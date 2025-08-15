火影忍者一樂拉麵回歸　台北城中店8/20試賣「出示舊店合照9折」

▲一樂招牌豚骨拉麵。（圖／資料照／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

火影忍者迷準備朝聖了！由日本官方正式授權的火影忍者一樂拉麵，在2023年、2024年相繼收掉台北信義店、新竹大魯閣店後，終於宣布回歸，業者公告8月20日試營運，地點位於台北城中商圈的開封街上，10月3日正式開幕。

▲豚骨味噌叉燒拉麵。（圖／資料照／記者黃士原攝）

火影忍者一樂拉麵原型正是作者岸本齊史最愛吃的九州拉麵，以濃郁豚骨湯頭為主，拉麵品項有一樂招牌豚骨拉麵（260元）、一樂豚骨味噌拉麵（310元）、火遁爆辛拉麵（430元）、豚骨味噌叉燒拉麵（370元）、魚介豚骨拉麵（310元），另外還可以加麵、筍乾、糖心蛋、海苔等。除了拉麵，店裡還有秘傳煎餃、炸唐揚雞、火烤骰子牛丼飯、炸豬排飯等多元餐點，同時滿足飯、麵愛好者需求。

▲集齊9隻尾獸的牆面。（圖／資料照／業者提供）

由日本官方正式授權的火影忍者一樂拉麵，2021年8月首度登台，信義旗艦店進駐威秀影城，2023年8月開出新竹大魯閣店，不過後來兩家店分別於2023年10月、2024年6月熄燈，官方曾預告要在台北、台中開新店，但一直未有消息。相隔1年後，終於宣布回歸台北，店址落腳台北城中商圈的開封街，8月20日至9月30日試營運，10月3日正式開幕。

慶祝新店開幕，8月20日起，前往一樂拉麵台北城中店消費一碗拉麵，可獲得「限定紙杯墊」1張以及鳴人變身卡1張，出示信義威秀店或新竹湳雅店任一舊的打卡畫面或合照，可享9折優惠。

▲來自花蓮的魚白湯拉麵品牌「定置漁場三代目」宣布，台北首家分店8月16日開幕。（圖／記者黃士原攝）

另外，創立於2019年的定置漁場三代目，以東台灣現流魚獲與傳統定置漁法為基礎，打造出獨具台灣味的膠原魚白湯拉麵，一路從花蓮開到羅東、基隆，今年夏天首次插旗台北，落腳在拉麵品牌林立的中山區、晶華酒店後面巷弄內的獨棟建築，8月16日正式開幕。

▲招牌柚子胡椒麵。（圖／記者黃士原攝）

定置漁場三代目招牌口味有融合魚湯與柚子胡椒清香的「柚子胡椒麵（290元）」、大火熬煮6小時以上的「鮮魚美白湯麵（280元）」、「魚骨味噌麵（290元）」，另外還有「鬼頭刀海鮮湯飯（330元）」、「北海道生食級大干貝撈麵（330元）」等特殊品項。

▲小川椒濃胡麻醬沾麵。（圖／記者黃士原攝）

「小川椒濃胡麻醬沾麵（350元）」為台北限定口味，以自製濃郁胡麻醬為基底，搭配杜甲小川椒油，打造出集合「鮮、香、麻、辣」的全新風味。麵體選用Q彈滑順的中粗波浪麵條，佐上炙燒鬼頭刀魚片、糖心蛋與時蔬，同時附上一碗鮮美的膠原魚白湯。