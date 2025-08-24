一〇八抹茶茶廊首度插旗台南　4大開幕優惠一次看

▲一〇八抹茶茶廊進駐台南新光三越小北門店3樓。（圖／一〇八抹茶茶廊提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

日本抹茶甜品專賣店「一〇八抹茶茶廊」宣布首度進軍台南，插旗新光三越小北門店，除了販售多款經典抹茶品項外，更找來台南150年老店「舊來發餅舖」聯手推出「宇治抹茶椪餅」，只在該店限定販售，8月29日正式開幕，並祭出限時霜淇淋買1送1、大判燒買5送1等4大優惠。

▲一〇八抹茶茶廊找來舊來發餅舖聯手推出「宇治抹茶椪餅」。

一〇八抹茶茶廊進駐台南新光三越小北門店3樓，並找來「舊來發餅舖」聯手推出「宇治抹茶椪餅」，選用京都宇治170年卸問屋老舖的一番茶抹茶粉，結合「舊來發餅舖」百年的台式餅藝，製作出餅皮酥脆、茶香濃郁、內餡甘潤不膩的抹茶麥芽糖椪餅，每顆售價88元，僅限台南小北門店販售。

一〇八抹茶茶廊新光三越小北門店將於8月29日開幕，至8月31日前可享「綜合霜淇淋買1送1」，每日限量300組；9月1日至9月7日推「大判燒買5送1」，以價低者贈送； 9月1日至9月14日「蕨餅盒2盒優惠價399元」；9月1日起單筆消費滿500元再送「大判燒環保袋」1個，隨機花色、限量200個。

▲BAC推出七夕限定「玫瑰夕語」手工造型蛋糕。（圖／BAC提供）

另外，為搶攻情人節商機，巧克力蛋糕專賣品牌「BAC」推出七夕限定「玫瑰夕語」手工蛋糕，使用24片紅寶石巧克力花瓣層層堆疊出玫瑰花造型，搭配滑順奶油起司餡、香草戚風蛋糕、蔓越莓庫利，以及最底層的覆盆子起司餡，打造豐富甜蜜滋味，即日起限時開賣，至8月31日前購買套組特價999元，內含3.5吋玫瑰蛋糕+精美時尚提袋+質感不鏽鋼餐具組。