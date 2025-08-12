「有飲X小飛象」聯名開跑　7款限定紙杯+5大周邊一次看

▲有飲找來迪士尼《小飛象》推出聯名活動。（圖／記者蕭筠攝，下同）

記者蕭筠／台北報導

手搖飲品牌「有飲」驚喜找來迪士尼經典動畫角色《小飛象》合作，以歡樂馬戲團為主題打造「拎呼芒芒，Fly in有飲馬戲團，暢遊童話世界」聯名活動，不僅有7款小飛象飲料杯搭配限定封膜超級可愛，還有一系列實用周邊包括環保杯、飲料提袋等，即日起於全門市開賣。

▲小飛象封膜一共有4款。

「有飲X小飛象」聯名活動全門市開跑，一口氣推出7款小飛象飲料紙杯，可以看到可愛的小飛象擺出各種動作、表情，搭配馬戲團背景，萌到不行，更推出4款限定封膜，通通看得到小飛象身影。

▲▼小飛象環保杯、飲料提袋超Q。

同步推出一系列限量主題周邊，有「小飛象環保杯」，以「Sky's the limit」為主題設計，搭配可愛小飛象萌樣，加購價588元：「小飛象飲料提袋」採立體絨布質感設計，結合生動的小飛象造型，加購價298元；「小飛象磁吸燈盲盒」一共有4款，磁吸設計可輕鬆吸附於各種金屬表面，加購價258元，以上周邊只要購買任一飲品即開放加購。

▲小飛象磁吸燈盲盒一共有4款。

▲小飛象造型便利貼、小飛象童趣紙袋只送不賣。

除外還有只送不賣的「小飛象造型便利貼」，一共有2款式隨機贈送，只要於門市消費滿149元即可獲得；「小飛象童趣紙袋」以馬戲團主題結合小飛象造型製成專屬設計紙袋，只要購買2杯芒果新品即可獲得，聯名商品各門市數量有限、售完為止。

▲有飲芒果季同步開跑。

另外，有飲芒果季同步開跑，首推2款全新飲品，「芒果燕麥奶」選用全新配料微Q蜜燕麥結合香甜芒果、滑順燕麥奶，售價65元；「芒果奶酪沙沙」則是滑順奶酪、沁涼芒果冰沙與鹹甜玫瑰鹽奶霜的組合，售價85元；還有3款重磅回歸芒果飲包括「芒果四季春」、「Juicy芒果優優」、「爆芒啵啵（指定門市販售）」。

▲清心福全聯名變種吉娃娃推出全新2款周邊。（圖／清心福全提供）

繼首波的聯名紙杯後，清心福全再度攜手當紅圖文IP「變種吉娃娃」推出2款限量周邊，其中聯名T-shirt共有2種設計，A款正面胸口印有一隻變種吉娃娃手抱清心福全的招牌愛心，背面則是變種吉娃娃手拿愛心氣球，俏皮又可愛；B款則大玩諧音，正面是變種吉娃娃從愛心後方探頭而出，背面印有多種不同水果與配料，且巧妙融合了變種吉娃娃的臉龐，化身為「超ㄎㄧㄤ水狗」配料圖。

▲變種吉娃娃行李箱貼共有3款式。

同步推出3款行李箱貼，其中一款為變種吉娃娃端坐在馬桶上滑手機，搭配一坨可愛的Q版小黃金；另一款是變種吉娃娃騎著腳踏車登場，搭配一顆「吉」的招牌臉愛心；最後一款則是變種吉娃娃戴上全罩式耳機、手握遊戲機手把，一旁還有清心福全飲料杯的Q版圖樣。

以上周邊即日起至8月26日於清心福全全門市開放預購，凡消費任一飲品即可以490元預購1件聯名T-shirt，行李箱貼加購價為150元1張，數量有限、售完為止。