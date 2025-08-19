ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
4家餐廳掉出米其林星榜　RAW與文公館歇業、MINIMAL轉型

▲RAW開放參觀日。（圖／記者黃士原攝）

▲RAW去年底結束。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

「台灣米其林指南2025」星級餐廳發布會今日下午2點在台北漢來大飯店舉行，今年有8家餐廳首度入榜摘下一星，共43家餐廳獲選米其林一星殊榮，7家二星餐廳，3家三星餐廳，但也有4家掉星，分別是歇業的文公館、RAW，以及MINIMAL、Forchetta。

隱身於台中草悟道巷弄內的MINIMAL，以義式冰淇淋為創作素材，3年前從米其林一星餐廳「澀（Sur-）」延伸成立，前年入選米其林必比登推介，去年更晉升為米其林一星，成為全球首家摘星的冰淇淋店。只是升到一星才1年就掉榜，可能與不再提供冰淇淋套餐有關。

▲MINIMAL去年11月30日起不再提供「溫度」體驗套餐。（圖／記者黃士原攝）

熱愛冰淇淋的MINIMAL主廚萬士傑，去年周年時將過往的片段重新梳理、編排，推出了「溫度」體驗套餐，回顧創立3年來的成長，呈現冰淇淋在零下各種溫度帶的冰晶狀態與口感。只是「溫度」套餐的計畫告一段落，餐廳想回歸初衷，更專注在冰淇淋上，只提供純粹的單一冰淇淋，去年11月30日起只提供杯裝冰淇淋內用、外帶。

此外，RAW與文公館則因歇業而掉星。全球百大名廚江振誠宣布RAW在去年12月31日結束營業，他也會從餐廳的第一線退到幕後，未來「RAW」不是一家餐廳，而是培育及孵化亞洲頂尖廚師的廚藝學院，目標是每年培養10到20位米其林主廚。

▲文公館已於6月29日熄燈。（圖／記者黃士原攝）

連續2年獲得米其林一星的「文公館」，由擅長粵菜、法式餐點的蔣文正與林昊語兩位主廚共同掌杓，融匯中菜著重火候、西式料理講究細緻的特點，以Fine Dining套餐概念，將中式料理依開胃小品、冷前菜、熱前菜等順序，透過個人套餐形式逐道上桌。但隨著富王大飯店將展開整修工程，文公館今年6月29日熄燈。

2014年搬遷到台中的Forchetta，主要提供混合義法西的地中海無菜單料理。主廚Max也致力發掘台灣在地食材運用在他的料理中，像是彰化王功的野生赤嘴蛤、苗栗獅潭鄉的花生豆芽、苗栗苑里稻耕鴨、南投埔里的有機皎白筍等。餐廳自2020年連續5年摘得一星，不過日前遭前員工指控違法高薪低報，還有使用逾期食材疑慮，引發爭議。

關鍵字： 美食雲 米其林指南 掉星 滅星 台灣米其林指南

主人化妝 #黃金獵犬 湊熱鬧！覺得無聊後竟「開門」離開XD

