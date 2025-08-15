▲北海岸盛夏夜！火舞 x 光雕 x 永續，2025「北海潮與火」炫目金山。（採訪撰稿／記者王威智；攝影剪輯／記者鄭遠龍）

記者王威智／採訪報導

在海浪聲中，火焰劃破夜空，光影隨音樂流轉，今夏最具藝術與旅遊話題的「2025北海潮與火」正式點亮北海岸！活動自8月1日於金山中角灣熱鬧開幕，匯聚三大表演團隊、光雕藝術與永續市集，打造週末限定的夏夜派對。

迎接金山夏夜最炫目的盛會！2025「北海潮與火」藝術節，晚間主秀在中角灣以火舞結合光雕秀揭開序幕，將北海岸的星空與海浪化作夢幻舞台，吸引數千名遊客湧入感受夏夜海灘的魅力。主辦單位新北市文化局攜手在地團隊「廢墟藝術共創」策畫，以永續為核心，串聯藝術、衝浪與潮流生活，打造三週週末限定的海岸市集與表演派對。

▲▼ 三大團隊「馬戲之門」、「旋舞炎」與「香港流空藝術工作室」首度合體，帶來兩齣全新火舞劇碼 。（圖／記者鄭遠龍攝）

週六晚間的「海岸火焰詩篇」主秀，由南部知名火舞團體「舞焰舞團」以四段式火舞揭開序幕，在夜色中揮舞火把、噴火表演，讓觀眾驚呼連連。三大團隊合體火舞劇碼，舞出北海岸夏夜能量！由「馬戲之門」、「旋舞炎」與「香港流空藝術工作室」首度聯手，帶來兩齣全新火舞劇碼，透過光影、肢體與火焰的敘事節奏，在沙灘上演一場視覺詩篇。舞者赤腳翻轉、旋繞，火把飛舞間，每一個轉身都點燃觀眾驚呼。

來自現場的民眾反應熱烈。黃先生大讚：「火舞真的很震撼！搭配海浪聲，有種冰火五重天的感覺！」連續兩年參與的李小姐則說：「火舞能量十足，加上海浪的節奏，真的很感動、很值得來。」來自東京的日本網紅#6210

Mana 更表示：「我來自都市叢林，第一次在海邊看火舞，覺得浪漫又刺激，太驚喜了！」

▲▼ 國際藝術裝置《潮身‧曦步》以中角灣地形融合繽紛線條，白天夜晚各有風情，成為打卡新熱點 。（圖／記者鄭遠龍攝）

沙灘光雕、國際藝術裝置，白天夜晚都好拍。緊接著則是融合光雕投影的音樂演出，將舞台化作海洋、珊瑚、魚群等意象，吸睛又療癒。《火紋之海》光雕秀，以高精度投影技術將沙灘變成流動畫布，火焰、潮水與影像交錯，營造沉浸式的海洋美學。一旁還有美國藝術家 Amber Vittoria 設計的藝術裝置《潮身‧曦步》，以中角灣地形為靈感，結合繽紛線條與曲面造型，成為民眾打卡拍照的熱點，白天與夜晚各有不同氛圍。

▲▼ 美食 × 選品 × 手作體驗集結胖卡餐車、在地小農與風格選物，讓遊客邊吃在地滋味、邊逛永續好物，還能參加循環杯與環保手作體驗，享受風格生活。（圖／記者鄭遠龍攝）

看完火舞怎能少了美食？每週六限定的「潮與火」海岸市集集結胖卡餐車、在地小農料理與風格選品，讓遊客一邊品嘗在地滋味、一邊逛永續選物。活動與台灣衝浪永續品牌 VAST 合作，推出限量潮流 T-shirt、循環杯與環保手作體驗，讓永續不再只是理念，而是一種有型的生活態度。

新北市副市長朱惕之表示，今年策展以「三新兩意」為核心主軸，包含全新團隊、新內容、新場域，結合藝術性與永續精神，為金山注入創新觀光能量。他說：「每週六晚上7點都有火舞演出，也結合市集體驗，邀請所有大朋友、小朋友來感受金山不一樣的夏夜魅力。」

▲▼活動與台灣衝浪永續品牌 VAST 合作，推出潮T、毛巾、循環杯等小物，超級可愛 。（圖／記者鄭遠龍攝）

「2025北海潮與火」活動將持續至8月24日止，推薦民眾可規劃金山一日遊或週末小旅行，搭配周邊景點如金山老街、朱銘美術館與磺港漁港，白天玩自然、晚上賞光火，讓北海岸成為這個夏天最炫目的旅遊亮點。

▲▼新北市副市長朱惕之表示，今年以「三新、兩意」為策展主軸，盼為金山注入創新觀光活力 。（圖／記者鄭遠龍攝）

