衝金山「賞LED火光舞」迎海風！還能拍立體裝置、逛市集超chill

▲2025北海潮與火活動將持續至8月24日。（圖／新北市景觀處提供，下同）



記者彭懷玉／綜合報導

到新北金山中角灣賞國際級火舞！「2025北海潮與火」今晚7點將由「馬戲之門 × 旋舞炎」合演，帶來結合LED光舞、身體劇場與當代馬戲語彙的火舞作品《火嶼光》。此外，還有Vast海洋生活市集、胖卡餐車總計9攤，吹著夏日海風，感受北海岸的夜間魅力。

▲「馬戲之門 × 旋舞炎」是一部結合LED光舞、身體劇場與當代馬戲語彙的火舞作品。



「2025北海潮與火」結合海景、火舞、光雕、市集與藝術裝置，今年以「潮夜來襲・Fashion on Fire」為主題，讓沙灘搖身一變成為時尚與創意的海濱舞台，活動只持續至8月24日。

▲最引人矚目的《火嶼光》於今（16日）和23日晚間7點上演。



其中，最引人矚目的《火嶼光》分別於今（16日）和23日晚間7點上演，將由台灣跨界表演團隊「馬戲之門 × 旋舞炎」合作演出，此劇融合火焰與科技藝術，火焰如同流動的烈焰之環，交織著LED燈光變幻的光影效果，營造出火與光相互纏繞的視覺盛宴，展現本土創作在火舞美學上的創新突破，值得親臨現場一睹為快。

▲藝術家Amber Vittoria的立體裝置作品《潮身．曦步 Walks in Light》。



Vast海洋生活市集與胖卡美食市集也為沙灘上熱鬧據點，從海洋永續風格選物、手作飾品，到在地美食、異國料理、創意點心及風味飲品等通通有，今天還有新北市農再社區與青農進駐，提供在地美味。同時，也能欣賞藝術家Amber Vittoria的立體裝置作品《潮身．曦步 Walks in Light》。

▲▼民眾吹著夏日海風，感受北海岸的日夜不同魅力；Vast海洋生活市集與胖卡美食市集共9攤。



新北市景觀處說，今日共有8家胖卡餐車以及1攤農再社區特色商品，包含「無星主廚」炒泡麵、「喬貝里尼」的手工披薩等進駐；農再社區方面，今日品嚐得到來自淡水忠寮社區推出的純手工冰棒，口味天然，囊括綠豆、南瓜、花生、芋頭、芒果等多元口味；8月23日則是淡水樹興社區推出的蜂蜜蛋捲，也是由社區夥伴與志工們一起手工製作。