch SE

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

彰化2千坪「鹿角蕨複合園區」試營運

圓山飯店「28坪景觀套房」買1送1

一習慣藏風險！專家籲房卡別放卡套

六福村墓碑鎮9/6回歸　住房專案開跑

淡水600秒壓軸煙火本周日登場

不二坊蛋黃酥今開搶！電話忙線擁塞中　

人氣早午餐「BRUN不然」進軍新北

基隆「20分鐘煙火無人機秀」8/29登場

「2025北海潮與火」今火光舞最後一天

49家名店齊聚「泡芙節」市集　beard papa's開賣2款限定口味

熱門行程

桃園珍珠海岸國際音樂節 音浪嗨翻三天

KARD燃炸舞台、動力火車搖滾開唱、玖壹壹熱力壓軸，8/29-8/31竹圍漁港限時開趴！

最新新聞更多

苗栗客家合菜餐廳懶人包！

高雄絕美日式庭院定食！

台北大直7家星級餐廳「全台密度最高」

不二坊蛋黃酥今開搶！電話忙線擁塞中　

速食店月底省荷包最新優惠

盤點瑞豐夜市必吃TOP8！

冰品買1送1、咖啡買2送2！4大超商周末優惠來了

「2025北海潮與火」今火光舞最後一天

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366