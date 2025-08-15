ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
高雄周末必去3活動！看130風箏天空飛、玩水樂園　再逛蔬食市集

▲旗津風箏嘉年華。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲旗津風箏嘉年華。（圖／高雄市政府觀光局提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

高雄這個周末很精彩，不但有冰品嘉年華、風箏嘉年華分別在哈瑪星與旗津登場，還能到愛河逛集結60攤位的蔬食市集，讓旅客在這個盛夏大嗑冰品、蔬食餐飲，還能拍美照。

▲高雄冰品嘉年華。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲▼高雄冰品嘉年華。

▲▼冰品嘉年華。（圖／高雄市政府觀光局提供）

「大港閱冰」冰品嘉年華將於8月16、17日下午3點起，在哈瑪星臨海三路封街冰涼登場。高雄市政府觀光局表示，今年活動規模全面升級，集結近50家冰品與美食品牌同場較勁，並首度串聯青年局、國立科學工藝博物館、新濱町海洋廚房等單位跨界合作。現場除各式誘人的特色冰品與豐富活動，還有超值限量「禮冰券」、在地小旅行及商家優惠大放送。

▲▼旗津氣墊水樂園。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲小朋友也有氣墊水樂園能玩。

在旗津舉辦的「2025旗津風箏節暨氣墊水樂園」則有超過130隻的各式海洋主題風箏翱翔旗津天空，還有電音派對、親子派對、風箏施放體驗、風車DIY等各式豐富活動。最受親子歡迎的氣墊水樂園，則有巨無霸戲水池、水上步行球，以及四組全新亮相的「斑馬闖關水跳床」、「獨角獸競技跳床」、「船型跳床水滑梯」及總長42公尺的「城市滑水道」等6 項氣墊戲水設施。

▲愛河蔬食市集集結多家特色蔬食料理。（圖／高雄市政府觀光局提供）

▲▼愛河蔬食市集集結多家特色蔬食料理。下圖為歐巴蔬食-韓國山薊菜新鮪魚飯球拼海苔飯捲組合。

▲▼愛河蔬食市集五吉刈包_招牌滷YO刈包，歐巴蔬食-韓國山薊菜新鮪魚飯球拼海苔飯捲組合。（圖／高雄市政府觀光局提供）

愛河周邊也有熱鬧市集可以玩！「一艸一市•菜菜市」蔬食市集將於8月16日至17日下午3點到晚上8點舉行，此次市集以全蔬食為主題，邀請超過60家風格品牌，包含蔬食餐飲及手作選物，從中式料理、異國蔬食、甜點飲品到友善選物，一次滿足。

這次「一艸一市•菜菜市」蔬食市集邀請54家餐飲品牌，除了4家品牌推出香菜系列，還有各種創意蔬食，包括「這素不是布丁」的全素甜品、「酥脆炸餛飩」讓你秒忘肉的口感、「芒果辣醬手撕G」、「櫛瓜金針麵線糊」、「鳳梨椰奶花生醬丸子燒」、「美墨辣肉飯」等，每一口都是對蔬食的重新詮釋。各家品牌清楚標示素食類別，不論你是全素、蛋奶素、奶素、蛋素、甚至五辛素，都能逛得安心、吃得開心。

