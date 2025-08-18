慕尼黑老城區打卡景點、購物攻略　百年肉舖白香腸+蝴蝶餅必吃

▲慕尼黑代表地標「瑪利亞廣場」。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／德國報導

到慕尼黑旅遊，最經典的行程之一就是走訪老城區。無論是瑪利亞廣場、新舊市政廳，還是特色百貨與穀物市場，都能感受到這座城市的歷史與活力，本篇就整理出老城區必玩景點，跟著走就對了！

▲卡爾廣場。（圖／記者蔡玟君攝）

▲卡爾門。（圖／記者蔡玟君攝）

慕尼黑老城區是該市歷史最悠久的區域之一，從慕尼黑中央車站走路約10分鐘，即可抵達老城區的入口處「卡爾廣場」。卡爾廣場最代表的景點就是昔日為老城區西側城門的「卡爾門」，雖在二戰時嚴重受損，如今僅存的城門仍保留著慕尼黑市徽，成為見證歷史的重要地標。

▲走在慕尼黑市中心無論何處，都能看到聖母教堂醒目的綠色洋蔥頭塔樓。（圖／記者蔡玟君攝）

▲聖母教堂正門。（圖／記者蔡玟君攝）

穿過卡爾門，各種商店、餐廳、咖啡廳林立，但無論在哪，旅客都可看到兩座醒目的綠色洋蔥頭塔樓，那是慕尼黑的代表地標「聖母教堂」，兩座塔樓高達99公尺，是慕尼黑市中心最高建築，根據當地法律規定，市中心的所有建築都不能高於聖母教堂，也是當地人的信仰象徵。

▲教堂觀景台門票有4款設計、隨機提供。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼頂樓觀景台可以360度飽覽慕尼黑風光。（圖／記者蔡玟君攝）

教堂免費開放旅客參觀，若想登頂則需另外購買門票，門票更設計4種顏色的塔樓造型票卡、隨機提供，讓旅客能當紀念品收藏。與歐洲許多教堂不同，登頂塔樓先爬90階階梯後即可轉乘電梯上樓，省下不少體力；登頂後，360度的室內觀景台能將慕尼黑市景盡收眼底，能俯瞰瑪利亞廣場，天氣好時更有機會看得到阿爾卑斯山。

▲▼瑪利亞廣場，上圖為新市政廳，下圖紅色塔樓為舊市政廳。（圖／記者蔡玟君攝）

來到慕尼黑，所有人都一定會到「瑪利亞廣場」走一趟。這裡建於1158年，隨著僧侶移居，並展開商業貿易活動，帶動在地繁榮發展，現在已是當地最大廣場，也是政治中心，新、舊市政廳與許多商店、餐廳、小吃、伴手禮店都集中在此，又有「慕尼黑心臟」之稱。

▲「LUDWIG BECK」是在地精緻百貨。（圖／記者蔡玟君攝）

新市政廳的鐘樓每天定時都有長達10分鐘的鐘塔報時秀，搭配音樂與木偶劇，生動重現威廉五世的婚禮盛況，若是碰到可別忘了抬頭欣賞。新市政廳旁的「LUDWIG BECK」是在地精緻百貨，以販售時裝、美妝保養品為主，喜歡購物的人可別錯過。

▲▼慕尼黑穀物市場。（圖／記者蔡玟君攝）

若想品嚐最道地的在地小吃，那別錯過緊鄰瑪利亞廣場旁的「穀物市場」。從新鮮蔬果、蜂蜜、各種肉品、花卉、醃漬物等攤販在這裡應有盡有，當地導遊特別推薦一間有159年歷史的肉舖「metzgerei Wöhrmüller」，可在此點一份德國最道地的白香腸搭配蝴蝶餅品嚐。

▲▼有159年歷史的肉舖「metzgerei Wöhrmüller」是當地人最推薦的店家之一。（圖／記者蔡玟君攝）

店家表示，自家肉品好吃秘訣在於沒有太多肥肉或脂肪，搭配傳承三代的獨家秘方，製作出特有口感。此外，當地人也表示，德國的白香腸通常為每天早上現作，為了新鮮僅供應到中午之前，可說是在地人的早餐。

▲▼蜂蜜專賣店「Honighäus’l」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲還可以點一杯蜂蜜酒來喝。（圖／記者蔡玟君攝）

另一間隱藏在穀物市場內的是蜂蜜專賣店「Honighäus’l」，店內販售超過60種蜂蜜，從蜂巢、果醬、蜂蜜酒到沐浴乳、潤唇膏等應有盡有，是最推薦的伴手禮選擇。

▲五月樹所在的地方通常代表那裡是最繁華的中心。（圖／記者蔡玟君攝）

穀物市場另一個地標是「五月樹」。五月樹起源於慕尼黑所在的巴伐利亞地區，幾乎每一個村落或城鎮都有，對當地人來說，五月樹所在地即代表那裡是最繁華熱鬧的中心。每一棵五月樹設計均獨一無二，通常在5月1日，當地人會尋找結實的松樹製作五月樹，並在樹上裝飾代表當地文化歷史的圖案、徽章、標語，對歷史有興趣的旅客，下次到德國玩不妨留意。

▲國泰航空慕尼黑航線每周提供4個來往航班。（圖／記者蔡玟君攝）

現在想要前往慕尼黑玩也越來越方便。國泰航空「香港－慕尼黑」於今年6月開航，提供每周一、二、四、六共4個來往航班。航班出發時間為香港時間凌晨1點10分自香港國際機場出發，德國當地時間早上7點55分抵達；回程為德國當地時間下午1點55分出發，香港時間隔日清晨6點50分抵達香港國際機場，台灣旅客可利用國泰航空「台北－香港」每天12個來往航班串接，只要轉機一次，即可抵達巴伐利亞首府。