苗栗350坪「波感溫室」見客！5大沈浸展區超療癒　農場一日遊提案

▲《SensWave 波感溫室》即日起至10月31日試營運。（圖／自然圈農場提供，下同）



記者彭懷玉／台北報導

不只是包圈式豪華露營地，苗栗卓蘭「自然圈農場」全新主題場館《SensWave波感溫室》開幕，分別以「波」構築出「心音迴廊 Entry Zone」、「泡泡峽谷 Wind Valley」、「無盡之境 Mobius Flow」等5大沈浸式展區，帶領旅人走入自然與科技結合的夢幻之境。

▲《SensWave 波感溫室》中的「心波靈池 Sacred Pond 」。



自然圈農場攜手策展團隊泊人ANKR，首度打造《SensWave波感溫室》，是一場結合「聲波、光波、電波、氣味與心波」的感官旅程，從入口處的「心音迴廊Entry Zone」、「溫室大廳Lobby」為內心「降噪」開啟感官旅程；「泡泡峽谷 Wind Valley」；以及靈感取自莫比烏斯環的「無盡之境 Mobius Flow」；科技共振場「心波靈池 Sacred Pond 」，最後到「共聲植島 Future Botanic」，5大展區不再只是用眼睛看，而是投入全身心去感受。

▲▼入口處的「心音迴廊Entry Zone」；整座展區約有350坪大，設計出多個互動體驗點。



整座展區約有350坪大，設計出多個互動體驗點，包含可以親手捕捉充滿森林氣息的泡泡，感受大自然純粹的禮物，並將泡泡帶到心靈共振池，許下你的願望；接著，在共聲植島與植物進行一場心靈對話，傾聽大自然的聲音，最後來到靈魂樹，感受與大地母親的生命連結，讓身心靈都獲得平靜與療癒。

▲▼「泡泡峽谷 Wind Valley」；「無盡之境 Mobius Flow 」夢幻至極。



自然圈農場執行長陳威驊表示，不同於日本TeamLab的室內光影藝術，更想打造能讓人走進戶外、親身感受自然的光影體驗。他指出，民眾旅行清單總是被國外度假地填滿，但台灣農村裡那些純粹而美好的記憶，其實正等待重新被發掘，希望串連在地文化與產業，化身為這道波，透過聲波、光影、科技與生成式藝術，為台灣人開啟通往自然的大門。

▲▼台灣農村裡純粹而美好的記憶，正等待重新被發掘。



自然圈農場《SensWave 波感溫室》即日起至10月31日試營運，含園區門票、展覽、小點心和50元園區折抵券，只要250元。另外，也首次與在地經營40年的「花露農場」聯手推出套票450元（原價550元），一次暢玩兩座特色農場。

▲▼可以先到隔壁花露農場，欣賞鳳羽彩葉展。（圖／翻攝自Facebook／花露農場）



推薦民眾下午1點先來到花露農場，欣賞最新的鳳羽彩葉展、延續到9月中的暹羅鬱金香海，品嚐繡球花雙淇淋，還能體驗放鬆療癒的精油足療。下午3點半到隔壁的自然圈農場，體驗烘焙手作和生態互動，並在夕陽西下時到加州沙漠區拍攝系列美照，到了晚上，進入夜間限定的《波感溫室》，沉浸在自然、光影與感官交織的奇妙旅程，深度感受壢西坪之魅力。