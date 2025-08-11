ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
台灣單店月營收450萬！UG搶攻海外市場　目標3年內開500家

▲▼UG樂己再度攜手人氣天團「告五人」推出夏季最新「傻瓜奶茶」。（圖／記者蕭筠攝）

▲UG宣布拓展海外市場。（示意圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

2024年7月開幕的手搖飲品牌「UG樂己」，主打AI製茶技術迅速展店，目前全台已有30幾家門市，累積55萬會員，預計年底再開70家達到百店目標。UG今（11）日宣布搶攻海外市場，下半年陸續插旗香港、美國、加拿大等國家。經營UG的聯發國際董事長鄭凱隆表示，希望3年內可以在全球開到500家店。

▲▼告五人續任UG代言人。（圖／記者蕭筠攝）

▲告五人續任UG代言人。（圖／記者蕭筠攝）

UG今日召開記者會宣布人氣天團「告五人」再度續任品牌代言人，並找來告五人幫站台，同時表示正式開啟全球市場版圖布局，UG以AI製茶技術做為主打，大幅降低人力成本，門市使用AI智能茶飲機單日可生產超過2500杯飲品，人均生產力每小時30杯，目前單店月營收最高逼近450萬，上周甫開幕的新莊店單日即賺進超過21萬，透過系統化管理創造高營收、高杯數。

▲▼聯發國際董事長鄭凱隆。（圖／記者蕭筠攝）

▲聯發國際董事長鄭凱隆。（圖／記者蕭筠攝）

聯發國際董事長鄭凱隆表示，UG導入AI茶飲機主打高品質，且製作的每一杯都在學習，忠孝店從一開始的1杯7秒，到現在1杯僅需4秒，學習速度節省時間成本，台灣目標預計在年底前開至100家店，同時搶攻全球市場，透過歇腳亭平台擴展版圖。

目前UG於香港將在今年完成3家直營店開幕，接著開放加盟；美國目前已簽約30幾家門市，包括洛杉磯、西雅圖、紐約、南加州、加拿大都將展店，並預期美國首店月營收可達60至70萬美金；接下來也會插旗東南亞地區如新加坡、馬來西亞，預計明年解鎖英國，持續朝全球500店目標邁進，期望3年內可達成目標。

