河海音樂季最終站在三重！爽逛近百攤、萬花筒「巨型天幕」免費拍

▲2025河海音樂季最終站將於8月23日至24日在「新北大都會公園舞台」開跑。（圖／新北市觀旅局提供）

▲2025河海音樂季最終站將於8月23日至24日在「新北大都會公園舞台」開跑。（圖／新北市觀旅局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

不只樂迷嗨翻，市集控也別錯過！2025河海音樂季最終站將於8月23日至24日在「新北大都會公園舞台」開跑。匯聚全台近百家餐飲品牌，還有宇宙人、Ozone、高爾宣OSN等卡司輪番演唱，如萬花筒般的「巨型天幕」必打卡，營造chill滿分的夏日盛會。

▲2025河海音樂季最終站將於8月23日至24日在「新北大都會公園舞台」開跑。（圖／新北市觀旅局提供）

▲如萬花筒般的「巨型天幕」以幾何圖樣與螢光噴繪而成。

新北大都會公園舞台集結超過90家餐飲品牌，其中，包括來自台南、以濃醇茶香擄獲人心的「阿美嬤紅茶奶」、受派對與露營族喜愛的微醺系品牌「山海酒飲」、主打天然水果製作的雪酪品牌「冰冰蹦蹦」。

▲2025河海音樂季最終站將於8月23日至24日在「新北大都會公園舞台」開跑。（圖／新北市觀旅局提供）

▲「Du your mouth 嘟你的嘴」特製的雙椒皮蛋麵。

重口味者必吃「Du your mouth 嘟你的嘴」特製的雙椒皮蛋麵；台式滷味控不可錯過的「渣男 Taiwan Bistro」；主打歐式酸種麵包、倡導健康無負擔飲食的「酸明治」；還有專賣泰式街邊美食芒果糯米飯的「haiyetaitai」，把泰式酸辣風味帶到現場。

▲2025河海音樂季最終站將於8月23日至24日在「新北大都會公園舞台」開跑。（圖／新北市觀旅局提供）

▲集結近百家精選餐飲品牌進駐，匯聚異國風味、創意餐車、特色甜品。

此外，現場更邀請數台高人氣餐車加入，像是將台東原味與德州煙燻烤法融合的「雨田燻 Lei’s Smoke」，以現場手工窯烤披薩為特色的「River&Truck 披薩車」，以及主打手工製作、以鮮奶與糯米打造純粹風味的「方人也鮮奶麻糬研究室」，濃郁奶香與Q彈米香一試難忘。

市集匯聚異國風味、創意餐車、特色甜品、手作佳餚與夜市經典等多元美食應有盡有，聽音樂搖擺之餘也能感受味蕾盛宴。

▲2025河海音樂季最終站將於8月23日至24日在「新北大都會公園舞台」開跑。（圖／新北市觀旅局提供）

▲▼現場設置多項大型裝置藝術，結合燈光投影可以盡情美拍打卡。

▲2025河海音樂季最終站將於8月23日至24日在「新北大都會公園舞台」開跑。（圖／新北市觀旅局提供）

除了音樂與美食，今年壓軸場設置的「巨型天幕」，以繽紛幾何圖樣與螢光噴繪而成，萬花筒式圖騰象徵音樂的多元與律動，打造出富有節奏和視覺張力的藝術地標。另外，還有多項裝置藝術，如閃亮音樂耳機與氣球燈座，夜幕降臨後，結合燈光投影與螢光圖騰，讓整座裝置閃耀如夢境，將成打卡熱點。

▲「2025八里城市沙雕展」3米高的主雕正由沙雕師雕刻中。（圖／新北市高灘處提供）

▲「2025八里城市沙雕展」打造22座沙雕與6座光雕藝術裝置。（圖／新北市高灘處提供，下同）

另外，八里的「2025八里城市沙雕展」將於8月16日開跑，今年首度攜手經典動畫《數碼寶貝》IP，以「被選召的孩子們」為主題，打造22座沙雕與6座光雕藝術裝置，邀請大小朋友重返記憶中的數碼世界，展期至10月12日止。

▲「2025八里城市沙雕展」3米高的主雕正由沙雕師雕刻中。（圖／新北市高灘處提供）

▲「2025八里城市沙雕展」3米高的主雕正由沙雕師雕刻中。

新北市高灘處表示，今年首度嘗試與國際知名IP合作，雖然在創作細節與溝通協調上更具挑戰性，但相信成果值得期待。展區規劃出4大章節，從「創始之地」選擇數碼夥伴，經歷「徽章試煉」及「成長試煉」，最終邁向「究極對決」，彷彿置身動畫情境中。

▲2025八里城市沙雕結合光雕猶如沉浸在數碼寶貝世界裡。（示意圖／新北市高灘處提供）

▲高灘處今年首度嘗試與國際知名IP合作打造沙雕展。

今年加入數位互動元素，民眾可透過心理測驗找到專屬數碼夥伴，完成互動體驗的民眾，還可於開幕（16日）當天下午6點半起兌換限量好禮，後續每個假日為下午2點起，每日限量100份，數量有限、送完為止。

2025河海音樂季
 活動日期：8月23日至24日
活動地點：新北大都會公園
表演卡司：
8月23日：大舞台：靈魂沙發、cotoba、icyball冰球樂團、宇宙人、Ozone、高爾宣OSN
小舞台：Angie安吉、貝克小姐Miss Bac.、斑恩 Ben、琳誼 Ring、小魏 魏嘉瑩
8月24日：大舞台：SONNIE桑尼、八青哥、守夜人、小男孩樂團、康士坦的變化球 KST、理想混蛋
小舞台：WoodyWoody樂團、AnnieTaco 安妮塔克、CAsPER、好樂團 GoodBand、Crispy脆樂團

2025八里城市沙雕展
活動日期：8月16日至10月12日
活動地點：八里左岸公園

關鍵字： 新北市旅遊 三重旅遊 新北大都會公園 大都會公園 2025河海音樂季最終站

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

【最快今深夜發布海警】楊柳颱風估花東登陸穿過台灣

