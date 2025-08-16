ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
基隆「玻璃船咖啡屋」開箱！喝石花凍冰棒氣泡飲　眺望虎仔山地標

▲國門廣場「We.R」餐廳,基隆市景,國門廣場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲座落於基隆國門廣場的玻璃屋，宛如停靠在基隆港西岸的一艘玻璃船，在2023年變為「We.R」餐廳。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／基隆報導

座落於基隆國門廣場的玻璃屋，宛如停靠在基隆港西岸的一艘玻璃船，在2023年變為「We.R」餐廳，可以在此品嚐「石花凍冰棒」氣泡飲，一邊眺望海港、虎仔山等基隆地標，徜徉在山海並陳的絕美景致。

▲基隆「We.R」餐廳。（圖／翻攝自Facebook／WeR國門廣場）

▲基隆「We.R」餐廳夜間變身酒吧。（圖／翻攝自Facebook／WeR國門廣場

前身是舊公車總站的國門廣場，在市府進行改造後，北側的玻璃屋也於2022年12月正式開放，在城博會透明港口展覽快閃結束後，2023年進駐全台首間以日本KNS家具為主題的風格餐廳，選用日本最大家具製造商Karimoku圓潤感的木質傢俱，極簡風格中帶有個性，讓旅客用餐之餘，也能體驗舶來品家具的精湛工藝，喜歡都可以買回家。

▲國門廣場「We.R」餐廳,基隆市景,國門廣場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲We.R意味”Make room for life”為生活騰出空間，也呼應基隆港的船型意象，可容納60人。（圖／記者彭懷玉攝）

「We.R」老闆小春本業為設計師，他說，日治時期這裡曾是「大阪商船」的所在地，原建築在二戰時期被炸毀，因此過去的文化路徑只能靠想像。對此，創造出We.R，意味”Make room for life”為生活騰出空間，也呼應基隆港的船型意象，空間設計更榮獲2024年度金點設計獎標章。

▲國門廣場「We.R」餐廳,基隆市景,國門廣場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲國門廣場「We.R」餐廳可走上平台，眺望基隆市景。（圖／記者彭懷玉攝）

餐點部分，「春一枝·北海岸原味石花凍」與蜂蜜氣泡水結合，小春強調，鳳尾石花凍冰棒選用基隆當地石花凍製成，放進蜂蜜氣泡水中，一口下肚十分消暑。另外還有坪林金萱茶、草莓牛奶、阿芙佳朵等飲品，能搭配布朗尼、瑪德蓮等甜點一起享用。

▲國門廣場「We.R」餐廳,基隆市景,國門廣場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼坪林金萱茶裝進Hario茶具更顯氣質、「春一枝·北海岸原味石花凍」蜂蜜氣泡水；草莓牛奶適合搭配布朗尼。（圖／記者彭懷玉攝）

▲國門廣場「We.R」餐廳,基隆市景,國門廣場。（圖／記者彭懷玉攝）

同時，We.R也提供預約制私廚服務，以及漢堡、隱藏版餐飲。到了夜晚，則搖身一變成為離海最近的酒吧，「日咖夜酒」模式擄獲人心。由於空間夠大，可容納60人，適合辦商務派對、企業餐敘、尾牙春酒、品牌發表會、記者會、講座，提供多功能用途。

▲國門廣場「We.R」餐廳,基隆市景,國門廣場。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼國門廣場可以欣賞港灣風光，前面設有人工草皮可席地而坐；另一頭通往基隆轉運站。（圖／記者彭懷玉攝）

▲國門廣場「We.R」餐廳,基隆市景,國門廣場。（圖／記者彭懷玉攝）

國門廣場原址過去是交通繁雜的圓環，公車繞行，導致視線被遮蔽，2022年拆除原本的天橋，打通了視野，成為基隆市民的休閒去處。天氣好時，許多人會坐在人工草皮上，靜靜欣賞港口風光，尤其在有郵輪停靠、辦活動時，更是一位難求；夜晚則有燈光陪襯，增添迷人氣氛，有種置身國外的感覺。

【滿滿的禽緒價值】她心情低落坐雞舍　小雞全員出動暖心包圍她

