美西「地獄廚房」初體驗　超前部署你的黃金假期

真的別以為時間還早，2026上半年的春節、228、清明連假，玩家卡位戰已默默開打！就有專門經營長程線的旅行業者表示，該公司的美西團9日產品，從明年2月到5月，各團機位都只剩個位數，遇連假的出發日尤其搶手，動作太慢可能就沒機會了。

▲美國實境秀大廚Gordon的「地獄廚房」，根本就是美食天堂。

美西團為什麼突然這麼受歡迎？原來是把世界知名的米其林主廚、也是美國實境秀大廚戈登·拉姆齊（Gordon Ramsay）的「地獄廚房」餐廳Hell's Kitchen包裝進行程，帶大家走入實境秀中的紅色與藍色廚房，重溫緊張又忙碌的情境氛圍，並親自品嘗Gordon名下最知名的主題餐廳佳餚。

▲賭城拉斯維加斯，愈晚氣氛愈嗨。

既然來到「地獄廚房」所在的拉斯維加斯，當然也要感受一下賭城的紙醉金迷。五光十色的拉斯維加斯，豪華飯店林立，可自由參觀各大飯店的華麗建築，感受購物中心的氣派，晚上還可欣賞水舞秀，或再看場馳名國際的太陽馬戲團表演。

▲大峽谷世界奇景，一生必遊。

走過賭城，更不能錯過經典的大峽谷國家公園，這片壯觀的地質景象，被譽為世界七大奇景之一。從馬德點眺望，岩層綿延如同大地的年輪，站在觀景台上，不免讓人感到自己的渺小。繼續前往光明天使，在這個觀景點上，也可環視和俯瞰整個大峽谷風光。

▲羚羊峽谷以凝固般的波浪地形聞名。

大峽谷與羚羊峽谷、馬蹄灣並列為亞利桑那州知名三大地標。其中的羚羊峽谷，因季風帶來的雨量導致暴洪，雨水及風力持續侵蝕砂岩而形成，是攝影愛好者必拍的凝固波浪。

▲馬蹄灣是大自然鬼斧神工之作。

馬蹄灣的成因，源自科羅拉多河在流過的水域中，歷經不少險峻的峽谷地形，因剛好在此處形成一個 Omega Ω 的形狀而得名，被視為科羅拉多河的偉大作品。

▲好萊塢環球影城重現許多電影經典場景。

美西迷人之處，除了地獄廚神晚餐、奇幻賭城、壯麗地質景觀之外，環球影城更是大小朋友都喜歡的熱門去處。影城內可以乘坐這裡獨有的遊園列車，親身體驗各項拍片佈景特技：隨車子駛入舊金山地鐵站，感受8.2級大地震；或在公路上，與唐老大一起來場玩命關頭的極速快感；或在哈利波特的活米村中，品嘗美味的「奶油啤酒」。此外，還能沉浸於瑪利歐兄弟的超級任天堂世界及專屬蘑菇咖啡店，一整天都不夠玩。

●推薦行程：

地獄廚房~美西雙賭城 雙峽谷 環球影城 Outlet 9 天 (大峽谷 羚羊峽谷 馬蹄灣)

https://reurl.cc/ekzdvR

出發日：2/14(新春連假)、2/27(連假)、3/28(連假)、4/25、5/23

●特色亮點：

•搭乘星宇航空 / 華航 直飛洛杉磯

•拉斯維加斯「地獄廚房晚餐」體驗獨特氛圍

•亞利桑那州知名三大地標：（1）世界七大奇景之一「大峽谷國家公園」（2）攝影必拍凝固的波浪「羚羊峽谷」（3）科羅拉多河的偉大作品「馬蹄灣」

•內華達州兩大賭城：水上賭城拉福林 & 拉斯維加斯 (住宿２晚)

•好萊塢環球影城：擁有超級任天堂世界及專屬蘑菇咖啡店

•洛杉磯網美打卡景點：城市之光 & 農夫市集

