太魯閣晶英打造寵物房！帶貓狗同住　送早、晚餐

▲太魯閣晶英酒店推出寵物專案。（圖／業者提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

即日起，太魯閣晶英酒店全面升級「寵物同房入住計畫」，攜手澳洲天然寵物清潔品牌BONDI WASH與國際寵物營養專家法國皇家，推出「與喵汪趣旅行」住房專案，旅客可帶寵物一起同房入住，一泊二食每晚1萬3500元起。

▲旅客可攜帶寵物一起入住太魯閣晶英，並提供備品。

太魯閣晶英此次寵物住房專案每日開放行館樓層兩間「文山套房」，以及休閒樓層兩間「山嵐客房」作為寵物同房專用，房內備妥可享專屬床墊、毛巾、迎賓點心、拾便袋與濕紙巾，貓咪另備貓砂與貓砂盆，專案包含雙人一泊二食與一位毛孩入住。

▲貓咪也可一起入住。

預訂「與喵汪趣旅行」專案的旅客，將獲贈BONDI WASH寵物呵護組，包括無SLS、Paraben及人工香精、且不進行動物實驗的潔毛精與芳香噴霧；法國皇家則提供針對犬貓需求設計的主食濕糧，狗狗可享Omega-3與Omega-6配方的皮膚保健濕糧，貓咪則品嚐維護泌尿健康的感官饗宴™豐富鮮味濕糧，讓毛孩在旅行中同享健康美味與貼心照護。

▲花蓮理想大地渡假飯店。（圖／業者提供，下同）

此外，隨著花蓮金針花季已經開跑，今年赤科山與六十石山共有廣達80公頃花海能欣賞。理想大地渡假飯店趁花季推出「金針花開浪漫理想之旅」三天兩夜住房專案，包含早、晚餐與館內設施體驗外，還有免費一日遊行程，帶領旅客上山賞花。

▲飯店每一處都讓人彷彿置身國外。

理想大地此次推出金針花季住房專案從即日起至9月28日為止，四位大人同行每人6525元起，含西班牙主題房兩晚住宿、每日早餐、住宿其中一晚的晚餐、應許運河遊艇導覽、飯店設施使用及花蓮機場／車站接送服務。

▲赤科山金針花海。（圖／花蓮縣政府提供）

專案也包含第二天的金針花一日遊，行程將造訪光復糖廠、赤科山金針花田及吉蒸牧場，全程約7至8小時，讓旅客徜徉花海、拍下盛夏美景。8月31日前入住並持台鐵車票（起訖站含花蓮或壽豐），成人可折抵住宿費150元、兒童與敬老折抵75元，每房限用一次。