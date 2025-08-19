ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

8家米其林一星新進榜餐廳一次看　「川雅」新菜多了發酵風味

▲川雅新菜單。（圖／記者黃士原攝）

▲「川雅」新菜多了發酵風味。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

「台灣米其林指南2025」星級餐廳發布會今日下午2點舉行，陸續頒發特別獎、星級餐廳、綠星餐廳，除了共有8家新進榜米其林一星， 也有3家從一星升到二星。

▲心宴夏季菜單「無錫杜洛克．菊花炭」。（圖／心宴提供）

心宴（新一星）

去年8月開幕的「aMaze心宴」，由米其林一星「天香樓」前主廚楊光宗擔任總主廚，相較過去只做杭州菜，楊光宗在新餐廳沒有受限，活用來自不同地域食材，像是台灣海鮮、各地鮮蔬、美國牛肉、日本刺參與和牛等，而過去幫熟客料理的私房菜，也成為新餐廳的菜色之一，而他也鼓勵團隊共同發想菜色，讓廚房白板內容的菜色可以無限延伸。

心宴
地址：台北市中山區明水路598號
電話：02-8501-5980

▲小肌魚握壽司。（圖／取自鮨嘉仁臉書）

鮨嘉仁（新一星）

由米其林一星餐廳「鮨和魂」前料理長奧地太一領軍，以江戶前壽司的傳統技藝為核心，食材每周從日本豐洲市場進貨兩次，確保食材的新鮮和多元，並依據魚貨的熟成狀態設計菜色，招牌是小肌魚，經過醃漬後，肉質結實而柔嫩，同時具有特有的香氣。

鮨嘉仁
地址：台北市中山區吉林路28號
電話：02-2581-8999

▲元一天ぷら海老天婦羅可分為三種型態。（圖／元一天ぷら提供）

元一（新一星）

惠比壽餐飲繼「琥珀割烹」後，與連續14年獲日本東京米其林一星的「元吉天ぷら」合作，去年3月在台北市東區216巷內開設高檔天婦羅餐廳「元一天ぷら」。

元一的麵衣分區、分油溫，切成許多階段與部位分層調理，以細膩的方式炸出天婦羅料理。以明星餐點海老天婦羅為例，就分為三種型態，蝦頭以「炸蝦仙貝」薄衣酥炸，乾爽香酥不帶絲毫油氣；蝦身分為「薄炸海老」及「酥炸海老」，前者麵衣薄如蟬翼，一口咬下甘香酥脆，肉質柔滑，後者使用不帶筋性的麵衣，能緊緊包覆鮮蝦肉身，外殼酥脆、肉質紮實。

元一
地址：台北市大安區忠孝東路四段216巷27弄11號1樓

▲青花椒浸九孔鮑魚。（圖／記者黃士原攝）

川雅（新一星）

嘉林餐旅集團與四川成都米其林一星「松雲澤」合作，去年在微風南山46樓開出「川雅」餐廳，提供精緻、道地的官府川菜。今年主廚王國政正式拜師松雲派傳人張元富，重新梳理川菜文化脈絡，日前推出新菜單，不再以麻辣為主，而是呈現川菜的發酵風味。

今年5月，川雅主廚王國政前往四川，正式拜入松雲派傳人、同時也有「廚癡」之稱的張元富門下，除了拜師，這趟旅程他也走進川味的核心，從街坊小館的日常滋味，到農家灶台的家常作法，再到脈絡嚴謹的官府宴席體系，重新梳理川菜的文化風貌。

川雅
地址：台北市信義區松智路17號46樓
電話：02-2722-0303

▲去年冬季菜色「松葉蟹｜大根｜洋甘菊」。（圖／記者黃士原攝）

La Vie by Thomas Bühner睿麗法式餐廳（新一星）

「La Vie by Thomas Bühner睿麗法式餐廳」駐店行政主廚楊展浩，從開幕至今依然實踐Thomas Bühner的「三維立體」料理哲學，突顯食材的天然風味、堅持低溫烹調技法，以及風味和諧平衡，同時在菜色中都加入了「酸」味，以突顯或平衡食材風味。

La Vie by Thomas Bühner睿麗法式餐廳
地址：台北市中山區樂群三路200號1樓
電話：0937-857-869

▲FRASSI由來自義大利中部托斯卡尼的鬼才主廚Iacopo Frassi（雅克柏・弗西）主掌。（圖／記者黃士原攝）

FRASSI（新一星）

位於台北市大直地區的FRASSI，主打義大利Fine Dining（精緻餐飲）料理，主廚Iacopo Frassi（雅克柏・弗西）來自義大利中部托斯卡尼，他先後於中國天津四季酒店、台北文華東方酒店擔任主廚，深耕亞洲的他已將台灣當成第二個家，並決心在此開創個人品牌餐廳。

Iacopo選用自身義大利姓氏「FRASSI」作為餐廳名稱，客席以圓弧吧台環繞開放式廚房，讓賓客近身感受料理現場，菜單設計採套餐型式提供9道菜式加附麵包，並把義式飲食文化融入其中。

