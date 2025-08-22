ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
BAC「粉色玫瑰手工蛋糕」七夕限定賣　夾覆盆莓果泥奶油餡

▲▼BAC推出七夕限定「玫瑰夕語」手工造型蛋糕。（圖／BAC推）

▲BAC推出七夕限定「玫瑰夕語」手工造型蛋糕。（圖／BAC提供）

記者蕭筠／台北報導

為迎接七夕情人節，巧克力蛋糕專賣品牌「BAC」推出浪漫玫瑰蛋糕，手工捏製24片紅寶石巧克力花瓣堆疊成一朵栩栩如生的玫瑰，搭配綿密香草戚風蛋糕、酸甜覆盆莓果泥奶油餡，即日起於全門市限時、限量開賣。

BAC推出七夕限定「玫瑰夕語」手工造型蛋糕，使用24片紅寶石巧克力花瓣層層堆疊出玫瑰花造型，搭配滑順奶油起司餡、香草戚風蛋糕、蔓越莓庫利，以及最底層的覆盆子起司餡，打造豐富甜蜜滋味，即日起限時開賣，至8月31日前購買套組特價999元，內含3.5吋玫瑰蛋糕+精美時尚提袋+質感不鏽鋼餐具組。

▲▼達美樂找來哈根達斯聯手推出七夕限定「可可冰山披薩」。（圖／業者提供）

▲達美樂找來哈根達斯聯手推出七夕限定「可可冰山披薩」。（圖／業者提供）

同樣為迎接七夕，速食品牌「達美樂」則找來哈根達斯聯手推出「可可冰山披薩」，在經典熔岩可可火山上放上Häagen-Dazs香草冰淇淋，入口火熱的可可火山搭配冰涼香草冰淇淋，即日起於全門市限量上市。

歡慶新品上市，至8月31日前可可冰山披薩可享半價479元優惠；同步推出「買1送1」好康，凡購買可可冰山披薩就送和牛堡排火山披薩，特價899元，優惠適用於外帶、外送。

福容徠旅澎湖9/1開幕　最低3千元有找

拿坡里披薩大賽世界冠軍低調隱身新莊

49家名店齊聚「泡芙節」市集　beard papa's開賣2款限定口味

開箱島語高雄店！9大餐檯必吃菜色一次看

鬼門開必訪！彰化南天宮18層地獄「這2類人」慎入

文化幣暑期加碼！13至15歲搭藍皮火車只要600元「再送600點」

7-11農曆7月推「伊藤潤二」周邊

濱崎步、蒼井優都吃過的古早玉米剉冰

BAC開賣七夕限定粉色玫瑰蛋糕

新葡苑「港點吃到飽」9月新增天母店　每人777元可吃1.5小時

