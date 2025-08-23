台北大直7家星級餐廳「全台密度最高」　態芮蟬聯米其林三星

▲La Vie by Thomas Bühner睿麗法式餐廳今年摘星。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

「台灣米其林指南2025」上周公布了完整名單，合計有53家摘星，其中8家新進榜的一星餐廳，有3家都在台北市大直商圈，再加上原本的三星餐廳態芮，一星餐廳欣葉．鐘菜、米香與斑泊，成為全台星級餐廳密度最高的地區。

台北市大直地區從米其林指南登台以來，一直都是星光閃閃，RAW、祥雲龍吟、態芮、教父牛排搶先摘星，後來RAW、祥雲龍吟升二星，態芮持續從一星、二星升到三星，之後還有欣葉．鐘菜、米香與斑泊接力拿星。

▲心宴夏季菜單「無錫杜洛克．菊花炭」。（圖／心宴提供）

雖然祥雲龍吟、RAW相繼結束營業，去年教父牛排也掉了星，不過今年8家新進榜的一星餐廳中，有3家也在台北市大直地區，分別是aMaze心宴、La Vie by Thomas Bühner睿麗法式餐廳及FRASSI，再加上原本的4家餐廳，大直商圈合計有7家星級餐廳、9顆星星，成為全台星級餐廳密度最高的地區。

▲欣葉．鐘菜招牌菜─煎豬肝。（圖／記者黃士原攝）

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，大直商圈已形成水岸豪宅聚落，加上臨近內科園區，匯集大量高收入消費族群，因此高階商務宴客與私人宴會招待的需求厚實，知名餐廳也無不在服務水準、食材品質、料理設計上精益求精，吸引想在餐飲界一展拳腳的業者深入耕耘，成為國內最具指標性的米其林商圈。

Taïrroir 態芮（三星）

地址：台北市中山區樂群三路299號6樓

電話：02-8501-5500

La Vie by Thomas Bühner（一星）

地址：台北市中山區樂群三路200號1樓

電話：0937-857-869

aMaze 心宴（一星）

地址：台北市中山區明水路598號

電話：02-8501-5980

FRASSI（一星）

地址：台北市中山區樂群三路299號1樓

電話：02-8502-6383

斑泊（一星）

地址：台北市中山區樂群二路265巷38號

電話：02-8502-9168

米香台菜餐廳（一星）

地址：台北市中山區樂群二路55號3樓

電話：02-7722-3391

欣葉．鐘菜（一星）

地址：台北市中山區樂群二路199號

電話：02-2532-7373