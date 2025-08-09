日出茶太最新「明星飲品TOP10」　咀嚼系「太極111」奪人氣王

▲日出茶太太極111奪下明星飲品TOP1。（圖／日出茶太提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

炎炎夏日總是忍不住來杯手搖飲消暑，「日出茶太」公開2025年台人最愛「明星飲品TOP10」，冠軍寶座由咀嚼口感十足的濃郁系「太極111」奪下，另外還有經典「蜜桃春芽」、「手工仙草凍鮮奶」也都上榜。

▲▼「玉露春芽」、「手工仙草凍鮮奶」也上榜。

日出茶太2025最新人氣飲料出爐，第1名為「太極111」，一次就能吃到Q彈珍珠、手工粉粿與脆口啵啵3重咀嚼口感，搭配熟成紅茶拿鐵，濃郁口感深受手搖控喜愛；第2名是「蜜桃春芽」，蜜桃果丁搭配玉露春芽、脆脆啵啵的組合，果茶控超級愛。

第3名為「紫玫瑰荔枝凍飲」，藍紫色蝶豆花茶湯加入酸甜荔枝玫瑰，搭配脆口啵啵，口感酸甜又清爽，是夏季推薦必喝；再來依序是「玉露春芽」、「芒果撞QQ」、「鮮柚撞QQ」、「黑糖珍珠鮮奶」、「日不落珍珠奶茶」、「手作芋泥奶茶」與「手工仙草凍鮮奶」，皆各自有擁護者。

▲五桐號人氣飲品排行TOP8出爐。（圖／翻攝五桐號臉書粉專）

五桐號也分享今年最新人氣飲品排行，冠軍寶座為「杏仁凍五桐茶」，選用經典五桐茶搭配綿密杏仁凍，此款飲品糖度、冰量固定，深受大批手搖控喜愛，紛紛狂讚「超愛」、「杏仁凍真的超好吃」；第2名「粉粿濃煮奶茶」是香濃奶茶與黑糖粉粿的組合，網友指出是款茶味偏重的新奶茶，粉粿軟Q像麻吉。

第3名「柚香荔枝凍飲」，選用道地韓國柚子醬、香甜荔枝青茶搭配Q彈綠茶凍，口感豐富又消暑，接下來依序為「豆豆紅」、「五桐奶霜」、「山形蜜桃凍飲」、「最完美手沖泰奶」及「粉粿芋圓青茶」。