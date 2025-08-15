朴寶劍代言沙拉品牌SALADY登台　首店落腳高雄「9/5試營運」

▲朴寶劍代言沙拉品牌SALADY登台。（圖／取自saladytaiwan IG）

記者黃士原／台北報導

由韓國男神朴寶劍代言、被暱稱為「寶劍沙拉」的SALADY，即將來到台灣開設首間分店，地點就在高雄左營區，預計9月5日至9月6日試營運。

▲SALADY即將登台，在高雄開設首間分店，使用新鮮的台灣水耕生菜與韓式醬料。（圖／取自SALADY台灣IG）

SALADY是韓國人氣沙拉品牌，由韓國男神朴寶劍代言，又被暱稱為「寶劍沙拉」，以新鮮食材和多樣化菜單受到歡迎，不只受到當地健身族與減脂族的喜愛，也吸引觀光客前往嚐鮮朝聖。

以後國人想吃不用飛出國，SALADY即將登台，在高雄開設首間分店，使用新鮮的台灣水耕生菜與韓式醬料，從沙拉、拌飯碗到捲餅通通有，提供健康又有飽足感的飲食體驗。

▲「招牌雞肉沙拉蒂」（上）、「燒烤雞腿沙拉蒂」（下）是SALADY推薦菜色。（圖／取自SALADY台灣IG）

「招牌雞肉沙拉蒂」、「燒烤雞腿沙拉蒂」是SALADY推薦菜色，前者使用嫩雞絲、地瓜、堅果、蔓越莓等食材，吃得飽又吃得巧；後者是厚實多汁的去骨雞腿排，搭配香甜南瓜、玉米、番茄、洋蔥、微辣墨西哥辣椒，再撒上酥脆炸洋蔥。

SALADY台灣官方IG也提到，首家分店會選擇高雄，主要是在這裡找到一家水耕農場合作，可以選用當天配送的新鮮水耕蔬菜製作沙拉。全台首店落腳左營區明誠二路，預計9月5日至9月6日試營運。

▲本村炸雞8月連開2店。（圖／業者提供，下同）

另外，韓式炸雞品牌「本村炸雞Bonchon」宣布8月連開2間店，台北中山店今日正式開幕，除販售基本韓式炸雞外，更首度推出韓式早餐選擇，包括「人參雞肉粥」，濃郁人參高湯與嫩煮雞肉的組合溫潤暖胃，售價98元；「牛肉海帶粥」融合牛肉與海帶鮮香，售價88元；「人氣韓式海苔飯捲」，雞肉售價128元、牛肉售價138元；「韓式嫩脆雞墨西哥捲」售價98元，且開店時間提早至上午8時。

▲炸雞年糕可以吃到炸雞搭配酥脆年糕。

本村炸雞更首度進軍南台灣，落腳台南全新百貨地標「新光三越小北門店」，預計8月下旬開幕，菜單主打3大人氣醬料口味包括「招牌蒜醬」、「秘製香辣」及「經典洋釀」，並提供多種炸雞部位有綜合、雞腿、雞翅、雞柳或無骨腿肉，可搭配L、M、S不同份量，無論像獨享或聚餐都沒有問題。