FRASSI
地址：台北市中山區樂群三路299號1樓
電話：02-8502-6383

▲好嶼菜色「紅玉雞/紅茶/茶梅/剝皮辣椒」。（圖／取自好嶼臉書）

好嶼（新一星）

除了獲得綠星，好嶼也是今年米其林一星新進餐廳，菜單圍繞「山、海、川、原」四個主題，依循季節轉換菜色，當中大量取用對環境友善的食材，並以炭烤方式烹調。室內布置同樣跟隨四季而轉變，氛圍別具一格。

好嶼
地址：台北市大安區仁愛路四段300巷20弄17號

▲方蒔主廚蔡中和擅長用菜色來訴說團隊的成長記憶。（圖／記者黃士原攝）

方蒔（新一星）

品牌名稱「The Front House」衍自於外場front of house，主廚兼創辦人蔡中和表示，一直以來，餐廳都將主廚視為主角，美味的料理是餐廳的基本，但若缺少外場服務人員的款待及互動，用餐體驗將是不完整的，主廚的料理概念亦將難以完整傳達予客人，所以和太太陳玉錡Kiky共同創立The Front House，希望為顧客創造更完整前場餐飲體驗。蔡中和也擅長用菜色來訴說團隊的成長記憶。

方蒔
地址：高雄市苓雅區憲政路132號
電話：07-223-1768

另外，也有3家餐廳從一星升到二星。A餐廳空間以白色為主調，點綴著色彩鮮艷的花卉和畫作，主廚黃以倫打造10道以上的品嘗套餐，餐點以法式風格為主，同時融入亞洲元素。每道菜餚選用上等食材，如澎湖明蝦、鮮貝與小牛肉，烹調細膩，與擺盤精美，從開胃小點到甜點，也令人印象深刻。

盈科外觀低調，客人到達後會先於茶室享用迎賓飲品，再被引領進入2樓的主用餐區。開放式廚房成為焦點。品嘗菜單弘揚日本飲食文化，並巧妙融合臺灣與環球元素。從白子搭配烏魚子、淡菜麵線到柴火烤鴿，每道料理皆風味獨特、賞心悅目。

彧割烹同樣晉升為二星，提供精緻割烹體驗，簡約沉穩的裝潢風格，帶來獨特而私密的用餐體驗。主廚鐘正芳擁有逾 20 年日本料理經驗，季節時令的菜單規劃展現了精湛廚藝。擅長炭火烹調，炸紫蘇海膽與招牌釜飯等菜色令人回味。
 

關鍵字： 美食雲 米其林指南 台灣米其林指南

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【道頓堀鬧區大火】大阪黑煙狂竄天際畫面曝

推薦閱讀

珍珠海岸國際音樂節8/29登場　NBA2球星首度來台

珍珠海岸國際音樂節8/29登場　NBA2球星首度來台

高雄「方蒔」奪一星、服務大獎成贏家

高雄「方蒔」奪一星、服務大獎成贏家

7-11首創推出「商品許願池」功能

7-11首創推出「商品許願池」功能

新進榜米其林一星餐廳一次看

新進榜米其林一星餐廳一次看

4家餐廳掉出米其林星榜

4家餐廳掉出米其林星榜

新竹療癒森林夜湯附贈早餐Buffet！

新竹療癒森林夜湯附贈早餐Buffet！

台南連4年掛蛋！新北新竹也沒星

台南連4年掛蛋！新北新竹也沒星

《2025台灣米其林指南》完整名單一次看

《2025台灣米其林指南》完整名單一次看

全球首家摘星冰淇淋店「MINIMAL」掉榜

全球首家摘星冰淇淋店「MINIMAL」掉榜

7餐廳獲「米其林綠星」肯定

7餐廳獲「米其林綠星」肯定

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

《2025台灣米其林指南》完整名單一次看

4家餐廳掉出米其林星榜

台南連4年掛蛋！新北新竹也沒星

壽司郎x芙莉蓮聯名活動今登場

「老賴茶棧X鬼滅之刃」第2波聯名開跑

全球首家摘星冰淇淋店「MINIMAL」掉榜

米其林評審最愛的8道新北必比登美食

全商務艙「Beond航空」明年首航台灣

水火共舞「超過300年」卻從未熄滅！

開業4年粥底火鍋「澳門贏到足」熄燈

熱門行程

桃園珍珠海岸國際音樂節 音浪嗨翻三天

KARD燃炸舞台、動力火車搖滾開唱、玖壹壹熱力壓軸，8/29-8/31竹圍漁港限時開趴！

最新新聞更多

珍珠海岸國際音樂節8/29登場　NBA2球星首度來台

高雄「方蒔」奪一星、服務大獎成贏家

7-11首創推出「商品許願池」功能

新進榜米其林一星餐廳一次看

4家餐廳掉出米其林星榜

新竹療癒森林夜湯附贈早餐Buffet！

台南連4年掛蛋！新北新竹也沒星

《2025台灣米其林指南》完整名單一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366