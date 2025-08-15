青山東部首間門市插旗花蓮　限時1天3款飲料免費喝

▲青山東部首間明天開幕。（圖／青山-青茶專業製作提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「青山-青茶專業製作」首度進軍東部，全台第12家門市插旗花蓮，8月16日正式開幕，並祭出限時1天「3款飲品免費喝」、「第2杯起全品項半價」等開幕優惠。

青山第12家門市強勢前進東台灣，選在花蓮開出首間門市，「花蓮中山店」將於明日正式開幕，店裝維持簡約侘寂風設計，並以手刷感淺杏仁色系呈現，打造清新氛圍。

▲開幕日可享3大飲品免費喝優惠。（示意圖）

同步祭出3大開幕優惠，8月16日限時1天來店可享「指定飲品免費喝」，包括冬青、北風桂花玄米茶與天蟬那堤任選1杯；第2杯起則可享「全品項5折」優惠，每人限購5杯；8月17日起至8月19日還有「全品項73折」優惠，每人同樣限購5杯。

青山花蓮中山店

地址：花蓮縣花蓮市中山路425號

▲UG最新「桃園南崁店」則於今日正式開幕。（示意圖／記者蕭筠攝）

UG最新「桃園南崁店」則於今日正式開幕，至8月17日前可享「大杯三窨十五茉純茶買1送1」，每人含優惠限購20杯，凡消費不限金額，每日再送品牌袖珍包1個，限來店前100位消費者；至8月28日前再加碼送品牌保冷袋1個，活動詳情依門市現場公告為主

UG桃園南崁店

地址：桃園市蘆竹區南崁路282號

電話：03-3530875