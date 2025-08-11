中山站「清水模觀景平台」巨花造景超美　蒲公英、蝴蝶結燈飾必拍

▲中山站1號出口2樓觀景平台藏了一座花藝造景，展至8月17日就會撤除。（圖／記者彭懷玉攝）

記者彭懷玉／台北報導

為慶祝心中山線形公園南段改造完成，「夏日亮點 花樂Me」開幕主題活動將持續至8月17日。其中，以真花與布料編織而成的巨花造景，點綴在中山站1號、4號出口和2樓觀景平台，隨手就能拍出意境美照。不過，北捷指出，裝置只會擺放至8月17日，活動結束就會撤除。

▲▼中山站1號出口在5月底開放通行；2樓觀景平台則在7月25日完工開放。（圖／記者彭懷玉攝）

中山站入選英國《Time Out》雜誌評選的「全球最酷40大街區」，每逢周末吸引大量人潮，尤其南段改造工程近日完工，中山站1號出口在5月底開放通行，2樓觀景平台則在7月25日完工開放，延伸整座心中山線形公園範圍。

▲▼沿著腳下光源走上觀景平台，上方藏一處花藝造景和帆布座椅，是罕為人知的隱藏版打卡點。（圖／記者彭懷玉攝）

1號出口上方的觀景平台，與4號出口的平台同樣採曲面造型，並以清水混凝土工法製作而成，民眾可以沿著腳下光源走上觀景平台，上方藏了一處花藝造景和帆布座椅，是罕為人知的隱藏版打卡點。

北捷說明，觀景平台本次活動期間規劃為民眾手作課程體驗區，本周五至日的似顏繪活動就是在此地進行，現場搭配簡易花藝氛圍布置，讓民眾享受悠閒氛圍。

▲▼觀景平台外牆採用曲面造型，並以清水混凝土工法製作；花團錦簇的櫻花、紫藤也化作不凋謝的藝術造景，點燈後更迷人。（圖／記者彭懷玉攝）

花團錦簇的櫻花、紫藤也化作不凋謝的藝術造景，到了夜晚，點燈後更加迷人，往雙連站方向走，還會發現蝴蝶結、蒲公英、波斯菊均放大數十倍，搭配隱身綠葉中的繡球花，營造出城市中的夢幻取景點，吸引不少民眾與之合影。

▲往雙連站方向走，還會發現蝴蝶結、蒲公英、波斯菊均放大數十倍，搭配隱身綠葉中的繡球花，營造出城市中的夢幻取景點。（圖／記者彭懷玉攝）

▲▼展至17日的「夏日亮點 花樂Me」邀請日本主題美食、特色商品、手工小物等品牌，進駐心中山南北段。（圖／記者彭懷玉攝）



中山站是民眾逛街首選，南段在完工後也加入市集行列，南北段加起來總計超過上百個攤位，可以從中山站一路逛到雙連站。而展至17日的「夏日亮點 花樂Me」以「花開意象、台日合作」為主題，結合異國美食、特色花牆打卡點、街頭表演等元素，打造出日系浪漫與文青氛圍，滿足大家買點心、找禮物，以及尋寶的樂趣。