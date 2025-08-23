不二坊蛋黃酥今開搶！電話一早忙線擁塞中　如聽到語音表示賣完

▲不二坊今日起開放中秋節訂單電話訂購。（圖／ETtoday資料照）

記者黃士原／台北報導

彰化市蛋黃酥排隊名店「不二坊」今日上午9點起開放中秋節訂單電話訂購，根據業者日前公告，若訂單已滿，電話將會轉語音。記者一早實測撥打上百通，不是打不通，就是忙線中，無法接通，可見超人氣。

根據彰化不二坊公告，今日起開放中秋節訂單，接受電話訂購時間為每日9:00至12:00和14:30至17:30，電話訂單確認後，將不接受修改日期和數量。店家提到，不接受宅配需求，僅提供現場取貨服務。開放中秋節電話預購一星期內，如電話直接轉語音，表示中秋電話訂單已滿，不再接受預約，後續將另行公告。

記者今日實測撥打上百通，不是打不通，就是忙線中，一直無法成功接通，可見超人氣。由於電話尚未轉進語音，訂單尚未額滿，民眾如果想搶訂需要多點耐心。

▲彰化不二坊再現排隊人龍。（圖／民眾提供）

另外，上周六（8/16）本報彰化駐地記者前往不二坊，發現一早9點不到，鐵門還緊閉，店外就出現超過50人的排隊人龍，隊伍從中正路主店面一路延伸到巷子裡。頂著35度高溫，排隊民眾汗如雨下，連路過的彰化市民都看傻眼。

不二坊蛋黃酥代購曾一盒喊到超過1,500元，網友在臉書熱議，直言不二坊是被觀光客炒紅的，但排隊亂象已讓附近居民不堪其擾。店家曾因排隊人潮擋住巷道遭檢舉，現在加派人員引導並在門口設櫃台消化人潮。