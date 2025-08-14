曼谷最新侏羅紀世界體驗館10亮點搶先看　走進真實版努布拉島

▲曼谷「侏羅紀世界：沉浸式體驗館」外觀。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

真實版「努布拉島」就在曼谷！以好萊塢經典鉅作《侏羅紀世界》打造的最新展覽館「侏羅紀世界：沉浸式體驗」，正式進駐泰國曼谷知名觀光地標「曼谷河畔夜市」，並在場館內打造10大亮點，包括1:1等比例還原逼真機械恐龍與電影經典場景，門票由旅遊電商KKday即日起開賣。

▲▼侏羅紀世界：沉浸式體驗館內重現許多經典電影場景。

這座「侏羅紀世界：沉浸式體驗」佔地超過 6000 平方公尺，將電影中著名的「努布拉島」完整重現，遊客可近距離接觸栩栩如生的恐龍與經典場景。展區融合先進動畫技術、電影級場景設計與互動元素，讓參觀者猶如置身於大銀幕之中，感受恐龍時代的壯麗與驚險。

▲▼也有猛獸園區。

區內設有多個必看亮點，包括奇蹟之源（Origins of Wonder）、抵達努布拉島（Arrival at Isla Nublar）、巨獸近距離互動（A Close Encounter with Giants）、恐龍寶寶互動園區（The Petting Zoo）等。刺激愛好者可挑戰猛獸園區（The Predator Pavilion）、雨林觀景台賞霸王龍（The Observation Deck）、生存逃亡體驗（A Fight for Survival），以及終極逃脫大作戰（The Final Escape）等高張力設施，每一步都充滿未知驚喜。

▲也有乘坐式玻璃球展示。

除了場景與互動體驗，園區內還規劃了以電影為靈感設計的主題餐廳，以及販售限定周邊商品的商店，讓影迷與親子家庭在探索恐龍世界的同時，也能留下專屬紀念品。即日起，KKday開賣入場門票，非高峰期（平日16:00前）售價710元起，高峰期（週末及平日16:00後）售價915元起，並提供多場次預約選擇。

▲全新京都teamLab美術館「teamLab Biovortex Kyoto」將於10月開幕，上圖為最新作品之一的 《Massless Amorphous Sculpture》。（圖／Klook提供，下同）

旅遊電商Klook則宣布即日起獨家開賣知名藝術團隊teamLab打造全新京都teamLab美術館「teamLab Biovortex Kyoto」門票，該美術館將於10月7日正式開放參觀，核心概念以「Biovortex（生命渦流）」設計，除了延續曾在特展或已閉館展區的作品，也將展示日本首度公開的新作。

▲新作品之一的《Massless Suns and Dark Suns》。

「teamLab Biovortex Kyoto」開幕後，旅客除了可以看到過去曾在其他特展中展出的作品外，館內更展出多件新作與日本首次公開的作品。包括《Massless Amorphous Sculpture》，將漂浮泡沫視為可變形、無重的雕塑，挑戰物理法則；《Massless Suns and Dark Suns》則以成千上萬發光球體構成的「認知雕塑」，喚起對光與黑暗的感知思考。

▲作品《Morphing Continuum》首次曝光 。

▲作品《Traces of Life》 。

作品《Morphing Continuum》由漂浮光點構成、如宇宙般持續變化與重組的巨大動態生命體；《Traces of Life》則透過參與者的行動在地面留下發光軌跡，這些痕跡隨時間累積，成為作品的一部分。