別府新開幕「SHONIN PARK」　住海景貨櫃屋、體驗沙浴SPA

▲▼別府新開幕度假設施SHONIN。（圖／業者提供）

▲別府新開幕度假設施SHONIN PARK。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

日本九州溫泉勝地別府再添旅遊新亮點！全新複合型度假設施 「SHONIN PARK」 於7月24日正式開幕，旅客可以入住俯瞰別府灣的海景貨櫃房，並能享受沙浴體驗。

「SHONIN PARK」充分運用當地得天獨厚的自然景觀與溫泉資源，提供旅客另一處度假選擇。館內規劃多項設施，包括體驗式住宿「ISHINOYA 別府」、擁有沙浴設施的溫泉館「Sand SPA」、主打當地食材燒烤的餐廳「Grill Takka」，以及集合餐飲與伴手禮的零售區。

▲▼別府新開幕度假設施SHONIN。（圖／業者提供）

▲客房示意圖。

「ISHINOYA 別府」以貨櫃建造獨立別墅式客房，所有房型均可眺望別府灣並直接使用源泉溫泉，部分客房更配有私人露天浴池，讓旅客在私密空間中盡情享受溫泉。

▲▼別府新開幕度假設施SHONIN。（圖／業者提供）

▲▼還能體驗沙浴。

▲▼別府新開幕度假設施SHONIN。（圖／業者提供）

「Sand SPA」則位於可觀海景的寬闊場地中，最多可同時容納48人進行沙浴體驗，伴隨海風與浪聲，溫暖身心。結束沙浴後，旅客可移步至源泉放流的大浴場享受別府溫泉，館內亦設有吧台，提供泡湯後的悠閒時光。

【楊柳神閃避！】首個「未被擊敗」的颱風！　飆速閃避最高山

