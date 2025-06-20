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戴資穎攜手馬尼拉Solaire晨麗度假城，詮釋運動員品味與極致奢華生活

▲▼戴資穎,Solaire Resort晨麗度假城,亞洲。（圖／Solaire Resort提供）

生活中心／綜合報導

國際羽壇天后戴資穎迎來生涯全新里程碑——首度擔任海外國際品牌大使，選擇攜手馬尼拉頂級奢華綜合度假城 Solaire Resort晨麗度假城，為亞洲奢華度假市場注入全新亮點。多年來以堅毅、冷靜與極高自律精神征戰國際賽場的她，如今將對完美追求的態度延伸至生活領域，透過這次代言展現運動員對「極致品質」的精準選擇。

▲▼戴資穎,Solaire Resort晨麗度假城,亞洲。（圖／Solaire Resort提供）

戴資穎表示，這是她首次「不帶球拍」的純休閒旅行，完全為了放鬆而出國。她分享：「Solaire Resort 給了我一個截然不同的體驗——在私人別墅中欣賞馬尼拉灣的壯麗景色，細細品嚐精緻料理，真正享受一段悠閒時光。每一刻都充滿細緻安排。」值得一提的是，從台灣飛往馬尼拉僅需約兩小時，短短飛行就能抵達異國渡假天堂，對長年奔波於國際賽事的她而言，更是難得的療癒時光。她進一步強調，奢華不在於浮誇表象，而是在於每個細節中流露的溫度與用心，「Solaire 做到了我心中最完美的款待。」

▲▼戴資穎,Solaire Resort晨麗度假城,亞洲。（圖／Solaire Resort提供）

選擇與Solaire合作，戴資穎看重的不僅是品牌提供的極致設施與尊榮服務，更是其背後傳達的理念——堅持最高標準，並不斷挑戰自我極限，這與她長年身為頂尖運動員所秉持的態度不謀而合。她坦言：「在運動場上，我追求完美；在生活中，我同樣希望每一刻都值得被記住。」

Solaire Resort Entertainment City擁有超過800間奢華客房與套房、大型娛樂場、米其林推薦餐飲 、獨家購物名店街與世界級劇院，為全球旅客打造沉浸式頂尖度假體驗。其新分館 Solaire Resort North 則坐落於奎松市區黃金地段，為該區唯一五星級奢華飯店，設有526間客房、14間頂級餐廳與4層娛樂設施樓層。

▲▼戴資穎,Solaire Resort晨麗度假城,亞洲。（圖／Solaire Resort提供）

未來一年，戴資穎將參與Solaire策畫的一系列高端品牌活動，進一步傳遞亞洲奢華生活新風貌。從國際球場到品牌殿堂，她將以獨到眼光與風範，邀請全球旅人一同見證奢華與自我實現的真正定義。

▲▼戴資穎,Solaire Resort晨麗度假城,亞洲。（圖／Solaire Resort提供）

台灣限定｜專屬奢華體驗優惠方案

即日起至 2025年12月29日，Solaire 特別獻上台灣護照持有者專屬的獨家優惠方案，讓更多台灣旅人親身體驗戴資穎所鍾愛的極致款待。
凡預訂此優惠專案，即可享有以下尊榮禮遇：
• ✦ 台灣出發旅客專享來回禮賓車接送服務（機場–飯店往返，貼心無憂）
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此專案每晚只需新台幣 $4,633.33 起，跟著戴資穎即刻開啟一段只屬於你的奢華假期！►https://reurl.cc/7KgGyd


 

關鍵字： 戴資穎 Solaire Resort晨麗度假城 亞洲

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