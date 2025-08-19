ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

全球首家摘星冰淇淋店「MINIMAL」掉榜　一星僅維持1年

▲唯一入選必比登的冰淇淋店　MINIMAL春季套餐4/19登場。（圖／記者黃士原攝）

▲MINIMAL去年11月30日起不再提供「溫度」套餐。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

台灣米其林指南今日公布星級餐廳名單，去年才成為全球首家摘星的冰淇淋店「MINIMAL」沒有蟬聯，米其林一星榮譽只維持1年。

隱身於台中草悟道巷弄內的MINIMAL，以義式冰淇淋為創作素材，3年前從米其林一星餐廳「澀（Sur-）」延伸成立，前年入選米其林必比登推介，去年更晉升為米其林一星，成為全球首家摘星的冰淇淋店。只是升到一星才1年就掉榜，可能與不再提供冰淇淋套餐有關。

▲MINIMAL現在只提供杯裝冰淇淋內用、外帶。（圖／MINIMAL提供）

熱愛冰淇淋的MINIMAL主廚萬士傑，去年周年時將過往的片段重新梳理、編排，推出了「溫度」體驗套餐，回顧創立3年來的成長，呈現冰淇淋在零下各種溫度帶的冰晶狀態與口感。只是「溫度」套餐的計畫告一段落，餐廳想回歸初衷，更專注在冰淇淋上，只提供純粹的單一冰淇淋，去年11月30日起只提供杯裝冰淇淋內用、外帶。

店家也在臉書表示，未來想把所有心力都傾注在冰淇淋上，專注於研發與不同的合作上，期望能用更輕鬆的方式讓更多人體驗MINIMAL，期望一杯純粹的冰淇淋能蘊含更多的想法與感受。

關鍵字： 美食雲 米其林指南 米其林 台灣米其林指南

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【工作到一半被角蛙突襲】緊咬不放飼主直接哀號XD

推薦閱讀

珍珠海岸國際音樂節8/29登場　NBA2球星首度來台

珍珠海岸國際音樂節8/29登場　NBA2球星首度來台

高雄「方蒔」奪一星、服務大獎成贏家

高雄「方蒔」奪一星、服務大獎成贏家

7-11首創推出「商品許願池」功能

7-11首創推出「商品許願池」功能

新進榜米其林一星餐廳一次看

新進榜米其林一星餐廳一次看

4家餐廳掉出米其林星榜

4家餐廳掉出米其林星榜

新竹療癒森林夜湯附贈早餐Buffet！

新竹療癒森林夜湯附贈早餐Buffet！

台南連4年掛蛋！新北新竹也沒星

台南連4年掛蛋！新北新竹也沒星

《2025台灣米其林指南》完整名單一次看

《2025台灣米其林指南》完整名單一次看

全球首家摘星冰淇淋店「MINIMAL」掉榜

全球首家摘星冰淇淋店「MINIMAL」掉榜

7餐廳獲「米其林綠星」肯定

7餐廳獲「米其林綠星」肯定

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

《2025台灣米其林指南》完整名單一次看

4家餐廳掉出米其林星榜

台南連4年掛蛋！新北新竹也沒星

壽司郎x芙莉蓮聯名活動今登場

「老賴茶棧X鬼滅之刃」第2波聯名開跑

全球首家摘星冰淇淋店「MINIMAL」掉榜

米其林評審最愛的8道新北必比登美食

全商務艙「Beond航空」明年首航台灣

水火共舞「超過300年」卻從未熄滅！

開業4年粥底火鍋「澳門贏到足」熄燈

熱門行程

桃園珍珠海岸國際音樂節 音浪嗨翻三天

KARD燃炸舞台、動力火車搖滾開唱、玖壹壹熱力壓軸，8/29-8/31竹圍漁港限時開趴！

最新新聞更多

珍珠海岸國際音樂節8/29登場　NBA2球星首度來台

高雄「方蒔」奪一星、服務大獎成贏家

7-11首創推出「商品許願池」功能

新進榜米其林一星餐廳一次看

4家餐廳掉出米其林星榜

新竹療癒森林夜湯附贈早餐Buffet！

台南連4年掛蛋！新北新竹也沒星

《2025台灣米其林指南》完整名單一次看

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366