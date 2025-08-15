「鶴茶樓X伊藤潤二」鬼月再聯名　有變色飲料杯、6款限量周邊

▲鶴茶樓今年鬼月再度找來「伊藤潤二」推出聯名活動。（圖／鶴茶樓提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

台灣茶飲品牌「鶴茶樓」今年鬼月再度攜手日本恐怖漫畫大師「伊藤潤二」以其作品「狂熱」為主題，一口氣推出6款暗黑周邊，包括安全帽、T恤、飲料提袋等都有，以及只送不賣的紋身貼紙、充氣氣球，還有超吸睛變色飲料杯，8月23日起全門市開跑。

「鶴茶樓X伊藤潤二」最新聯名活動來了，今年以人氣經典角色《富江》、《人頭氣球》、《十字路口的美少年》為靈感，把日式驚悚美學結合手搖飲，不僅推出3款限定飲料紙杯搭配暗黑封膜，且飲料杯在室內看為一般白底杯身，拿到太陽光下會逐漸浮現深粉紅色的血腥、驚悚圖案，吸睛度十足。

▲6款聯名周邊一次看。

▲紋身貼紙只送不賣。

同步打造6款限量周邊，「富江款安全帽」售價88元、「富江款寬短T」售價428元、「飲料提袋富江款」及「飲料提袋美少年款」售價248元、「富江款馬克杯」售價288元、「飲料保冷袋」售價29元。

加碼推出2款只送不賣的聯名小物，「紋身貼紙（富江+人頭氣球）」，凡購買任一飲品拍照打卡臉書或IG限動並標記@鶴茶樓、@木棉花，即可獲得紋身貼紙1張，每人限送1張；「人頭氣球自動充氣氣球」，單筆購買聯名周邊2件送自動充氣款人頭氣球1顆，輕壓即膨脹，每人限送1顆。

鶴茶樓聯名活動將於8月23日起至9月21日限時開跑，提醒周邊及贈品數量有限、售完為止，且售完不補。

▲芝麻系列冰沙強勢回歸。

此外，鶴茶樓芝麻系列冰沙也宣布同時回歸，包括「杏冰樂」，使用香濃芝麻冰沙搭配清爽杏仁凍、蕎麥鮮奶茶；「思鶴冰」選用芝麻冰沙混合手工招牌芝麻糊凍，同樣加入蕎麥鮮奶茶，2杯售價皆為85元。

▲小飛象飲料杯一共有7款。（圖／記者蕭筠攝）

▲小飛象封膜一共有4款。

另一手搖飲品牌「有飲」近日則找來迪士尼經典動畫角色《小飛象》合作，以歡樂馬戲團為主題打造「拎呼芒芒，Fly in有飲馬戲團，暢遊童話世界」聯名活動，一次就推出7款小飛象飲料紙杯，可以看到可愛的小飛象擺出各種動作、表情，搭配馬戲團背景，萌到不行，更推出4款限定封膜，通通看得到小飛象身影。

▲▼小飛象環保杯、飲料提袋超Q。

同步推出一系列限量主題周邊，有「小飛象環保杯」，以「Sky's the limit」為主題設計，搭配可愛小飛象萌樣，加購價588元：「小飛象飲料提袋」採立體絨布質感設計，結合生動的小飛象造型，加購價298元；「小飛象磁吸燈盲盒」一共有4款，磁吸設計可輕鬆吸附於各種金屬表面，加購價258元，以上周邊只要購買任一飲品即開放加購。

▲小飛象磁吸燈盲盒一共有4款。

▲小飛象造型便利貼、小飛象童趣紙袋只送不賣。

另外，還有只送不賣的「小飛象造型便利貼」，一共有2款式隨機贈送，只要於門市消費滿149元即可獲得；「小飛象童趣紙袋」以馬戲團主題結合小飛象造型製成專屬設計紙袋，只要購買2杯芒果新品即可獲得，聯名商品各門市數量有限、售完為止。

▲有飲芒果季同步開跑。

另外，有飲芒果季同步開跑，首推2款全新飲品，「芒果燕麥奶」選用全新配料微Q蜜燕麥結合香甜芒果、滑順燕麥奶，售價65元；「芒果奶酪沙沙」則是滑順奶酪、沁涼芒果冰沙與鹹甜玫瑰鹽奶霜的組合，售價85元；還有3款重磅回歸芒果飲包括「芒果四季春」、「Juicy芒果優優」、「爆芒啵啵（指定門市販售）」。