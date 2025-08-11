ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
新聞訂閱 | 微博
ETtoday旅遊雲
>

「再睡5分鐘X簡單李」中秋聯名禮盒開賣　棉被午茉綠變成夾心餅

▲▼「再睡5分鐘X簡單李」推出中秋限定聯名禮盒「月月聚」。（圖／再睡5分鐘提供）

▲「再睡5分鐘X簡單李」推出中秋限定聯名禮盒「月月聚」。（圖／再睡5分鐘提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶攻中秋節商機，手搖飲「再睡5分鐘」找來甜點品牌「簡單李」合作，把人氣飲品「棉被午茉綠」變身成「棉被午茉奶油夾心餅」推出中秋限定聯名禮盒「月月聚」，即日起正式開賣，且可享限時早鳥9折預購優惠，全門市更提供單顆販售。

▲▼「再睡5分鐘X簡單李」推出中秋限定聯名禮盒「月月聚」。（圖／再睡5分鐘提供）

▲再睡5分鐘棉被午茉綠變成「棉被午茉奶油夾心餅」。

▲▼「再睡5分鐘X簡單李」推出中秋限定聯名禮盒「月月聚」。（圖／再睡5分鐘提供）

▲月月聚禮盒內盒2種口味夾心餅。

「再睡5分鐘X簡單李」推出限量聯名中秋禮盒「月月聚」，內含2種口味，其中一款為全新「棉被午茉綠奶油夾心餅」，選用鹹甜奶蓋搭配帶有茉莉花香氣的綠茶，製成綿密雙層內餡，再結合日本昭和麵粉與綠茶製成的雙層餅皮，口感酥脆濃郁，另一口味為簡單李經典款「焦糖奶油夾心餅」，酥脆餅皮包覆著天然奶油及焦糖餡，香氣十足，每盒售價330元。

月月聚禮盒即日起於全台再睡5分鐘門市、簡單李門市及官網同步開賣，至9月9日前可享不限盒數9折優惠、早鳥價297元；門市還有隨手購單顆棉被午茉綠奶油夾心餅優惠價49元，至8月23日前於再睡5分鐘門市購買任一飲品搭配夾心餅1顆可享飲品折價10元組合價，每杯可加購1顆。

▲▼哈根達斯中秋禮盒。（圖／哈根達斯提供）

▲哈根達斯今年推出5款中秋禮盒。（圖／哈根達斯提供）

冰淇淋品牌「哈根達斯Häagen-Dazs」今年則推出5款中秋冰淇淋月餅系列禮盒，每款皆以冰淇淋月餅搭配中秋滿月意象設計而成。其中「星辰映月冰淇淋月餅禮盒」以圓窗月相設計象徵美好心願的圓滿，繁星點綴的盒面雅緻又夢幻，內含6種冰淇淋月餅口味包含焦糖奶油脆餅、草莓、香草、芒果、比利時巧克力及咖啡等，售價1480元。

▲▼哈根達斯中秋禮盒。（圖／哈根達斯提供）

▲史迪奇星月奇想莎布蕾冰淇淋禮盒十分可愛。

「史迪奇星月奇想莎布蕾冰淇淋禮盒」內含3款造型餅乾搭配6種冰淇淋口味，買就送史迪奇造型保冷袋，售價1980元；還有「法式盛宴馬卡龍冰淇淋禮盒（售價1680元）」、「璀璨星願冰淇淋月餅禮盒（售價1080元）」、「煥月星輝冰淇淋月餅禮盒（售價2980元）」等選擇。

哈根達斯月餅禮盒即日起至9月14日開放早鳥預購，預購任一冰淇淋月餅即享88折優惠，3盒以上79折起，最高可享72折優惠，凡訂購滿6盒再送6張中秋饗月券（可兌換外帶單球冰淇淋）。

【你可能也想看】

►拿坡里金賞烏魚子、濃起司派對披薩新上市　限時買1送1
►好市多外送「大烤雞」賣最好！Uber Eats首公布排行　香蕉也上榜
►五桐號夏季最新「抹茶系列」來了　紅豆粉粿抹茶冰必喝

關鍵字： 美食情報 美食雲 再睡5分鐘 簡單李 哈根達斯 中秋節

※本文版權所有，非經授權，不得轉載！[ETtoday著作權聲明]※

分享給朋友：

追蹤我們：

【火燒肉圓名店】炸台整個黑掉！民眾端肉圓急逃命

推薦閱讀

清心福全X變種吉娃娃推2款聯名周邊

清心福全X變種吉娃娃推2款聯名周邊

台中海洋館2公共藝術品、鄰近景點

台中海洋館2公共藝術品、鄰近景點

再睡5分鐘X簡單李中秋聯名禮盒開賣

再睡5分鐘X簡單李中秋聯名禮盒開賣

高雄第8家藏壽司插旗苓雅區

高雄第8家藏壽司插旗苓雅區

墾丁鬧中取靜民宿4人就能包棟！

墾丁鬧中取靜民宿4人就能包棟！

UG搶攻海外市場！董事長：希望3年內開500家

UG搶攻海外市場！董事長：希望3年內開500家

中山站「清水模觀景平台」藏巨花造景

中山站「清水模觀景平台」藏巨花造景

花蓮拉麵名店「定置漁場三代目」進軍台北

花蓮拉麵名店「定置漁場三代目」進軍台北

協助失去父母紅毛猩猩重返森林！

協助失去父母紅毛猩猩重返森林！

花東包機補助43架次已超越去年　觀光署估達6千萬元經濟效益

花東包機補助43架次已超越去年　觀光署估達6千萬元經濟效益

推薦行程

讀者迴響

旅遊 熱門新聞

觀音瀑布門票降價　6種人免費

台北四大鰻魚飯「濱松屋」沒歇業

必比登10家新入榜潛力店家搶先看

台中隱世湖畔動物園！可愛萌寵超友善

UG搶攻海外市場！董事長：希望3年內開500家

泰市場吃到飽8月底前限時優惠

壽司郎淡水新市店今日試營運

淡水10分鐘煙火今登場「行前懶人包」

竹科人功夫菜愛店藏身紅磚瓦厝

F1靈魂上身！海上唯一賽車模擬器　燃起男人的競速夢

熱門行程

最新新聞更多

清心福全X變種吉娃娃推2款聯名周邊

台中海洋館2公共藝術品、鄰近景點

再睡5分鐘X簡單李中秋聯名禮盒開賣

高雄第8家藏壽司插旗苓雅區

墾丁鬧中取靜民宿4人就能包棟！

UG搶攻海外市場！董事長：希望3年內開500家

中山站「清水模觀景平台」藏巨花造景

花蓮拉麵名店「定置漁場三代目」進軍台北

Facebook 上等你來找

ETtoday旅遊雲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有 © ETtoday.net All Rights Reserved. 電話：+886-2-5555-6366