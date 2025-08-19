8家米其林一星新進榜餐廳一次看　「川雅」新菜多了發酵風味

▲「川雅」新菜多了發酵風味。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

「台灣米其林指南2025」星級餐廳發布會今日下午2點舉行，陸續頒發特別獎、星級餐廳、綠星餐廳，除了共有8家新進榜米其林一星， 也有3家從一星升到二星。

▲心宴夏季菜單「無錫杜洛克．菊花炭」。（圖／心宴提供）

心宴（新一星）

去年8月開幕的「aMaze心宴」，由米其林一星「天香樓」前主廚楊光宗擔任總主廚，相較過去只做杭州菜，楊光宗在新餐廳沒有受限，活用來自不同地域食材，像是台灣海鮮、各地鮮蔬、美國牛肉、日本刺參與和牛等，而過去幫熟客料理的私房菜，也成為新餐廳的菜色之一，而他也鼓勵團隊共同發想菜色，讓廚房白板內容的菜色可以無限延伸。

心宴

地址：台北市中山區明水路598號

電話：02-8501-5980

▲小肌魚握壽司。（圖／取自鮨嘉仁臉書）

鮨嘉仁（新一星）

由米其林一星餐廳「鮨和魂」前料理長奧地太一領軍，以江戶前壽司的傳統技藝為核心，食材每周從日本豐洲市場進貨兩次，確保食材的新鮮和多元，並依據魚貨的熟成狀態設計菜色，招牌是小肌魚，經過醃漬後，肉質結實而柔嫩，同時具有特有的香氣。

鮨嘉仁

地址：台北市中山區吉林路28號

電話：02-2581-8999

▲元一天ぷら海老天婦羅可分為三種型態。（圖／元一天ぷら提供）

元一（新一星）

惠比壽餐飲繼「琥珀割烹」後，與連續14年獲日本東京米其林一星的「元吉天ぷら」合作，去年3月在台北市東區216巷內開設高檔天婦羅餐廳「元一天ぷら」。

元一的麵衣分區、分油溫，切成許多階段與部位分層調理，以細膩的方式炸出天婦羅料理。以明星餐點海老天婦羅為例，就分為三種型態，蝦頭以「炸蝦仙貝」薄衣酥炸，乾爽香酥不帶絲毫油氣；蝦身分為「薄炸海老」及「酥炸海老」，前者麵衣薄如蟬翼，一口咬下甘香酥脆，肉質柔滑，後者使用不帶筋性的麵衣，能緊緊包覆鮮蝦肉身，外殼酥脆、肉質紮實。

元一

地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄11號1樓

▲青花椒浸九孔鮑魚。（圖／記者黃士原攝）

川雅（新一星）

嘉林餐旅集團與四川成都米其林一星「松雲澤」合作，去年在微風南山46樓開出「川雅」餐廳，提供精緻、道地的官府川菜。今年主廚王國政正式拜師松雲派傳人張元富，重新梳理川菜文化脈絡，日前推出新菜單，不再以麻辣為主，而是呈現川菜的發酵風味。

今年5月，川雅主廚王國政前往四川，正式拜入松雲派傳人、同時也有「廚癡」之稱的張元富門下，除了拜師，這趟旅程他也走進川味的核心，從街坊小館的日常滋味，到農家灶台的家常作法，再到脈絡嚴謹的官府宴席體系，重新梳理川菜的文化風貌。

川雅

地址：台北市信義區松智路17號46樓

電話：02-2722-0303

▲去年冬季菜色「松葉蟹｜大根｜洋甘菊」。（圖／記者黃士原攝）

La Vie by Thomas Bühner睿麗法式餐廳（新一星）

「La Vie by Thomas Bühner睿麗法式餐廳」駐店行政主廚楊展浩，從開幕至今依然實踐Thomas Bühner的「三維立體」料理哲學，突顯食材的天然風味、堅持低溫烹調技法，以及風味和諧平衡，同時在菜色中都加入了「酸」味，以突顯或平衡食材風味。

La Vie by Thomas Bühner睿麗法式餐廳

地址：台北市中山區樂群三路200號1樓

電話：0937-857-869

▲FRASSI由來自義大利中部托斯卡尼的鬼才主廚Iacopo Frassi（雅克柏・弗西）主掌。（圖／記者黃士原攝）

FRASSI（新一星）

位於台北市大直地區的FRASSI，主打義大利Fine Dining（精緻餐飲）料理，主廚Iacopo Frassi（雅克柏・弗西）來自義大利中部托斯卡尼，他先後於中國天津四季酒店、台北文華東方酒店擔任主廚，深耕亞洲的他已將台灣當成第二個家，並決心在此開創個人品牌餐廳。

Iacopo選用自身義大利姓氏「FRASSI」作為餐廳名稱，客席以圓弧吧台環繞開放式廚房，讓賓客近身感受料理現場，菜單設計採套餐型式提供9道菜式加附麵包，並把義式飲食文化融入其中。

FRASSI

地址：台北市中山區樂群三路299號1樓

電話：02-8502-6383

▲好嶼菜色「紅玉雞/紅茶/茶梅/剝皮辣椒」。（圖／取自好嶼臉書）

好嶼（新一星）

除了獲得綠星，好嶼也是今年米其林一星新進餐廳，菜單圍繞「山、海、川、原」四個主題，依循季節轉換菜色，當中大量取用對環境友善的食材，並以炭烤方式烹調。室內布置同樣跟隨四季而轉變，氛圍別具一格。

好嶼

地址：台北市大安區仁愛路四段300巷20弄17號

▲方蒔主廚蔡中和擅長用菜色來訴說團隊的成長記憶。（圖／記者黃士原攝）

方蒔（新一星）

品牌名稱「The Front House」衍自於外場front of house，主廚兼創辦人蔡中和表示，一直以來，餐廳都將主廚視為主角，美味的料理是餐廳的基本，但若缺少外場服務人員的款待及互動，用餐體驗將是不完整的，主廚的料理概念亦將難以完整傳達予客人，所以和太太陳玉錡Kiky共同創立The Front House，希望為顧客創造更完整前場餐飲體驗。蔡中和也擅長用菜色來訴說團隊的成長記憶。

方蒔

地址：高雄市苓雅區憲政路132號

電話：07-223-1768

另外，也有3家餐廳從一星升到二星。A餐廳空間以白色為主調，點綴著色彩鮮艷的花卉和畫作，主廚黃以倫打造10道以上的品嘗套餐，餐點以法式風格為主，同時融入亞洲元素。每道菜餚選用上等食材，如澎湖明蝦、鮮貝與小牛肉，烹調細膩，與擺盤精美，從開胃小點到甜點，也令人印象深刻。

盈科外觀低調，客人到達後會先於茶室享用迎賓飲品，再被引領進入2樓的主用餐區。開放式廚房成為焦點。品嘗菜單弘揚日本飲食文化，並巧妙融合臺灣與環球元素。從白子搭配烏魚子、淡菜麵線到柴火烤鴿，每道料理皆風味獨特、賞心悅目。

彧割烹同樣晉升為二星，提供精緻割烹體驗，簡約沉穩的裝潢風格，帶來獨特而私密的用餐體驗。主廚鐘正芳擁有逾 20 年日本料理經驗，季節時令的菜單規劃展現了精湛廚藝。擅長炭火烹調，炸紫蘇海膽與招牌釜飯等菜色令人回味。

