台北「3座滑冰+滑輪場」秒消暑！特色、優惠價格一次看

▲大魯閣 Roller186 滑輪場以「迷幻太空」為主題打造。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／綜合報導

台北市氣溫飆到34度，一出門就揮汗如雨，以下精選3處冰宮、滑輪場，想感受復古潮流、沉浸如太空般的極光幻境，或體驗國際級冰上賽事氛圍，都能找到適合的消暑去處。

▲「Roller186」是大魯閣集團旗下滑輪場的第四個館別，占地450坪、可同時容納300人。（圖／記者彭懷玉攝）

大魯閣 Roller186 滑輪場

2023年夏天開幕的大魯閣 Roller186 滑輪場，占地450坪、可同時容納300人，融合台灣70、80年代冰宮設計和美式復古風，一入內便能感受復古與科技感並陳的風格，換上四排滑輪鞋，滑過地面，還會劃出一道道互動光軌，為體驗增添樂趣。目前KKday有獨家69折起優惠，平日早場2小時門票加租滑輪鞋330元，下午4點後入場350元；假日則為早場2小時380元、下午4點後入場400元。

▲▼忠泰樂生活6樓「極光冰場 Aurora Ice Rink」。（圖／記者彭懷玉攝）





極光冰場Aurora Ice Rink

位於大直NOKE忠泰樂生活6樓的極光冰場，是全台首座設於商場、符合國際冰球規格的冰場，以極光為主題，規劃約454坪專業滑冰場，面積僅次於台北小巨蛋。此外，引進美國零碳排洗冰車，提供溜冰、冰上婚禮等多元活動，專業教練與完善設備也讓各年齡層安心體驗。收費為平日380元/2小時；假日480元/2小時，租手套50元、襪子30元。

▲台北小巨蛋冰上樂園。（圖／北捷提供）

小巨蛋冰上樂園

說到全台規模最大的冰場，非小巨蛋冰上樂園莫屬，場地大小為長61公尺、寬30公尺，滑冰總人數可達到400人，常年保持在12至15度之間，消暑之外，更是情侶及親子製造回憶的勝地。場地分區完善，從新手練習區到花式動作練習區一應俱全，並設有曲棍球圍板、防撞墊、冰球球門等專業設備，初學者到滑冰高手皆能各取所需。收費平日200元/2小時；假日220元/2小時，冰鞋租用80元/次、護具租用（安全帽/護膝/護腕/護肘）各20元，若全套租用為50元。