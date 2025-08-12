ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新北市15家入選必比登推介名單　永和人氣店「阿爸の芋圓」進榜

▲阿爸の芋圓」招牌的芋見泥綜合蔗片冰。（圖／網友ccchi_1023提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

記者黃士原／台北報導

台灣米其林指南今日先公布必比登推介名單，首度把新北、新竹縣市納入評鑑，其中新北市有15個店家進榜，其中超過10家提供在地特色小吃，像是永和人氣店家「阿爸の芋圓」、排隊名店「蔡家牛肉麵」，以及板橋必吃黑金滷飯「大碗公當歸羊肉」。

廣受在地人喜愛的早餐店永和佳香豆漿，老闆擁有超過20年的餐飲經驗，親自製作豆漿、燒餅、蛋餅皮與小籠湯包。招牌胡椒蔥餅鬆軟而帶有彈性，餅面的芝麻結合蔥花與胡椒香氣，每口都是滿足。

同樣位於永和的「阿爸の芋圓」，早就是當地名店，招牌芋見泥蔗片冰以口感滑順芋泥、搭配Q彈芋圓、白芋湯圓、粉圓與薏仁層層堆疊在細緻的甘蔗冰上，蔗片冰還帶有淡淡的煙燻香氣。想要更豐富的享受，也可以加點配料升級。店內也提供熱紅豆湯，這道經典甜品溫潤人心，令人回味。

▲蔡家牛肉麵。（圖／Darren 蘋果樹）

位於中和的蔡家牛肉麵，藏身於住宅區之中，由夫妻共同經營，招牌牛肉麵有清燉及紅燒兩種口味。紅燒湯頭選用澳洲牛腱心，燉煮至入口即化；清燉湯頭則是金黃色的牛骨高湯，搭配厚切臺灣牛胸肉，肉質柔嫩卻帶有嚼勁。湯頭緊緊包裹著每日現做的Q彈手工麵條，味道清爽質樸。

▲光興腿庫。（圖／Darren 蘋果樹）

想有飽足感的話，不妨試試光興腿庫，這家店自1998年開業以來，人氣居高不下。菜色精心製作，但價格實惠，包括膠質豐富的滷豬腳、肉質軟嫩的腿庫，以及鹹香迷人的大腸，內用客人可選擇便當餐盒，內含一份主菜、三樣配菜與白飯。喜愛吃辣的人也別錯過店家自製的小魚乾辣椒醬。

▲「大碗當歸公羊肉」店裡充滿膠質的「黑金滷肉飯」，是板橋在地人推薦必吃。（圖／小虎食夢網）

板橋人氣美食「大碗公羊肉」曾因租約到期而歇業一陣子，後來在捷運新埔站附近找到新店面。這裡主要提供羊肉料理，有帶皮羊肉湯、羊膝湯、羊腳筋、羊大骨湯、羊小排湯、羊肉片，而且還能搭配麵線、米粉、冬粉及意麵等。除了羊肉料理，這裡還供應充滿膠質的「黑金滷肉飯」，更是板橋在地人推薦必吃，稱讚它是「全板橋最好吃的滷肉飯」。

▲山東小館。（圖／卡瓦納）

位於新店捷運小碧潭站附近的「山東小館」是一間老字號的中式餐廳。山東小館成立至今已經有超過40年的歷史，不但是附近居民聚餐的好去處，也吸引不少外地人專程前往用餐，是一間很受歡迎的店家。雖然名為「山東小館」但店中的料理種類從湘菜、川菜、江浙菜和廣東菜都有，其中「東北酸菜鍋」是山東小館的招牌菜，是必點的名物。

▲加州鱸魚湯。（圖／資料照）

超人鱸魚在新店已開業20餘年，從路邊攤一直到現在的木製質感店面，是新店在地人的愛店之一。魚湯使用魚骨及大量蔬果下去細火慢熬，完全不加任何1滴人工香料，把所有的精華濃縮在一鍋湯裡，可以依照自己喜好選擇鱸魚的前、中、後段，或是選擇1整條的加州鱸魚。
 

▲新北市15家入選必比登推介名單。（圖／米其林提供）

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

