ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

韓國必排「變美行程」！做醫美也能退稅　精選3間超好買藥妝店

▲▼「全支付」在韓國開通跨境支付服務，首波多達190萬個據點可用，囊括便利商店、文化景點、餐廳、市場、醫美、文創店、追星周邊等。（圖／記者林育綾攝）

▲近期赴韓做醫美非常盛行。（圖／記者林育綾攝）

記者蔡玟君／綜合報導

近期到韓國玩最受歡迎的行程就是做醫美了，不但價格透明，現場也提供中文諮詢服務，讓許多人直呼超方便。若想規劃完整的「變美行程」，當然不能錯過藥妝店，本篇就介紹3間韓國必去藥妝店，且只要達免稅額出示護照可直接以免稅價格結帳，非常方便。

▲▼韓國醫美、退稅。（圖／記者蔡玟君攝）

▲除了有獨立空間施作外，現場就能使用機台辦理退稅。（圖／記者蔡玟君攝）

現在在各大社群平台討論度最高的韓國旅遊行程就是韓國醫美，更有許多旅客為此特別規劃到韓國來趟「皮膚管理之旅」。記者實測，除了價格透明、有中文網站預約，現場也提供詳細的中文諮詢外，均採私人獨立包廂施作、隱密感十足，攜帶Visa即可結帳，還能直接在現場使用機台辦理退稅，稅金將於一段工作日後退回信用卡中，無語言障礙非常方便。

除了醫美行程外，韓國的藥妝店當然也必逛，包括：

▲▼韓國藥妝店OLIVE YOUNG。（圖／記者蔡玟君攝）

▲韓國藥妝店OLIVE YOUNG。（圖／記者蔡玟君攝）

1.OLIVE YOUNG

OLIVE YOUNG是韓國最大的連鎖藥妝店，不管到哪都找得到分店，從各種韓國美妝品牌、保養、香氛、美髮、生活用品應有盡有，可是所有旅客赴韓必排行程。此外，只要單筆消費金額滿1萬5000韓元，出示護照就能直接使用免稅價格結帳，對許多旅客來說超方便。

▲▼首爾新世界旗下的連鎖藥妝店「CHICOR」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼首爾新世界旗下的連鎖藥妝店「CHICOR」。（圖／記者蔡玟君攝）

▲▼韓國新世界旗下的連鎖藥妝店「CHICOR」。（圖／記者蔡玟君攝）

2.CHICOR

新世界集團旗下的CHICOR雖然目前分店不多，但進駐品牌更多偏向專櫃與國際級的蘭蔻、雅詩蘭黛、M.A.C、YSL等彩妝保養品牌，讓旅客可以在沒有任何櫃姐推銷壓力下，無壓試用各項彩妝，絕對會逛到不想離開。

▲▼韓國藥局。（圖／讀者提供）

▲韓國藥局。（圖／讀者提供）

3.韓國藥局

隨著韓國醫美行程興起的另一個購物熱點就是韓國的藥局，許多美妝部落客紛紛表示，許多寶藏保養品都隱藏在韓國藥局中，現在在弘大、明洞更有藥局業者已經看到此海外旅客商機，紛紛在店內設有中文標示，也會在貨架標註出熱門保養品，且部分店家更提供免稅服務，與OLIVE YOUNG一樣，只要單筆消費金額滿1萬5000韓元，出示護照就能以免稅價格結帳。

從肌膚管理到藥妝掃貨，赴韓「變美行程」已成為眾多旅客的熱門選擇，除了價格透明、語言友善的醫美服務，滿街的藥妝店更成為行程中不可或缺的一環，且韓國消費普遍使用信用卡及感應支付，更有多元消費回饋，增添遊客利多。其中Visa不僅與多個訂房平台搭配有專屬優惠，訂購機票還可享旅遊保險與機場接送等附加保障及服務，無論是變美、購物、住宿、交通或是體驗韓國日常通通搞定，出發前不妨多多利用各大平台限時活動，安排專屬的韓國變美行程吧！

更多韓國旅遊限時優惠>>

1. 韓國購物、餐廳優惠總覽
專屬活動頁：https://lihi.cc/vFT5p

2. Trip.com 機票、飯店折扣高達$3,400，商務卡再享樂園門票買1送1 (2025/9/30前)
專屬活動頁：https://lihi.cc/u0p20

3. Agoda 刷Visa訂房，最高享7%優惠 (2025/12/31前)
專屬活動頁：https://lihi1.com/BtbLK

4. Klook 綁定Visa結帳，輸入指定活動優惠碼，週一全站商品89折 (2025/09/30前)
專屬活動頁：https://lihi.cc/otsKR

5. Expedia 刷Visa並輸入優惠碼「VISAYRO」，享8%優惠 (2025/12/31前)
專屬活動頁：https://lihi1.com/KAtLK

關鍵字： 韓國旅遊 韓國醫美 亞洲旅遊 南韓旅遊

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

趙露思喊話公司對質　曝簽約理由「沒想紅」

推薦閱讀

寧靜寵物友善咖啡藏身中壢巷弄！

寧靜寵物友善咖啡藏身中壢巷弄！

速食店周三限定優惠一次看

速食店周三限定優惠一次看

韓國必排「變美行程」精選3藥妝店

韓國必排「變美行程」精選3藥妝店

四維航轉盈虧為盈、下半年會更好　旗下綠舞飯店首創滑索拓業績

四維航轉盈虧為盈、下半年會更好　旗下綠舞飯店首創滑索拓業績

添好運8月港點吃到飽店舖再增1家　

添好運8月港點吃到飽店舖再增1家　

宜蘭首間滑索飯店　空中飛越日式園區

宜蘭首間滑索飯店　空中飛越日式園區

價格太貴被罵翻！台中海洋館開幕票房慘

價格太貴被罵翻！台中海洋館開幕票房慘

桃園「大型氣墊水樂園」夏季限定

桃園「大型氣墊水樂園」夏季限定

亞尼克中秋推蛋黃酥生乳捲、流心蛋黃酥

亞尼克中秋推蛋黃酥生乳捲、流心蛋黃酥

AirAsia開航伊斯坦堡　單程3400元起

AirAsia開航伊斯坦堡　單程3400元起

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

添好運8月港點吃到飽店舖再增1家　

觀音瀑布門票降價　6種人免費

圓山「森林方舟」新完工　還能賞煙火

桃園「大型氣墊水樂園」夏季限定

新竹縣市15家美食入選必比登

新北市15家入選必比登推介

苗栗最Chill溫泉酒店爽泡美人湯

北中南4城市19家掉出必比登

板橋40年切仔麵老店　濃郁麻醬麵加蒜泥隱藏吃法

米其林必比登推介名單出爐

熱門行程

最新新聞更多

寧靜寵物友善咖啡藏身中壢巷弄！

速食店周三限定優惠一次看

韓國必排「變美行程」精選3藥妝店

四維航轉盈虧為盈、下半年會更好　旗下綠舞飯店首創滑索拓業績

添好運8月港點吃到飽店舖再增1家　

宜蘭首間滑索飯店　空中飛越日式園區

價格太貴被罵翻！台中海洋館開幕票房慘

桃園「大型氣墊水樂園」夏季限定

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366