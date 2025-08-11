「再睡5分鐘X簡單李」中秋聯名禮盒開賣　棉被午茉綠變成夾心餅

▲「再睡5分鐘X簡單李」推出中秋限定聯名禮盒「月月聚」。（圖／再睡5分鐘提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

搶攻中秋節商機，手搖飲「再睡5分鐘」找來甜點品牌「簡單李」合作，把人氣飲品「棉被午茉綠」變身成「棉被午茉奶油夾心餅」推出中秋限定聯名禮盒「月月聚」，即日起正式開賣，且可享限時早鳥9折預購優惠，全門市更提供單顆販售。

▲再睡5分鐘棉被午茉綠變成「棉被午茉奶油夾心餅」。

▲月月聚禮盒內盒2種口味夾心餅。

「再睡5分鐘X簡單李」推出限量聯名中秋禮盒「月月聚」，內含2種口味，其中一款為全新「棉被午茉綠奶油夾心餅」，選用鹹甜奶蓋搭配帶有茉莉花香氣的綠茶，製成綿密雙層內餡，再結合日本昭和麵粉與綠茶製成的雙層餅皮，口感酥脆濃郁，另一口味為簡單李經典款「焦糖奶油夾心餅」，酥脆餅皮包覆著天然奶油及焦糖餡，香氣十足，每盒售價330元。

月月聚禮盒即日起於全台再睡5分鐘門市、簡單李門市及官網同步開賣，至9月9日前可享不限盒數9折優惠、早鳥價297元；門市還有隨手購單顆棉被午茉綠奶油夾心餅優惠價49元，至8月23日前於再睡5分鐘門市購買任一飲品搭配夾心餅1顆可享飲品折價10元組合價，每杯可加購1顆。

▲哈根達斯今年推出5款中秋禮盒。（圖／哈根達斯提供）

冰淇淋品牌「哈根達斯Häagen-Dazs」今年則推出5款中秋冰淇淋月餅系列禮盒，每款皆以冰淇淋月餅搭配中秋滿月意象設計而成。其中「星辰映月冰淇淋月餅禮盒」以圓窗月相設計象徵美好心願的圓滿，繁星點綴的盒面雅緻又夢幻，內含6種冰淇淋月餅口味包含焦糖奶油脆餅、草莓、香草、芒果、比利時巧克力及咖啡等，售價1480元。

▲史迪奇星月奇想莎布蕾冰淇淋禮盒十分可愛。

「史迪奇星月奇想莎布蕾冰淇淋禮盒」內含3款造型餅乾搭配6種冰淇淋口味，買就送史迪奇造型保冷袋，售價1980元；還有「法式盛宴馬卡龍冰淇淋禮盒（售價1680元）」、「璀璨星願冰淇淋月餅禮盒（售價1080元）」、「煥月星輝冰淇淋月餅禮盒（售價2980元）」等選擇。

哈根達斯月餅禮盒即日起至9月14日開放早鳥預購，預購任一冰淇淋月餅即享88折優惠，3盒以上79折起，最高可享72折優惠，凡訂購滿6盒再送6張中秋饗月券（可兌換外帶單球冰淇淋）。