米其林「必比登推介」名單144家上榜　新北新竹30家新入選

▲米其林今日先公布必比登推介名單。（圖／米其林指南提供）

記者黃士原／台北報導

「台灣米其林指南2025」發布前夕，今日先公布必比登推介名單，除了台北、台中、台南及高雄外，首度把新北、新竹縣市納入評鑑，共37個店家新入選必比登推介，全台共有144間餐廳獲得「必比登推介」肯定。

在本次名單中，共有37間餐廳新入選為必比登推介，新入選的餐廳中，更有近6成提供的是廣受喜愛的台灣在地美食與特色小吃，充分體現在地飲食文化的魅力與精髓。

「今年新增新北市、新竹縣及新竹市進入評選範圍，是一個深具意義的里程碑，反映了台灣美食版圖在地理與文化層面的豐富性。我們的評審員很高興發現了令人印象深刻的在地特色料理，從撫慰人心的牛肉麵、滷肉飯，到持續受到饕客青睞的素食料理，」《米其林指南》國際總監 Gwendal Poullennec 表示。「特別是在新竹縣，深厚底蘊的客家料理傳統特別令人印象深刻，濃郁鹹香的風味與世代相傳的食譜令人驚豔。這些新入選的店家讓台灣餐飲的日常精彩與地方多元特色，獲得了實至名歸的肯定與關注。」

台北3家新入選必比登推介

雲川水月擁有大片庭院，走過蜿蜒的礫石小徑進入室內，隨即沉浸在充滿圓弧元素的暖色空間，為賓客提供遠離都市繁忙的寧靜空間。菜色以台灣原型食材為框架，融入主廚的經驗，創造出蘊含亞洲風味的當代蔬食料理。

以肉圓與芋粿聞名的蘇來傳，是一家深受饕客喜愛的老字號餐廳，於 2024 年翻新店面，也慶祝 70 週年。目前由第三代接班人掌舵，延續祖父母的傳統肉圓製作手藝，將新鮮研磨的在來米糊倒入碗中，內餡再加入豬胛心肉、香菇、栗子和竹筍。肉圓先蒸熟，再過油，最後淋上甜豆瓣醬和味噌醬。不妨添加蒜泥或店家自製辣椒醬，增添風味層次。

在Tableau by Craig Yang，總鋪師世家出身的主廚 Craig Yang 為這些經典辦桌料理注入全新風貌，將法式烹調技巧結合傳統辦桌菜，以五道菜套餐呈現，並提供額外加點菜品。招牌菜蜜汁排骨採用台灣巧克力豬腱肉，以家傳秘方製作，外表香脆而內嫩多汁。

台中、台南各1家新入選必比登推介

台中的功夫上海手工魚丸，門前的懷舊攤車和復古裝潢營造出濃濃的懷舊氛圍。十多年來，老闆兼主廚堅持親手製作魚丸、餛飩和醬料。麵條來自水湳市場的指定店家，口感吃起來彈牙有勁。上海蔥油拌麵樸實卻充滿令人上癮的香氣，也推薦雪菜魚丸湯，兩者皆是招牌熱銷。

位於台南的蓮霧腳羊肉湯已有超過70年歷史，以招牌羊肉湯享有盛名。採用熬煮至少四小時的當歸湯底，再選用台灣當日直送的溫體羊肉，保證新鮮度。新鮮羊肉片用熱騰騰的湯燙到半熟，鮮嫩可口，其他推薦美食還有假日限定的羊皮卷，充滿彈性與膠質，以及羊油炒製的肉燥飯。

高雄2家新入選必比登推介

今年高雄新入選2家必比登推介餐廳，兩家皆提供台灣料理。

位於百貨公司內的白玉樓，青綠色牆面搭配燈飾，環境簡約雅致。從 1960 年代開業至今，目前傳承至第四代，這家家族經營的老店提供酒家菜，菜餚著重醬香風味，適合多人分享，招牌菜色白菜滷，用金鉤蝦米、扁魚與雞骨等以小火慢燉至少三小時，不能錯過。

另一家推介的是永筵小館，前身為雲來坊家鄉小館，2024 年更名後遷至現在的地點。明亮的兩層用餐空間，採用木質家具，呈現如在家般溫馨氛圍。常客們可以在菜單上找到熟悉的招牌菜色，每道餐點也都由主廚，也就是雲來坊老主廚的兒子現點現做。招牌滑蛋蝦仁，飽滿彈牙的鮮蝦包裹在滑蛋中，不可錯過。

