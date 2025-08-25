直飛日本鳥取！朝聖動漫王國　打卡賞楓祕境

文／七逗旅遊網 圖／鳳凰旅遊

日本賞楓不想人擠人？今秋就直飛鳥取，避開擁擠的一線城市，以最從容的姿態優雅賞楓，同時朝聖這個以鬼太郎與柯南聞名的動漫王國。8/31前報名跟團，還可享有早鳥優惠！

▲鳥取「米子鬼太郎機場」是世界唯二以漫畫命名的機場之一。

台灣虎航今年5月開航直飛鳥取（米子鬼太郎空港），大幅拉近動漫迷與鬼太郎、柯南之間的距離。《鬼太郎》作者的故鄉，就在鳥取境港，當地特別打造了水木茂之路，將街道的一切都妖怪化，整個氛圍詭異又可愛。鳥取也是《名偵探柯南》作者的故鄉，想感受沉浸式體驗，就逛「柯南之家 米花商店街」，還能去工藤新一家按電鈴，真的會有語音回應喔！

▲鰐淵寺紅葉名所，以絕美的紅葉階梯聞名。

鳥取的動漫，四季都在；但這裡的楓紅，秋天才看得見。11月上旬至12月上旬來山陰地區旅行，一趟收穫兩大動漫及季節之美，一舉數得玩得更精彩！鰐淵寺是是日本山陰地區的賞楓勝地，周圍環繞了鬱鬱蔥蔥的綠林，連在白天都有一種奇妙的神祕感。秋季時，走在紅楓階梯及紅葉隧道裡，宛如踩著高貴的楓葉紅毯，如夢似幻。

▲日本最大規模的鳥取砂丘，同時可看到日本海，相當奇特。

鳥取不只有動漫及楓紅，更有日本境內最大的鳥取砂丘，大片黃沙在風吹或雨後，形成風紋或沙簾美景，讓人有一秒到沙漠的奇幻感。鄰近的砂之美術館，更以砂為素材，展示各種砂雕作品。

▲足立美術館以畫框概念設計，欣賞四季庭園之美。

與鳥取相鄰的島根縣，有一座足立美術館，榮獲米其林綠色指南評鑑為三星景點，並連續超過20年蟬聯「日本庭園排行榜」榜首，很值得一遊。足立美術館分為本館與新館，本館主要展示橫山大觀與近代日本作品，新館則多為現代日本畫作。在一年四季，皆可看到不同的景致，春季可見綠意盎然的「苔園」，夏季有軟青碧綠的「白砂青松庭」，秋有世外美景「枯山水庭」，冬季的「池庭」覆滿白雪，透過巧思的畫框觀景設計，四季更迭更達到畫景合一的效果。

推薦行程：

●賞楓首選！柯南 鬼太郎５日（不進免稅店）

•3晚特色溫泉旅館／每日午餐標升級／全程無自理餐，無自費行程

•鳥取砂丘絕景、

•紅葉名所鳄淵寺、津山城、湊山公園

•最美足立美術館、牡丹花由志園

•結緣求桃花必朝聖～出雲大社

•採梨和牛蟹宴

8/31前報名繳訂贈旅遊金5000元日幣

https://reurl.cc/ZN9DWl

●紅葉名所！山陰鳥取４日（不進免稅店）

（紅葉諏訪神社、打吹公園，鳥取砂丘、大山牧場、柯南小鎮、鬼太郎）

8/31前報名繳訂贈旅遊金5000元日幣

https://reurl.cc/EQ4kok

更多資訊：

鳳凰旅遊 0800-089-789

官網：www.travel.com.tw

鳳凰粉絲團：www.facebook.com/phxtours

鳳凰line@線上諮詢：http://event.travel.com.tw/lineAtLife