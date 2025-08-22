49家名店齊聚「泡芙節」市集　beard papa's開賣2款限定口味

▲beard papa's泡芙節推2款限定口味泡芙。（圖／beard papa's提供）

記者蕭筠／台北報導

「2025泡芙節 in Taiwan」活動本周末在松山文創園區登場，日系泡芙專賣店「beard papa's」推出2款全新口味，只在市集才能吃到，還有多款實用PAPA周邊商品可收藏。

▲業者在泡芙節推出限定周邊小物。

beard papa's今年參與2025泡芙節活動，於松山文創園區設攤，推出2款全新限定口味，包括聯名「先喝道厚奶茶泡芙」、「焦糖瑪奇朵泡芙」，只在市集才能吃到，數量有限、售完為止；同步推出人氣PAPA周邊小物，有雨傘、透明提袋、帆布包等，精緻又實用。

市集集結全台49家人氣泡芙名店、烘焙甜點品牌，脆皮泡芙、閃電泡芙等，像是高雄超人氣的「奧瑪烘焙」、隱身師大商圈的「貳拾貳日甜」、台中人氣甜點「尷尬司康」都有，提供各種特殊口味任選。

2025泡芙節 in Taiwan

活動日期：8月23日、8月24日

活動時間：周六11:00-19:00、周日11:00-18:30

活動地點：松山文創產業園區四號倉庫免費入場

▲亞尼克推出中秋限定生乳捲。（圖／記者蕭筠攝）

搶攻中秋商機，甜點品牌「亞尼克」近日則推出2款中秋限定生乳捲，其中「蛋黃酥風味生乳捲」以北海道奶霜融合屏東「鹽紅土鴨蛋」特調而成的鹹蛋黃卡士達奶黃奶霜、紅豆粒餡，搭配黑芝麻奶黃泡芙蛋糕，每條售價525元、獨享捲售價465元。

「奶黃流心脆脆生乳捲」則以金沙奶黃流心結合北海道奶霜製成鹹蛋黃卡士達餡，再加入巧克力酥菠蘿增添口感，搭配加入鹹蛋黃的奶黃泡芙蛋糕，每條售價525元，限於網路販售。