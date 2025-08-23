ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

不二坊蛋黃酥今開搶！電話一早忙線擁塞中　如聽到語音表示賣完

▲不二坊將於8/4日開放中秋節預定。（圖／ETtoday資料照）

▲不二坊今日起開放中秋節訂單電話訂購。（圖／ETtoday資料照）

記者黃士原／台北報導

彰化市蛋黃酥排隊名店「不二坊」今日上午9點起開放中秋節訂單電話訂購，根據業者日前公告，若訂單已滿，電話將會轉語音。記者一早實測撥打上百通，不是打不通，就是忙線中，無法接通，可見超人氣。

根據彰化不二坊公告，今日起開放中秋節訂單，接受電話訂購時間為每日9:00至12:00和14:30至17:30，電話訂單確認後，將不接受修改日期和數量。店家提到，不接受宅配需求，僅提供現場取貨服務。開放中秋節電話預購一星期內，如電話直接轉語音，表示中秋電話訂單已滿，不再接受預約，後續將另行公告。

記者今日實測撥打上百通，不是打不通，就是忙線中，一直無法成功接通，可見超人氣。由於電話尚未轉進語音，訂單尚未額滿，民眾如果想搶訂需要多點耐心。

▲彰化不二坊再現排隊人龍。（圖／民眾提供）

另外，上周六（8/16）本報彰化駐地記者前往不二坊，發現一早9點不到，鐵門還緊閉，店外就出現超過50人的排隊人龍，隊伍從中正路主店面一路延伸到巷子裡。頂著35度高溫，排隊民眾汗如雨下，連路過的彰化市民都看傻眼。

不二坊蛋黃酥代購曾一盒喊到超過1,500元，網友在臉書熱議，直言不二坊是被觀光客炒紅的，但排隊亂象已讓附近居民不堪其擾。店家曾因排隊人潮擋住巷道遭檢舉，現在加派人員引導並在門口設櫃台消化人潮。

關鍵字： 美食雲 蛋黃酥 不二坊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

郭台銘白髮打球被目擊　 曾馨瑩：接受自己也很好

推薦閱讀

苗栗客家合菜餐廳懶人包！

苗栗客家合菜餐廳懶人包！

高雄絕美日式庭院定食！

高雄絕美日式庭院定食！

台北大直7家星級餐廳「全台密度最高」

台北大直7家星級餐廳「全台密度最高」

不二坊蛋黃酥今開搶！電話忙線擁塞中　

不二坊蛋黃酥今開搶！電話忙線擁塞中　

速食店月底省荷包最新優惠

速食店月底省荷包最新優惠

盤點瑞豐夜市必吃TOP8！

盤點瑞豐夜市必吃TOP8！

冰品買1送1、咖啡買2送2！4大超商周末優惠來了

冰品買1送1、咖啡買2送2！4大超商周末優惠來了

「2025北海潮與火」今火光舞最後一天

「2025北海潮與火」今火光舞最後一天

TITE秋季展日月潭館推參觀回饋吸人潮

TITE秋季展日月潭館推參觀回饋吸人潮

南投縣推文旅集章趣　可抽Apple Watch SE

南投縣推文旅集章趣　可抽Apple Watch SE

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

彰化2千坪「鹿角蕨複合園區」試營運

圓山飯店「28坪景觀套房」買1送1

一習慣藏風險！專家籲房卡別放卡套

六福村墓碑鎮9/6回歸　住房專案開跑

淡水600秒壓軸煙火本周日登場

不二坊蛋黃酥今開搶！電話忙線擁塞中　

人氣早午餐「BRUN不然」進軍新北

基隆「20分鐘煙火無人機秀」8/29登場

「2025北海潮與火」今火光舞最後一天

49家名店齊聚「泡芙節」市集　beard papa's開賣2款限定口味

熱門行程

桃園珍珠海岸國際音樂節 音浪嗨翻三天

KARD燃炸舞台、動力火車搖滾開唱、玖壹壹熱力壓軸，8/29-8/31竹圍漁港限時開趴！

最新新聞更多

苗栗客家合菜餐廳懶人包！

高雄絕美日式庭院定食！

台北大直7家星級餐廳「全台密度最高」

不二坊蛋黃酥今開搶！電話忙線擁塞中　

速食店月底省荷包最新優惠

盤點瑞豐夜市必吃TOP8！

冰品買1送1、咖啡買2送2！4大超商周末優惠來了

「2025北海潮與火」今火光舞最後一天

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366