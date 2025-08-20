ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
石岡熱氣球嘉年華下周六登場　「蜜柑狗、水滴寶」連3天升空

▲石岡熱氣球嘉年華。（圖／台中市石岡區公所提供）

▲石岡熱氣球嘉年華8月29日至31日在土牛運動公園登場。（圖／台中市石岡區公所提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

「2025台中石岡熱氣球嘉年華」8月29日至31日在土牛運動公園登場，三天活動結合熱氣球升空體驗、音樂晚會、煙火秀與光雕閉幕噴火秀等，為石岡一年中最熱鬧的時段之一。為疏通人潮，民政局規劃5處接駁站，還有14條公車路線可直達，準備赴台中看熱氣球的民眾趕緊筆記下來。

▲石岡熱氣球嘉年華。（圖／台中市石岡區公所提供）

▲石岡熱氣球嘉年華光雕閉幕噴火秀。

為方便民眾參加並疏運人潮，8月29日至31日將提供免費接駁車服務，規劃石岡水壩、石岡區公所、情人木橋、土牛國小與東勢河濱公園等5處接駁站，每15至20分鐘一班，區分為A、B兩條路線。其中，A路線為「東勢河濱公園-土牛運動公園」直達，接駁時段為清晨4點至上午8點，以及下午2點至晚上7點。

▲石岡熱氣球交通接駁車及周邊停車場資訊。（圖／台中市石岡區公所提供）

▲3天將提供免費接駁車服務，規劃石岡水壩、石岡區公所、情人木橋、土牛國小與東勢河濱公園等5處接駁站。

▲石岡熱氣球交通接駁車及周邊停車場資訊。（圖／台中市石岡區公所提供）

▲免費接駁車行駛路線。

B路線則行駛「石岡水壩-東勢河濱公園」，途經石岡區公所、情人木橋、土牛國小等站點，服務時段為下午2點至晚上7點（8月30日延長至晚上8點）。民眾可從各景點或停車場轉乘，接駁車下車後步行約10至15分鐘可抵達會場。

▲石岡熱氣球交通接駁車及周邊停車場資訊。（圖／台中市石岡區公所提供）

▲周邊進出管制圖。

除了接駁車，還有14條公車路線可直達，包括90、90延、206、206延、207、207繞、208、209、153、153區、153延、850、865與889等，遊客於「下土牛」站下車後，沿國校巷步行約10至15分鐘可達。若自行開車，也可將車輛停放在接駁站周邊停車場，再轉乘接駁車進入會場。

▲石岡熱氣球交通接駁車及周邊停車場資訊。（圖／台中市石岡區公所提供）

▲▼若自行開車，也可將車輛停放在接駁站周邊停車場，再轉乘接駁車進入會場。

▲石岡熱氣球交通接駁車及周邊停車場資訊。（圖／台中市石岡區公所提供）

▲石岡熱氣球交通接駁車及周邊停車場資訊。（圖／台中市石岡區公所提供）

民政局長吳世瑋表示，來自日本愛媛縣的「蜜柑狗狗」造型熱氣球將首次在熱氣球嘉年華亮相，搭配石岡吉祥物「水滴寶寶」，一共有15顆造型熱氣球分3天接力升空，石岡區公所李課長補充，每天還會搭配5顆小的熱氣球，舉凡恐龍等可愛造型，營造如夢似幻的空中景致。

