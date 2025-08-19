全球首家摘星冰淇淋店「MINIMAL」掉榜　一星僅維持1年

▲MINIMAL去年11月30日起不再提供「溫度」套餐。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣米其林指南今日公布星級餐廳名單，去年才成為全球首家摘星的冰淇淋店「MINIMAL」沒有蟬聯，米其林一星榮譽只維持1年。

隱身於台中草悟道巷弄內的MINIMAL，以義式冰淇淋為創作素材，3年前從米其林一星餐廳「澀（Sur-）」延伸成立，前年入選米其林必比登推介，去年更晉升為米其林一星，成為全球首家摘星的冰淇淋店。只是升到一星才1年就掉榜，可能與不再提供冰淇淋套餐有關。

▲MINIMAL現在只提供杯裝冰淇淋內用、外帶。（圖／MINIMAL提供）

熱愛冰淇淋的MINIMAL主廚萬士傑，去年周年時將過往的片段重新梳理、編排，推出了「溫度」體驗套餐，回顧創立3年來的成長，呈現冰淇淋在零下各種溫度帶的冰晶狀態與口感。只是「溫度」套餐的計畫告一段落，餐廳想回歸初衷，更專注在冰淇淋上，只提供純粹的單一冰淇淋，去年11月30日起只提供杯裝冰淇淋內用、外帶。

店家也在臉書表示，未來想把所有心力都傾注在冰淇淋上，專注於研發與不同的合作上，期望能用更輕鬆的方式讓更多人體驗MINIMAL，期望一杯純粹的冰淇淋能蘊含更多的想法與感受。