韓國必排「變美行程」！做醫美也能退稅　精選3間超好買藥妝店

▲近期赴韓做醫美非常盛行。（圖／記者林育綾攝）

記者蔡玟君／綜合報導

近期到韓國玩最受歡迎的行程就是做醫美了，不但價格透明，現場也提供中文諮詢服務，讓許多人直呼超方便。若想規劃完整的「變美行程」，當然不能錯過藥妝店，本篇就介紹3間韓國必去藥妝店，且只要達免稅額出示護照可直接以免稅價格結帳，非常方便。

▲除了有獨立空間施作外，現場就能使用機台辦理退稅。（圖／記者蔡玟君攝）

現在在各大社群平台討論度最高的韓國旅遊行程就是韓國醫美，更有許多旅客為此特別規劃到韓國來趟「皮膚管理之旅」。記者實測，除了價格透明、有中文網站預約，現場也提供詳細的中文諮詢外，均採私人獨立包廂施作、隱密感十足，攜帶Visa即可結帳，還能直接在現場使用機台辦理退稅，稅金將於一段工作日後退回信用卡中，無語言障礙非常方便。

除了醫美行程外，韓國的藥妝店當然也必逛，包括：

▲韓國藥妝店OLIVE YOUNG。（圖／記者蔡玟君攝）

1.OLIVE YOUNG

OLIVE YOUNG是韓國最大的連鎖藥妝店，不管到哪都找得到分店，從各種韓國美妝品牌、保養、香氛、美髮、生活用品應有盡有，可是所有旅客赴韓必排行程。此外，只要單筆消費金額滿1萬5000韓元，出示護照就能直接使用免稅價格結帳，對許多旅客來說超方便。

▲▼首爾新世界旗下的連鎖藥妝店「CHICOR」。（圖／記者蔡玟君攝）

2.CHICOR

新世界集團旗下的CHICOR雖然目前分店不多，但進駐品牌更多偏向專櫃與國際級的蘭蔻、雅詩蘭黛、M.A.C、YSL等彩妝保養品牌，讓旅客可以在沒有任何櫃姐推銷壓力下，無壓試用各項彩妝，絕對會逛到不想離開。

▲韓國藥局。（圖／讀者提供）

3.韓國藥局

隨著韓國醫美行程興起的另一個購物熱點就是韓國的藥局，許多美妝部落客紛紛表示，許多寶藏保養品都隱藏在韓國藥局中，現在在弘大、明洞更有藥局業者已經看到此海外旅客商機，紛紛在店內設有中文標示，也會在貨架標註出熱門保養品，且部分店家更提供免稅服務，與OLIVE YOUNG一樣，只要單筆消費金額滿1萬5000韓元，出示護照就能以免稅價格結帳。

從肌膚管理到藥妝掃貨，赴韓「變美行程」已成為眾多旅客的熱門選擇，除了價格透明、語言友善的醫美服務，滿街的藥妝店更成為行程中不可或缺的一環，且韓國消費普遍使用信用卡及感應支付，更有多元消費回饋，增添遊客利多。其中Visa不僅與多個訂房平台搭配有專屬優惠，訂購機票還可享旅遊保險與機場接送等附加保障及服務，無論是變美、購物、住宿、交通或是體驗韓國日常通通搞定，出發前不妨多多利用各大平台限時活動，安排專屬的韓國變美行程吧！

更多韓國旅遊限時優惠>>

1. 韓國購物、餐廳優惠總覽

專屬活動頁：https://lihi.cc/vFT5p

2. Trip.com 機票、飯店折扣高達$3,400，商務卡再享樂園門票買1送1 (2025/9/30前)

專屬活動頁：https://lihi.cc/u0p20

3. Agoda 刷Visa訂房，最高享7%優惠 (2025/12/31前)

專屬活動頁：https://lihi1.com/BtbLK

4. Klook 綁定Visa結帳，輸入指定活動優惠碼，週一全站商品89折 (2025/09/30前)

專屬活動頁：https://lihi.cc/otsKR

5. Expedia 刷Visa並輸入優惠碼「VISAYRO」，享8%優惠 (2025/12/31前)

專屬活動頁：https://lihi1.com/KAtLK