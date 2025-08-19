桃園城市主題曲《After Landing》大公開！　周杰倫子弟兵派偉俊唱出在地魅力

▲新聞處長羅楚東（左）、觀旅局長陳靜芳（右） 出席城市主題曲《After Landing》發表會。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府攜手周杰倫子弟兵、新生代創作歌手派偉俊，打造一首輕快的城市主題曲，19日於市立圖書館總館舉行《After Landing》城市主題曲發表。派偉俊出席發表會表示，為完成這首作品，他特別走訪桃園各地，而桃園國際機場是來台旅人的第一站，便以《After Landing》命名，象徵旅人從桃園展開冒險。

派偉俊說，這首作品將桃園的景色、美食與故事交織，帶領聽眾展開一段驚喜不斷的尋寶之旅，歌詞亦巧妙融入「桃園好讚」的藏頭詩，致敬這座充滿活力的城市；至於，對桃園印象最深刻的景點，則以觀新藻礁為最喜愛。

▲《After Landing》城市主題曲由歌手派偉俊創作演唱。（圖／記者楊淑媛攝）

市府新聞處長羅楚東表示，《After Landing》具備三大亮點，包含由派偉俊親自創作與演唱，展現桃園專屬的音樂風貌，MV則實地前往桃園市多處知名景點取景，完整呈現桃園城市魅力；同時，派偉俊更將於8月30日在「桃園珍珠海岸國際音樂節」現場演唱，帶給市民真切的音樂共鳴。

羅處長指出，桃園是全臺最年輕的城市，也是六都中唯一人口持續成長的城市。此次合作不僅展現桃園多元的活力，也象徵市府在城市行銷策略上的創新突破。未來將持續導入年輕世代的創意思維，推出更具吸引力的行銷活動。

《After Landing》歌曲以「尋寶」為主軸，串聯石門水庫、大溪老街、宇內溪溫泉戲水區、草漯沙丘與觀新藻礁等景點，全曲採中板速率R&B曲風，旋律輕盈、氛圍悠然，展現桃園自在的生活步調。《After Landing》除已於YouTube桃園事頻道上架（網址：https://reurl.cc/2Q69OE），亦將透過音樂節等活動現場演出，拉近與市民的距離，深化共鳴。

觀旅局局長陳靜芳表示，《After Landing》呈現了桃園的自然風光與文化底蘊，MV場景令人耳目一新，歡迎民眾跟著派偉俊的腳步，親自走訪並探索桃園之美。桃園珍珠海岸國際音樂節將於8月29日至31日在竹圍漁港盛大登場，今(114)年活動亮點十足，除了有20組國內外人氣樂團歌手開唱外，也特別邀請到兩大NBA現役球星紐約尼克隊Karl-Anthony Towns與洛杉磯快艇隊Kawhi Leonard一同現身，結合音樂、運動與海岸景緻，打造桃園專屬的夏日盛典。