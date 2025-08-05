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台灣首家岢露圈專賣「BUTTER FOUR」8/8開幕　菜單、售價快看

▲▼全新甜點品牌「#4 BUTTER FOUR」插旗台北南西中山商圈 。（圖／記者蕭筠攝）

▲全新甜點品牌「#4 BUTTER FOUR」插旗台北南西中山商圈 。（圖／記者蕭筠攝）

記者蕭筠／台北報導

全新甜點品牌「#4 BUTTER FOUR」強勢插旗台北南西中山商圈，首創Kururu岢露圈，口感介於泡芙與甜甜圈之間，外酥內軟，提供原味、黑可可2種圈體，且開放搭配3種特色佐醬，包括帶堅果香的西西里開心果、鹹甜十勝玉米牛奶等，8月8日起正式開幕，菜單售價、開幕優惠也同步出爐。

▲▼全新甜點品牌「#4 BUTTER FOUR」插旗台北南西中山商圈 。（圖／記者蕭筠攝）

▲主打Kururu岢露圈並提供原味、黑可可2口味圈體。

BUTTER FOUR主打「Kururu岢露圈」，源自日文擬態詞「くるる」，象徵甜甜地、轉圈圈的輕盈感受，外層焦糖酥脆、內裡柔軟綿密，口感則介於泡芙及甜甜圈之間，圈體提供「招牌原味」、「黑可可風味」共2種，皆是使用天然食材製成，包括雞蛋、鮮奶、法國T55麵粉等。

▲▼全新甜點品牌「#4 BUTTER FOUR」插旗台北南西中山商圈 。（圖／記者蕭筠攝）

▲同步推出2款特色奶油佐醬。

同步推出3款特色奶油佐醬，首推「西西里開心果」，使用無添加色素的純天然開心果醬製成，帶有堅果香氣；「十勝玉米牛奶」嚴選玉米醬結合十勝鮮乳與絲滑奶油，口感鹹甜；「山形紅櫻桃」則選用頂級紅櫻桃果泥加入香滑奶油、希臘優格，打造酸甜滋味。

▲▼全新甜點品牌「#4 BUTTER FOUR」插旗台北南西中山商圈 。（圖／記者蕭筠攝）

▲菜單僅提供套餐組合販售。

菜單僅有套餐組合包括「招牌原味8入380元」、「黑可可8入420元」、「精選綜合8入400元」，每盒固定提供十勝玉米佐醬，也可加價20元升級西西里開心果、山形紅櫻桃佐醬，如想要吃到2種口味佐醬，第2種口味須用原價購買，十勝玉米售價60元，其餘口味80元。

開幕優惠部分，首3日將隨機選訂當日號碼牌之幸運尾數加送佐醬1份、加入官方LINE並完成#4 BUTTER FOUR的Ocard掃碼可參加隨機抽獎活動、首次加入#4 BUTTER FOUR之Ocard會員者，可獲得山形紅櫻桃佐醬1份，限於下次消費贈送。

「BUTTER FOUR台北南西橘標店」落腳台北南西中山商圈，預計8月8日正式開幕，開幕前期每人限購2盒，並以發放號碼牌方式提供購買，預計發放至200號。

●#4 BUTTER FOUR台北南西橘標店
地址：台北市南京西路25巷2-1號（中山捷運站4號出口，步行1分鐘）
電話：02-2558-2387
營業時間：12:00-19:00（售完為止）

▲▼大茗本位製茶所攜手板橋布丁名店「Mr.Moan莫恩先生」推出全新聯名甜點「酪梨奶蓋鐵觀音布丁」。（圖／記者蕭筠攝）

▲▼大茗攜手板橋布丁名店「Mr.Moan莫恩先生」推出全新聯名甜點「酪梨奶蓋鐵觀音布丁」。

▲▼大茗本位製茶所攜手板橋布丁名店「Mr.Moan莫恩先生」推出全新聯名甜點「酪梨奶蓋鐵觀音布丁」。（圖／記者蕭筠攝）

另外，手搖飲品牌「大茗本位製茶所」至8月17日前也攜手板橋布丁名店「Mr.Moan莫恩先生」推出全新聯名甜點「酪梨奶蓋鐵觀音布丁」，以大茗招牌「酪梨奶蓋」為創意發想，選用特製鐵觀音生乳捲捲入酪梨奶霜做為底層，接著淋滿香濃酪梨鮮奶油，再放上整顆鐵觀音布丁，最後撒上椪糖脆增添口感，每份售價350元，快閃店位於新光三越台北南西一館B2光之舞廣場，每日限量100份。

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關鍵字： 美食情報 美食雲 BUTTER FOUR 大茗本位製茶所 Mr.Moan莫恩先生

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