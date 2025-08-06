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天馬航空首度來台！「桃園-神戶」包機10/4啟航　玩5天23900元起

▲雄獅旅遊亦推出天馬航空的限量行程。（圖／雄獅旅遊提供）

▲日本天馬航空首度來台，10月4日至10月10日間營運「台北（桃園）-神戶」包機航線。（圖／Credit A☆50Akira Igarashi提供）

記者彭懷玉／綜合報導

搶搭中秋與雙十連假旅遊熱潮，旅天下聯合國際旅行社（簡稱旅天下）今宣布，首度包下日本天馬航空（Skymark Airlines）桃園－神戶航點，於10月4日至6日推出三趟次神戶五日行程，此為天馬航空自1998年成立以來首次開航國際線，並選擇台灣作為首站。

▲旅天下攜手天馬航空包機資訊。（圖／旅天下提供）

▲旅天下攜手天馬航空包機時間。（圖／旅天下提供）
天馬航空為日本第三大航空公司，以東京羽田與神戶為樞紐機場，曾多次榮獲日本國內顧客滿意度第一名。此次包機航班採用波音737-800機型，共配置177席，提供每位旅客23公斤托運行李及10公斤手提行李，附機上餐飲，座椅空間更比照傳統航空，全面升級飛行舒適體驗。

▲雄獅旅遊亦推出天馬航空的限量行程。（圖／雄獅旅遊提供）

▲天馬航空全航程提供免費托運行李23公斤與手提行李10公斤，附機上餐飲，座位椅距比照傳統航空規格。（圖／Credit A☆50Akira Igarashi提供）

旅天下瞄準神戶機場鄰近大阪、京都、奈良等觀光重鎮的地理優勢，精心設計三大系列行程，「京阪神奈．水鄉近江八幡5日」走訪勝尾寺、嵐山渡月橋、神戶港灣美景，全程無自理餐，保證入住溫泉飯店一泊，還享螃蟹吃到飽，每人29,900元起。「關西四都．大阪環球影城5日」玩遍環球影城、全新神戶須磨海洋世界、奈良餵鹿及道頓堀購物，每人29,900元內有找。「京阪神．有馬溫泉街散策5日」一日自由行及必訪景點，每人23,900元起。

▲旅天下今宣布，首度包下日本天馬航空（Skymark Airlines）桃園－神戶航點。（圖／旅天下提供）

▲▼包機直飛神戶，有機會欣賞到神戶港灣落日美景；深入關西四都，朝聖大阪以千尊達摩聞名的祈願聖地-勝尾寺。（圖／旅天下提供）

▲旅天下今宣布，首度包下日本天馬航空（Skymark Airlines）桃園－神戶航點。（圖／旅天下提供）

旅天下發言人許哲郎表示，此次首度攜手天馬航空直飛神戶，是公司關西布局的重要一步，未來將持續深耕日本市場，積極布局包機航班，提供更多元、便捷且具話題性的旅遊選擇。

▲雄獅旅遊亦推出天馬航空的限量行程。（圖／雄獅旅遊提供）

▲京都美山町茅葺合掌屋。（圖／雄獅旅遊提供）

此外，雄獅旅遊亦推出結合該航線的限量行程，包含「神戶環球5日」安排日本環球影城與清水寺等經典景點，全程無自費、無自理餐，每人29,888元起。「關西四都品酒世博5日」探訪千本鳥居、心齋橋、並參觀2025大阪萬博，每人32,900元起。「關西三都天橋立5日」登高賞天橋立絕景，深入京都美山町茅葺屋，體驗抹茶和日式和菓子文化，每人33,900元起，即日起於雄獅旅遊官網開放訂購。

▲ZIPAIR為日本航空（JAL）於 2019 年成立的航空品牌。（圖／Ezfly易飛旅遊提供）

▲ZIPAIR為日本航空（JAL）於 2019 年成立的航空品牌。（圖／Ezfly易飛旅遊提供）

另外，Ezfly易飛旅遊上月21日宣布，將攜手日本航空（JAL）旗下新世代航空品牌ZIPAIR，推出台北-東京雙十連假包機專案，首航將於10月8日自桃園機場出發，10月12日返台，機加酒含稅最低16,499元起，即日起開放預訂。

ZIPAIR台北-東京包機10月8日自桃園機場06:20出發、10月12日晚間20:00從東京返台，將是ZIPAIR在台灣的首發航班。ZIPAIR配備272席經濟艙、18席可躺平的商務艙，每位旅客可享1件30公斤托運行李與1件7公斤手提行李，並提供機上餐點與免費Wi-Fi服務，不需額外加價。業者表示，機加酒自由行最低16,499元（含稅）起、團體行程24,900元（含稅）起。

▲▼日本Bic Camera優惠券。（圖／Bic Camera提供）

▲即日起至2025年8月31日為止到日本Bic Camera，電器與美妝用品消費滿未稅價5001日元以上，出示優惠碼券即可享有指定優惠，旅客可以事先存在手機裡面，結帳時出示即可。Bic Camera目前將電器與美妝保養商品分開計算，使用時請務必注意。（圖／Bic Camera提供）

關鍵字： 日本旅遊 神戶旅遊 旅天下 天馬航空 雄獅旅遊

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