京都teamLab美術館10月開幕　4大新作品先看、門票即起開賣

▲全新京都teamLab美術館「teamLab Biovortex Kyoto」將於10月開幕，上圖為最新作品之一的 《Massless Amorphous Sculpture》。（圖／Klook提供，下同）

記者蔡玟君／綜合報導

京都又有新景點！知名藝術團隊teamLab打造全新京都teamLab美術館「teamLab Biovortex Kyoto」，將於10月7日正式開放參觀，核心概念以「Biovortex（生命渦流）」設計，除了延續曾在特展或已閉館展區的作品，也將展示日本首度公開的新作。旅遊電商Klook也宣布即日起獨家開賣門票，包含一般門票和彈性門票兩種選擇。

▲新作品之一的《Massless Suns and Dark Suns》。

「teamLab Biovortex Kyoto」開幕後，旅客除了可以看到過去曾在其他特展中展出的作品外，館內更展出多件新作與日本首次公開的作品。包括《Massless Amorphous Sculpture》，將漂浮泡沫視為可變形、無重的雕塑，挑戰物理法則；《Massless Suns and Dark Suns》則以成千上萬發光球體構成的「認知雕塑」，喚起對光與黑暗的感知思考。

▲作品《Morphing Continuum》首次曝光 。

▲作品《Traces of Life》 。

作品《Morphing Continuum》由漂浮光點構成、如宇宙般持續變化與重組的巨大動態生命體；《Traces of Life》則透過參與者的行動在地面留下發光軌跡，這些痕跡隨時間累積，成為作品的一部分。

Klook宣布即日起獨家開賣門票，除了日本官方網站外，為唯一販售門票的線上平台。門票將包含一般門票和彈性門票兩種選擇，其中彈性門票無需於特定時間入場，讓旅客更自由的規劃京都藝術之旅，輕鬆展開一場打開五感的美學冒險。

▲九州特色鐵道列車之一的由布院之森。（圖／KKday提供，下同）

旅遊電商平台KKday則從即日起至8月31日推出「日本鐵道限時優惠」，主打九州觀光列車、新幹線、成田特快等熱門車次，不僅預訂免手續費，指定列車如由布院之森、阿蘇男孩號、雙星4047等還可免費選擇景觀座位，且開放出發前90天預訂。

▲觀光列車「雙星4047」。

除鐵道票券，KKday同步推出多條日本一日遊專屬團，安排專車接送串聯熱門景點，適合自由行旅客輕鬆探索深度行程。九州路線如「熊本阿蘇一日遊」、「大分由布院動物園行程」每人1340元起；關東推薦「富士山一日遊」串聯河口湖、忍野八海等經典打卡點，僅1320元起；關西則主打「天橋立、伊根灣」與「丹後觀光列車體驗」，最低1700元起。

此外，KKday8月會員日活動也從即日起登場，部分商品限時快閃8折，涵蓋按摩、一日遊、交通票券等，8月10日當天還有限量大阪來回機票8888元搶購，以及美食、戶外體驗等買一送一優惠。

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）