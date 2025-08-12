ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
宜蘭首間滑索飯店！空中飛越日式園區　還有擼貓咖啡廳、灑畫紓壓

▲▼宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲宜蘭綠舞國際觀光飯店推出最新玩樂設施。（圖／記者蔡玟君攝）

記者蔡玟君／宜蘭報導

宜蘭綠舞國際觀光飯店又有新設施！即日起至10月20日止，在飯店日式主題園區內推出滑索設施，旅客只要穿上安全裝備，就能橫越湖面，從不同角度欣賞日式園區的風景。

▲▼宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲飯店全新滑索設施，帶著旅客穿越湖水。（圖／記者蔡玟君攝）

宜蘭綠舞此次推出的滑索體驗「乘月飛行－卡比巴拉躍湖號」，是宜蘭首家飯店引進的滑索設施，全長85公尺，旅客可從高處迎風滑下，橫越園區中央湖的同時，也能俯瞰整座日式主題園區。在中央湖區靠近遊客中心的位置，園方也新增一座網美打卡風格天梯，只要掌握拍攝角度，就能拍出宛如走向雲端的夢幻美照。

▲▼宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼還能體驗流體熊DIY、灑畫。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲也能製作自己的植栽帶回家。（圖／記者蔡玟君攝）

正值暑假，宜蘭綠舞的親子活動同樣豐富，包括一系列DIY、親近動物，以及換穿浴衣體驗。例如旅客可付費參加「流體熊DIY」或「SaSa Play灑畫」體驗。流體熊DIY的玩法是挑選桌上提供的顏料，依照喜好倒入杯中混合，再從白色熊體的頭部緩緩倒下，顏料快速流下時會呈現獨特的流線與色彩，每隻成品都是獨一無二。

「SaSa Play灑畫」則是一個釋放壓力的療癒空間，參加者需穿上雨衣（也建議穿著弄髒也不心疼的衣服），拿著水槍汲取顏料後，向牆面自由潑灑，創作專屬作品，同時抒發內心壓力。

▲▼宜蘭綠舞擼らら Sweets貓咪甜點店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼擼LALA Sweets貓咪甜點店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼宜蘭綠舞黑RURU CAFE。（圖／記者蔡玟君攝）

▲黑RURU CAFE。（圖／記者蔡玟君攝）

在親近動物體驗方面，旅客可以近距離觀賞水豚、羊駝、兔子、刺蝟、狐獴之外，園區內還有「黑嚕嚕」與「擼LALA Sweets」兩間咖啡廳。「黑嚕嚕」咖啡廳除了可以欣賞笑面羊之外，還有機會親手餵食；「擼LALA Sweets」則是最新的貓咪咖啡廳，讓旅客能在輕鬆氛圍中擼貓、享用下午茶。

▲▼宜蘭綠舞國際觀光飯店。（圖／記者蔡玟君攝）

▲可一魚二吃的鰻魚飯套餐。（圖／記者蔡玟君攝）

餐飲方面，飯店餐廳推出一魚二吃的鰻魚飯套餐，除了傳統鰻魚飯外，還附上高湯與配菜，讓旅客可自行變化成鰻魚茶泡飯。

即日起至10月17日止，業者配合全新滑索設施推出「一泊二食住房專案」，並加碼中秋限定「免費加人」優惠。入住套房及單層庭園Villa雙人房型可享第3人免費入住；豪華湖畔Villa則再加碼可免費入住至第6人（免費加人不含晚餐及園區體驗）。房客還能換穿經典浴衣或大正時期Hakama文青袴，暢遊整座園區。

▲▼礁溪寒沐酒店 X Omorovicza尊寵入住禮。（圖／業者提供）

▲住礁溪寒沐酒店送Omorovicza尊寵入住禮。（圖／業者提供）

而礁溪寒沐酒店自8月11日至9月30日攜手匈牙利布達佩斯皇室貴族溫泉美肌品牌Omorovicza，推出「美肌情人」溫泉假期，主打外在保養與內在放鬆的雙重享受，雙人入住迎曦閣每晚9999元起、望岳閣每晚1萬2999元起，並贈送入住禮，包含雙效淨膚潔顏乳、超導肌活精華與匈牙利皇后醒膚露，並享隔日早餐吃到飽。

此外，館內也規劃浪漫體驗活動，一樓「沐選」提供雙人DIY手沖咖啡，以香氣傳遞心意；並與在地手作工坊「岩之月」合作，贈送雙人純銀鍊墜DIY，讓情侶在創作過程中留下專屬回憶。

關鍵字： 宜蘭旅遊 宜蘭綠舞國際觀光飯店 飯店旅館 寵物旅遊 親子旅遊 度假旅館

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【密集恐懼慎入】上萬燕子停滿高雄旗山老街電線！

