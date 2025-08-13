6千元住淡水河畔酒店贈6千抵用券　信義區連住套房2晚送脆皮雞餐

▲從將捷金鬱金香酒店望高樓眺望淡水河、觀音山風光。（圖／業者提供）

記者彭懷玉／綜合報導

被譽為淡水河畔最美酒店的「將捷金鬱金香酒店」，響應開幕6周年，即日起至9月30日祭出「六六大順住房專案」，每晚6,000+10%元起，加贈6,000元食宿抵用券；另有「3929住房專案」3,929元起入住標準客房，加贈1,000元客房抵用券。

▲將捷金鬱金香酒店將於9月29日迎來開業六周年。（圖／業者提供）

「將捷金鬱金香酒店」將於9月29日迎來開業六周年，對此推出兩大住房專案。其中，「六六大順住房專案」每晚6,000+10%元起，不分平旺日入住皆可獲贈總價值6,000元的抵用券，內含客房抵用券2000元、客房升等券兩張；滬尾之星、河畔餐廳抵用券2000元、捷動能手作課程DIY乙份和互動體驗，還能免費使用2F兒童遊戲室，專案優惠每日限量供應。

▲將捷金鬱金香酒店L樓的「河畔餐廳」，則推出平日晚餐「兩人同行第二人660元」。（圖／業者提供）

另一款「3929住房專案」則以3,929元起入住標準客房（不含早餐），加贈1,000元客房抵用券，若於8個指定日期入住，加贈每房早餐兩客，上述2專案從即日起至10月15日開放入住。

▲瀚寓酒店則推出「饗樂時機」住房專案，入住14坪大的菁英套房。（圖／業者提供）



另外，北市信義區的瀚寓酒店則推出「饗樂時機」住房專案，即日起至9月30日，凡預訂並連續入住菁英套房兩晚以上，每晚只要7,000元起，可享頂級酒店式公寓的一房一廳空間，並於入住期間內前往「弈夢紅樓」享用「蒜香脆皮雞雙人套餐」（價值1,880元+10%）。專案須於入住日前一日完成預訂。

▲弈夢紅樓融合東方優雅與摩登懷舊風格，在此品嚐「蒜香脆皮雞雙人套餐」，為用餐時光增添儀式感。（圖／業者提供）



業者說明，菁英套房為14坪一房一廳的格局，將臥室與獨立客廳分區，如同精緻小豪宅般舒適，獨立客廳配置沙發座與工作桌，並備有多功能吧檯與簡易餐廚具，該專案同時提供柔軟大床或雙床選擇，滿足不同旅伴的入住需求。