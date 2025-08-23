ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
金山「火光舞」最後一天　淨灘送遮陽海灘墊、逛市集吃美食

▲《北海潮與火》本週末壓軸，由《火嶼光》火舞作品以LED光舞與現代舞方式呈現。（圖／新北市景觀處提供）

▲《北海潮與火》今進入壓軸場次。（圖／新北市景觀處提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

金山中角灣「2025北海潮與火」今（23日）進入最後一天！壓軸演出將由台灣團隊「馬戲之門」攜手「旋舞炎」，推出跨界新作《火嶼光》，融合火舞、LED光舞、身體劇場與當代馬戲元素，展現台灣火舞創新的獨特美學，勢必成為全場焦點。

▲《火嶼光》火舞作品以LED光舞與現代舞方式呈現。

▲《火嶼光》火舞作品以LED光舞與現代舞方式呈現。

新北市景觀處表示，《火嶼光》以火舞象徵傳統文化記憶，光舞則代表未來科技價值，透過科技光影與現代舞共創，呈現截然不同的舞台語彙。這次更打破單一團隊形式，由「馬戲之門」與擅長電幻秀、光雕科技的「旋舞炎」聯手演繹，激盪出全新火花。

▲8月24日下午3點半至4點半將舉辦「淨灘行動大出擊」。

▲8月24日下午3點半至4點半將舉辦「淨灘行動大出擊」。

除了精彩的火舞壓軸，周末在中角灣現場同步推出「Vast海洋生活市集」及「胖卡美食市集」，讓民眾在欣賞演出的同時，也能享受美食與特色選物。

▲前100名參與者還能獲得限量的專屬遮陽海灘墊。

▲前100名參與者還能獲得限量的專屬遮陽海灘墊。

同時，為呼應永續精神，8月24日下午3點半至4點半將舉辦「淨灘行動大出擊」，於中角灣現場報名即可參加，前100名參與者還能獲得限量的專屬遮陽海灘墊。

本屆活動串聯中角灣與金山老街兩大場域，結合藝術展演、商家市集、親子互動等，打造全方位夏日盛典，讓民眾在海浪與火焰交織的景象中，寫下夏日難忘的篇章。

▲米特動物樂園_薩克歷險記,寶寶爬行大賽。（圖／台茂購物中心提供）

▲▼米特動物樂園薩克歷險記今（23日）下午4點登場；寶寶爬行大賽30日舉辦。（圖／台茂購物中心提供）

▲米特動物樂園_薩克歷險記,寶寶爬行大賽。（圖／台茂購物中心提供）

另外，桃園台茂購物中心則在今（23日）推出米特動物樂園-薩克歷險記音樂劇場體驗，開啟孩子的音樂劇體驗；寶寶爬行大賽則在30日舉辦。

「玩夏市集」同步於今、明日展出，共集結超過30個攤位、餐車，囊括飲料、冰品及人氣排隊美食小吃、甜點，舉凡墨西哥捲、鹹水雞、刈包、米血糕、炸雞及烤玉米都有，也少不了常駐攤位鮮奶麻糬「方人也」、不思閣小米甜甜圈、彩色地瓜球等，加上文創小物、飾品等可以挖寶，假日兩天從下午3點起便能開逛。

關鍵字： 新北市旅遊 金山旅遊 2025北海潮與火 火嶼光 桃園台茂購物中心 逛市集

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

通緝犯遭狙擊「身中5槍慘死」　兇手開BMW逃逸畫面曝