新北市15家新入選必比登推介

今年，新北市有15個店家首次入選必比登推介，其中超過10家提供在地特色小吃，充分展現豐富的在地街頭小吃文化與美食傳統。

其中包括廣受在地人喜愛的早餐店永和佳香豆漿，老闆擁有超過20年的餐飲經驗，親自製作豆漿、燒餅、蛋餅皮與小籠湯包。招牌胡椒蔥餅鬆軟而帶有彈性，餅面的芝麻結合蔥花與胡椒香氣，每口都是滿足。

想有飽足感的話，不妨試試光興腿庫，這家店自1998年開業以來，人氣居高不下。菜色精心製作，但價格實惠，包括膠質豐富的滷豬腳、肉質軟嫩的腿庫，以及鹹香迷人的大腸，內用客人可選擇便當餐盒，內含一份主菜、三樣配菜與白飯。喜愛吃辣的人也別錯過店家自製的小魚乾辣椒醬。

另一個必訪的是蔡家牛肉麵，藏身於住宅區之中，由夫妻共同經營，招牌牛肉麵有清燉及紅燒兩種口味。紅燒湯頭選用澳洲牛腱心，燉煮至入口即化；清燉湯頭則是金黃色的牛骨高湯，搭配厚切台灣牛胸肉，肉質柔嫩卻帶有嚼勁。湯頭緊緊包裹著每日現做的Q彈手工麵條，味道清爽質樸。

想吃甜點的話，阿爸の芋圓絕對是首選，他們的芋見泥蔗片冰以口感滑順芋泥、搭配Q彈芋圓、白芋湯圓、粉圓與薏仁層層堆疊在細緻的甘蔗冰上，蔗片冰還帶有淡淡的煙燻香氣。想要更豐富的享受，也可以加點配料升級。店內也提供熱紅豆湯，這道經典甜品溫潤人心，令人回味。

新竹縣8家新入選必比登推介

今年，新竹縣共有8家餐廳首次入選《米其林指南》的必比登推介，其中3家提供的是在地的客家傳統料理，以及1間主打素食料理的餐廳，展現了當地多元且文化底蘊豐富的餐飲風貌。

3家提供客家菜的餐廳分別為：

春嬌粄條：隱身於靜謐巷弄中，春嬌粄條坐落於一棟清水模建築別墅，室內空間挑高，並設有開放式廚房。家族販售粄條已有 20 多年歷史，第三代經營者更推出更多樣的客家料理。私房菜爌肉用黑毛豬豬肉，以冰糖、醬油和酒燉煮，豬皮滑嫩且帶有彈性，值得再三回味。

鴻金食堂：這棟百年老宅散發著濃濃懷舊氣息，主廚兼老闆親自從鄰近小農合作，依據季節製作不同菜餚。招牌客家小炒每一種食材都經用心處理，保有醬香與鑊氣，十分可口。

首烏廚EAT：這間質樸溫馨的小餐館提供少油少鹽的客家家常菜，店家會於入座時奉上決明子茶。其招牌為首烏帝王雞湯，以 30 多種的中藥材熬煮八小時，為保留藥材香氣，特意不加調味。主食推薦酸菜炒飯，酸菜由店家自製，鹹香滋味令人難忘。

素食料理蔚為風潮，善菓堂由素食餐飲集團於 2020 年創立，空間明亮寬敞，採用日式原木裝潢，環境輕鬆自在。不同於一般素食餐館，菜單融合台式、川菜與江浙菜的技法，展現創意巧思。推薦菜色如四季瓜仔若，質地爽脆，香甜多汁，與牛蒡飯是絕妙搭配。

新竹市7家新入選必比登推介

新竹市在必比登推介名單中也有強勁表現，共有 7 家餐廳新入選，菜色類型豐富多元，涵蓋麵食、在地小吃、傳統客家料理，以及江浙風味。

禾日香 (民族路)：主打台灣人最熟悉的庶民美食 —— 魯（滷）肉飯。招牌太陽飯廣受饕客喜愛。手切溫體豬十小時慢火熬煮，搭上半熟蛋黃與粒粒分明的米飯，鹹甜滋味結合蛋香，甚是美味。建議搭配自製的小魚辣椒菜脯，更添層次。

東門米粉攤：以粗米粉搭配雞骨熬煮的湯頭，味道鹹鮮。招牌海鮮芋頭米粉湯用料豐富，包含炸鱸魚片、虱目魚丸、鮮蝦與蛋酥。而入口即化的芋頭，更畫龍點睛，為整碗米粉湯帶來更滿足的風味。