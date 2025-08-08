ETtoday新聞雲 | 手機版 | 新聞雲APPS
福岡名店「MOROPAIN」明天登台快閃　滿額送限量十二廚下午茶券

▲福岡名店「MOROPAIN」明天登台快閃　滿額送限量十二廚下午茶券。（圖／記者黃士原攝）

▲福岡名店「MOROPAIN」明天登台快閃。（圖／記者黃士原攝）

記者黃士原／台北報導

日本福岡超人氣麵包店「MOROPAIN」首度來台快閃，明天起至9月30日在台北喜來登大飯店開賣，除了帶來招牌蜜瓜包、葡萄園蜂蜜麵包，以及法式蝴蝶酥、生甜甜圈之外，還有專為台灣設計的芒果蜜瓜包。飯店同時祭出優惠，8月11日前購買蜜瓜包禮盒2盒，送十二廚自助下午茶券，每日限量前20組。

▲福岡名店「MOROPAIN」明天登台快閃　滿額送限量十二廚下午茶券。（圖／記者黃士原攝）

▲MOROPAIN的「蜜瓜包（菠蘿麵包）」在麵糰中加入優格。（圖／記者黃士原攝）

MOROPAIN於2014年創立於福岡，以天然酵母與低溫長時發酵工法著名，創辦人諸永裕士主廚至今已研發超過300款麵包，而他所創作的「蜜瓜包（菠蘿麵包）」特別在麵糰中加入優格，使麵包口感更加濕潤鬆軟，配上蜜瓜脆皮，內層麵團則採用優格麵團，利用乳酸菌促進酵母發酵，使麵包質地蓬鬆濕潤，並帶有淡雅的自然發酵酸香。當初推出時即引發搶購風潮，平均每小時熱賣超過200個。

▲福岡名店「MOROPAIN」明天登台快閃　滿額送限量十二廚下午茶券。（圖／記者黃士原攝）

▲提拉米蘇蜜瓜包。（圖／記者黃士原攝）

▲福岡名店「MOROPAIN」明天登台快閃　滿額送限量十二廚下午茶券。（圖／記者黃士原攝）

▲芒果珍珠蜜瓜包。（圖／記者黃士原攝）

台北喜來登邀請日本福岡超人氣麵包店「MOROPAIN」明天起至9月30日來台快閃，在1樓The Deli販售多款話題麵包，包括外酥內潤的蜜瓜包系列、布里歐許系列、生甜甜圈系列、法式甜酥系列。其中蜜瓜包除了原味（120元）外，還有在香港爆紅的提拉米蘇蜜瓜包（150元），以及台灣限定的芒果珍珠蜜瓜包（150元）、荔枝椰果蜜瓜包（150元）。

▲福岡名店「MOROPAIN」明天登台快閃　滿額送限量十二廚下午茶券。（圖／記者黃士原攝）

▲MOROPAIN生甜甜圈系列有4種口味。（圖／記者黃士原攝）

▲福岡名店「MOROPAIN」明天登台快閃　滿額送限量十二廚下午茶券。（圖／記者黃士原攝）

▲布里歐許系列的葡萄園蜂蜜麵包。（圖／記者黃士原攝）

▲福岡名店「MOROPAIN」明天登台快閃　滿額送限量十二廚下午茶券。（圖／記者黃士原攝）

▲香橙布里歐許。（圖／記者黃士原攝）

蜜瓜包除了單點，飯店還推出「福岡人氣蜜瓜包禮盒」，包括提拉米蘇、芒果珍珠及荔枝椰果3種口味，售價450元，8月9日至11日每日出爐前20名購買2盒，即送十二廚平日下午茶券1張，數量有限、贈完為止。蜜瓜包每日出爐時間為早上10點與下午4點，每人限購2盒。

至於首次於海外登場的「生甜甜圈系列」，麵團選用北海道秋播特級麵粉「夢想力」，保留小麥的自然甘甜與香氣，經長時間低溫熟成後，以200°C高溫油炸，降低吸油率，同時烘出微酥外皮與蓬鬆內層，搭配北海道鮮奶製成的絲滑內餡，有原味（80元）、黃豆粉（80元）、卡士達（90元）與宇治抹茶（100元）4款口味。

▲全新甜點品牌「#4 BUTTER FOUR」插旗台北南西中山商圈 。（圖／記者蕭筠攝）

另外，全新甜點品牌「#4 BUTTER FOUR」強勢插旗台北南西中山商圈，首創Kururu岢露圈，口感介於泡芙與甜甜圈之間，外酥內軟，提供原味、黑可可2種圈體，且開放搭配3種特色佐醬，包括帶堅果香的西西里開心果、鹹甜十勝玉米牛奶等，今日起正式開幕。

▲「#4 BUTTER FOUR」僅提供套餐組合販售。（圖／記者蕭筠攝）

菜單僅有套餐組合包括「招牌原味8入380元」、「黑可可8入420元」、「精選綜合8入400元」，每盒固定提供十勝玉米佐醬，也可加價20元升級西西里開心果、山形紅櫻桃佐醬，如想要吃到2種口味佐醬，第2種口味須用原價購買，十勝玉米售價60元，其餘口味80元。

