台中海洋館8/21試營運！2公共藝術品先看　鄰近景點一次收

▲台中海洋館將在8月21日對外試營運，因鄰近知名的台中港，便以「海洋」、「水」及「浪花」等3要素勾勒與其相呼應的公共藝術作品。（圖／台中市觀旅局提供）

▲台中海洋館將在8月21日試營運，因鄰近知名的台中港，便以「海洋」、「水」及「浪花」等3要素勾勒與其相呼應的公共藝術作品。（圖／台中市觀旅局提供，下同）

記者彭懷玉／綜合報導

歷經14年籌建，台中海洋館將於8月21日對外試營運，因鄰近知名的台中港，便融入「海洋」、「水」與「浪花」三大元素，打造與港區氛圍相呼應的公共藝術，台中市觀旅局今（11日）曝光兩件作品，呼應中部首座以海洋生物展示為主題的大型場館即將誕生。

▲台中海洋館將在8月21日對外試營運，因鄰近知名的台中港，便以「海洋」、「水」及「浪花」等3要素勾勒與其相呼應的公共藝術作品。（圖／台中市觀旅局提供）

▲底部裝設LED水底投射燈，夜間透過光影變化，營造浪漫的光雕意境。

其中，「悠游水漾」結合鏡面不鏽鋼與引水裝置，重現魚群悠游水簾間的景象，並在底部裝設LED水底投射燈，夜間透過光影變化，營造浪漫的光雕意境。

▲台中海洋館將在8月21日對外試營運，因鄰近知名的台中港，便以「海洋」、「水」及「浪花」等3要素勾勒與其相呼應的公共藝術作品。（圖／台中市觀旅局提供）

▲「到海邊坐坐」以流動水紋為靈感，透過不鏽鋼線條扭轉勾勒出柔美曲線，彷彿置身海底仰望波光粼粼的海面。
另一件作品「到海邊坐坐」以流動水紋為靈感，透過不鏽鋼線條扭轉勾勒出柔美曲線，底座採立體曲面的馬賽克拼貼成浪花造型座椅。遊客坐下仰望時，彷彿置身海底仰望波光粼粼的海面，成為可互動的藝術休憩空間。

▲台中海洋館將在8月21日對外試營運，因鄰近知名的台中港，便以「海洋」、「水」及「浪花」等3要素勾勒與其相呼應的公共藝術作品。（圖／台中市觀旅局提供）

▲台中市港區藝術中心。
觀旅局表示，台中海洋館周邊景點豐富，包括梧棲觀光漁港、高美自行車道、牛罵頭遺址文化園區、台中市港區藝術中心及梧棲朝元宮等，不論親子、情侶或朋友相約，都能規劃一趟結合海洋館體驗與周邊景點的遊程，白天暢遊港區、夜晚欣賞光雕與海景，感受中部濱海的多重魅力。

